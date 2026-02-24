kirilo budanovukrajnaháborúorosz-ukrán háború

Döntő szakaszba lépnek a tárgyalások: Budanov szerint most dől el, béke lesz vagy háború

Az ukrán elnöki hivatal vezetője, Kirilo Budanov szerint az Ukrajna és Oroszország közötti béketárgyalások a végső döntés pillanatához érkeztek: vagy igazságos béke születik felelősségre vonással, vagy a háború nagyobb veszélyességgel tér vissza. A diplomáciai erőfeszítések és az amerikai támogatás révén lépésről lépésre haladnak előre, a következő forduló még február vége előtt esedékes lehet, de a politikai megállapodás kulcsa továbbra is a Donbász feletti ellenőrzés kérdése. Budanov szerint a következmények nélküli béke az agresszor számára felhívás arra, hogy megismételje azt a világ különböző pontjaiban.

Kozma Zoltán
2026. 02. 24. 7:42
Rengeteg áldozata van az orosz-ukrán háborúnak (Fotó: AFP)
Rengeteg áldozata van az orosz-ukrán háborúnak (Fotó: AFP)
Az ukrán elnöki hivatal vezetője, Kirilo Budanov szerint az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalások a döntő pillanathoz közelednek, amikor mindkét félnek végleges döntést kell hoznia: folytatja-e a háborút, vagy elindul a béke felé.

Az ukrán elnöki hivatal vezetője, Kirilo Budanov (Fotó: AFP)
Az ukrán elnöki hivatal vezetője, Kirilo Budanov (Fotó: AFP)

Budanov egy konferencián hangsúlyozta: az ilyen háborúk nem érnek véget maguktól. 

Két lehetőség van – igazságos megoldás, vagy a konfliktus nagyobb, veszélyesebb formában való visszatérése. 

Ukrajna célja nem egyszerű tűzszünet, hanem olyan béke, amely megvédi az ukránokat az orosz agresszió megismétlődésétől. 

A tárgyalások nem könnyűek, de egyértelműen haladunk előre

 – mondta, és reményét fejezte ki, hogy végül az igazságosság győzedelmeskedik.

Budanov elmondta, hogy milyen békét akarnak

Hozzátette: a diplomáciai erőfeszítéseknek és az Egyesült Államok, valamint más partnerek támogatásának köszönhetően lépésről lépésre közelítenek az eredményhez. Szerinte a felelősségre vonás nélküli béke csupán a harcok szüneteltetése, nem megoldás. 

A béke, s az agresszor következmények nélküli büntetlensége azt üzeni a világ minden autoriter rezsimjének: támadhatsz, gyilkolhatsz, rombolhatsz, és semmi bajod nem lesz

 – figyelmeztetett, hangsúlyozva, hogy ez globális biztonsági szempontból is elfogadhatatlan.

2026 elején Ukrajna és Oroszország az Egyesült Államok közvetítésével intenzívebb párbeszédet folytatott a háború befejezéséről. Az Egyesült Arab Emírségekben és Svájcban már több tárgyalási fordulóra is sor került.

