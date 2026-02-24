BrüsszelUkrajnaorosz-ukrán háború

Brüsszel négy éve mindent az ukránpolitikának rendel alá

Európa mindent alárendel a négy éve húzódó orosz–ukrán háborúnak. Február 23-án kék-sárga színekbe öltözött az Európai Bizottság és az Európai Tanács épülete is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 8:50
Brüsszel kék-sárgába öltözött Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, az orosz–ukrán háború kitörésének negyedik évfordulóján ukrán színekbe öltözött Brüsszel. Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője közösségi oldalán azt írta, hogy tegnap megosztott egy képet arról, hogy az Európai Bizottság épületét ukrán színekbe öltöztették, de a kép nem volt teljes, ugyanis az utca túloldalán lévő Európai Tanács épületét is ukrán színekkel világították meg. 

Zelenszkij és Von der leyen
Zelenszkij és Von der Leyen
(Fotó: AFP)

Ez a kép a Tanács oldaláról származik. Ebben a városban 4 éve mindent az ukránpolitikának rendelnek alá. A bajba jutottakon segítünk, de háborút nem akarunk. És sokadjára tesszük fel a kérdést: mikor fogják már végre ezt a konfliktust az európai állampolgárok, így a magyar emberek szempontjából is nézni? Ki fog végre törődni a rájuk következményként nehezedő gazdasági terhekkel?

– tette fel jogosan a kérdést Dömötör.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója, Menczer Tamás közösségi oldalán azt írta, hogy a tiszások felhúzták az ukrán kék-sárgát az Európai Parlamentben. Majd feltette a kérdést:

Tudod mikor húzok fel kék-sárgát? Soha! Csak a piros-fehér-zöld!

Borítókép: Brüsszel kék-sárgába öltözött (Fotó: AFP)

