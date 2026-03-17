Bajnokok Ligájavisszavágónyolcaddöntő

Három meccsen csodára van szükség, egyen talán lehet izgulni a BL-ben

A BL-ben kedden négy csapat már a negyeddöntőbe kerül. A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőiben a visszavágók következnek, és az első játéknapon a norvég Bodö/Glimt, a Real Madrid és a PSG is háromgólos előnnyel kezdi a második meccset idegenben. Csupán az Arsenal és a Leverkusen párharca szoros egyelőre, és az Arsenal az angol csapatok becsületéért is küzd.

Magyar Nemzet
2026. 03. 17. 5:07
Federico Valverde az első gólját ünnepli a háromból, amit a Manchester City ellen szerzett az első meccsen, óriási bravúr lenne, ha az angolok ledolgoznák a hátrányukat a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében Fotó: JOSE BRETON Forrás: NurPhoto
A Bayer Leverkusen még sosem győzte le az Arsenalt a labdarúgó Bajnokok Ligája sorozatában, de a nyolcaddöntő keddi visszavágóján akár döntetlen után is továbbjuthat. A múlt héten hazai pályán ugyanis 1-1-et játszott a német együttes, vagyis az újabb döntetlen hosszabbítást és tizenegyespárbajt is eredményezhet. Mindenesetre a két csapat örökmérlege a BL-ben egyelőre két döntetlen és két Arsenal-győzelem, de a Leverkusen nem teljesen esélytelen, mivel a legutóbbi nyolc nemzetközi kupamérkőzéséből csak egyet veszített el angol klub ellen. Ugyanakkor tény, hogy az előző 13 BL-nyolcaddöntőjéből csak egyet nyert meg.

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében az Arsenal és a Leverkusen 1-1-ről folytatja
Nagy csata várható az Arsenal és a Leverkusen meccsén a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében (Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto)

Az Arsenal számára viszont kedvező előjel az idegenben elért döntetlen, mert hasonló, az első mérkőzésen elért eredmény után a nemzetközi kupában öt párharcot is megnyert a legutóbbi nyolcból. Kizárólag a Bajnokok Ligája-szereplést tekintve pedig az előző kilenc hazai mérkőzéséből hatszor legalább három gólt szerzett, amellyel minden valószínűség szerint kedden tovább is jutna. 

 

A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében elfogyhatnak az angolok

– Láttam a Leverkusen meccsét a Bayern München ellen a hétvégén (1-1 lett Leverkusenben – a szerk.), és a teljesítménye nagyon hasonló volt ahhoz, amit a múlt héten ellenünk nyújtott – mondta a hétfő esti sajtótájékoztatón Mikel Arteta, a londoni csapat vezetőedzője. – Nagyon jól felkészített csapat, világos struktúrával. Tudjuk, mit kell tennünk a közönségünk előtt a győzelem és vele a továbbjutás érdekében, remélem, a tervünket meg is valósítjuk. Ugyanakkor sok tényezőnek kell mellénk állnia, ilyen a szerencse is, mert a Leverkusen nagyon kemény ellenfél.

Bár a nyolcaddöntőben hat angol csapat is szerepel, az Arsenal áll a legközelebb a továbbjutáshoz a leverkuseni döntetlenje után. Nagyon úgy néz ki, hogy az angolok jelentősen megfogyatkoznak a negyeddöntőkre.

Jó eséllyel folytatódik a Bodö/Glimt szereplése a Bajnokok Ligájában, mivel portugál ellenfele, a Sporting korábban csak egyszer dolgozott le háromgólos hátrányt a nemzetközi kupában (most 0-3-ról indul), annak is már több mint hatvan éve: a már nem létező Kupagyőztesek Európa Kupája negyeddöntőjében a Manchester United ellen érte el a bravúros teljesítményt 1964 tavaszán. Bár a lisszaboni együttes korábban mindhárom találkozóját kapott gól nélkül nyerte meg norvég csapattal szemben, a Bajnokok Ligájában az elmúlt öt kieséses szakaszbeli mérkőzésén nem talált be. 

Kjetil Knutsen nem fél a Sportingtól
Kjetil Knutsen nem fél a Sportingtól (Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Ellenben a Bodö/Glimt az első norvég együttes lehet, amely bejut a BL-negyeddöntőbe a Rosenborg 1996/1997-es idénye óta, ráadásul a legutóbbi 11 BL-mérkőzése közül kilencen legalább két gólt szerzett, vagyis idegenben sem a védekezést helyezi előtérbe. Mindemellett ötmérkőzéses győzelmi sorozatban van a Bajnokok Ligájában. 

Semmitől sem félünk – jelentette ki Kjetil Knutsen, a norvégok vezetőedzője. – Tudjuk, hogy a Sporting nagy intenzitással kezdi majd a meccset, de én semmitől sem félek, nem tudok így gondolkodni. Készen kell állnunk a feladatra, az biztos, hogy sokat kell majd futnunk ezen a mérkőzésen, de fizikálisan erős csapat vagyunk, és minden meccsen eleve többet akarunk futni, mint az ellenfél.

 

A PSG és a Real Madrid fél lábbal már negyeddöntős

A címvédő Paris Saint-Germain és a klubvilágbajnok Chelsea eddig kilencszer játszott egymással a legrangosabb európai kupasorozatban, a három döntetlen mellett a londoni együttes kétszer, míg a párizsi négyszer győzött. Miként a múlt héten is a nyolcaddöntő első felvonásán hazai pályán 5-2-re, ami azért biztató a PSG számára, mert korábban mind a négy nemzetközi kupamérkőzéses párharcából továbbjutott, amelyen pályaválasztóként háromgólos előnyt szerzett. Nem mellékesen a legutóbbi öt BL-párharcát megnyerte. A Chelsea-nek egy tavaly júliusi mérkőzés jelenthet némi reményt, mivel a klubvilágbajnokság döntőjében 3-0-ra legyőzte francia riválisát. 

A Manchester City és a Real Madrid sorozatban ötödször játszik egymással a BL kieséses szakaszában, összességében pedig már 16 alkalommal találkoznak a legrangosabb európai kupasorozatban, s meglehetősen kiegyenlített a mérleg, mivel a spanyol klub hat, az angol öt győzelemnél tart az öt döntetlen mellett. 

A City újabb sikerrel egyenlíthet ugyan, csakhogy a továbbjutáshoz háromgólos hátrányt (0-3) kellene ledolgoznia, ráadásul a Real az előző öt Bajnokok Ligája kieséses szakaszbeli mérkőzéséből négyen három gólt szerzett angol riválisa ellen. 

Ha Manchesterben Vinícius Júnior (25 év és 248 nap) pályára lép, a brazil támadó lesz a legfiatalabb játékos, aki eléri a 80 BL-mérkőzést, megdöntve Kylian Mbappé (26 év és 33 nap) rekordját. 

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók (zárójelben az első mérkőzés eredménye):

  • Sporting CP (portugál)–Bodö/Glimt (norvég) 18.45 (0-3, tv.: Sport1)
  • Arsenal (angol)–Bayer Leverkusen (német) 21.00 (1-1)
  • Chelsea (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 21.00 (2-5, Sport1)
  • Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol) 21.00 (0-3)

 

 

