Ahogy arról lapunk is beszámolt, az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján ukrán színekbe öltözött Brüsszel. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán azt írta, hogy tegnap megosztott egy képet arról, hogy az Európai Bizottság épületét ukrán színekbe öltöztették, de a kép nem volt teljes, ugyanis az utca túloldalán lévő Európai Tanács épületét is ukrán színekkel világították meg.
Brüsszel négy éve mindent az ukránpolitikának rendel alá
Európa mindent alárendel a négy éve húzódó orosz–ukrán háborúnak. Február 23-án kék-sárga színekbe öltözött az Európai Bizottság és az Európai Tanács épülete is.
Ez a kép a Tanács oldaláról származik. Ebben a városban 4 éve mindent az ukránpolitikának rendelnek alá. A bajba jutottakon segítünk, de háborút nem akarunk. És sokadjára tesszük fel a kérdést: mikor fogják már végre ezt a konfliktust az európai állampolgárok, így a magyar emberek szempontjából is nézni? Ki fog végre törődni a rájuk következményként nehezedő gazdasági terhekkel?
– tette fel jogosan a kérdést Dömötör.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás közösségi oldalán azt írta, hogy a tiszások felhúzták az ukrán kék-sárgát az Európai Parlamentben. Majd feltette a kérdést:
Tudod mikor húzok fel kék-sárgát? Soha! Csak a piros-fehér-zöld!
Borítókép: Brüsszel kék-sárgába öltözött (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Nyílt támadás érkezett Ukrajnából: Brüsszel vegye el Magyarország vétójogát + videó
Európa háborúra készül Oroszországgal.
Brüsszel háborús irányba vinné Európát, Magyarország nemet mond
Brüsszel és Kijev a magyar kormány leváltásában érdekelt.
Orbán Viktor: Az ukránok kicserélnék a magyar kormányt egy Kijevnek kedves helytartóra
A miniszterelnök szerint Ukrajna célja a kormány megbuktatása.
Brüsszelben megfagy a levegő: a magyar kormány nem hagyja szó nélkül, hogy Kijev zsarolja Magyarországot!
Levél az Európai Tanács elnökének.
