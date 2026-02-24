orosz-ukrán háborúUkrajnaUsula von der Leyen

Ukrán színekbe borult Brüsszel

Szintet lépett a háborúpárti Brüsszel ukrán-imádata. Az Európai Bizottság az orosz-ukrán háború kitörésének évfordulóján a közösségi oldalán úgy fogalmazott: Megkettőzzük erőfeszítéseinket. Ukrán színek lepték el Brüsszelt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 6:12
Ukrán színekben Brüsszel (Fotó: AFP)
Ukrajna harca a mi harcunk. Ezt írta a közösségi oldalán tett bejegyzésében az Európai Bizottság. A háborúpárti brüsszeliek úgy fogalmaztak: Ma este Ukrajna színei a főhadiszállásunkon az ukrán nép bátorságára és ellenálló képességére emlékeztetőül állnak négy év háború után.

Nem csak a szolidaritás szimbólumaként, hanem tiszteletadásként az életüket vesztettek előtt, és felhívás arra, hogy megkettőzzük erőfeszítéseinket az igazságos és tartós béke érdekében

– fűzte hozzá a botrányt botrányra halmozó Ursula von der Leyen által vezetett bizottság. 

Kiemelik: Európa közös értékrendje, ereje és elkötelezettsége soha nem fog meginogni. 

Ukrán színekben Brüsszel 

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is posztolt a Brüsszelben látottakról. A tárcavezető röviden ennyit tett a képekhez:

Megérkeztünk Brüsszelbe…

