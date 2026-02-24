Döntő szakaszba lépnek a tárgyalások: Budanov szerint most dől el, béke lesz vagy háború

Az ukrán elnöki hivatal vezetője, Kirilo Budanov szerint az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalások a döntő pillanathoz közelednek, amikor mindkét félnek végleges döntést kell hoznia: folytatja-e a háborút, vagy elindul a béke felé.
Budanov egy konferencián hangsúlyozta: az ilyen háborúk nem érnek véget maguktól.
Két lehetőség van – igazságos megoldás, vagy a konfliktus nagyobb, veszélyesebb formában való visszatérése.
Ukrajna célja nem egyszerű tűzszünet, hanem olyan béke, amely megvédi az ukránokat az orosz agresszió megismétlődésétől.
A tárgyalások nem könnyűek, de egyértelműen haladunk előre
– mondta, és reményét fejezte ki, hogy végül az igazságosság győzedelmeskedik.
Budanov elmondta, hogy milyen békét akarnak
Hozzátette: a diplomáciai erőfeszítéseknek és az Egyesült Államok, valamint más partnerek támogatásának köszönhetően lépésről lépésre közelítenek az eredményhez. Szerinte a felelősségre vonás nélküli béke csupán a harcok szüneteltetése, nem megoldás.
A béke, s az agresszor következmények nélküli büntetlensége azt üzeni a világ minden autoriter rezsimjének: támadhatsz, gyilkolhatsz, rombolhatsz, és semmi bajod nem lesz
– figyelmeztetett, hangsúlyozva, hogy ez globális biztonsági szempontból is elfogadhatatlan.
2026 elején Ukrajna és Oroszország az Egyesült Államok közvetítésével intenzívebb párbeszédet folytatott a háború befejezéséről. Az Egyesült Arab Emírségekben és Svájcban már több tárgyalási fordulóra is sor került.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!