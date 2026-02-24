Ukrán színekbe borult Brüsszel

Ukrajna harca a mi harcunk. Ezt írta a közösségi oldalán tett bejegyzésében az Európai Bizottság. A háborúpárti brüsszeliek úgy fogalmaztak: Ma este Ukrajna színei a főhadiszállásunkon az ukrán nép bátorságára és ellenálló képességére emlékeztetőül állnak négy év háború után.

Ukrán színekben Brüsszel (Fotó: AFP)

Nem csak a szolidaritás szimbólumaként, hanem tiszteletadásként az életüket vesztettek előtt, és felhívás arra, hogy megkettőzzük erőfeszítéseinket az igazságos és tartós béke érdekében

– fűzte hozzá a botrányt botrányra halmozó Ursula von der Leyen által vezetett bizottság.

Kiemelik: Európa közös értékrendje, ereje és elkötelezettsége soha nem fog meginogni.

Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter is posztolt a Brüsszelben látottakról. A tárcavezető röviden ennyit tett a képekhez: