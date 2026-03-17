kosárlabdaIsztambulmagyar női kosárlabda-válogatott

Tragédia lenne innen kiesni a válogatottnak

Nincs semmi vész, akkor sem, ha vasárnap nem sikerült kijutni a szeptemberi, berlini női kosárlabda-világbajnokságra az isztambuli vb-selejtezőn. Pedig a magyar női válogatott mindent megtett ezért, hiszen 91-82-re legyőzte Argentínát. Csakhogy ez női kosárlabda: az utánunk következő mérkőzésen váratlan dolog történt, mert az addig gyenge japán csapat hirtelen feltámadt és legyőzte Kanadát.

Lantos Gábor
2026. 03. 17. 5:35
Ezt az örömöt szeretnénk látni a magyar női kosárlabda-válogatott játékosain a kijutás után
Ezt az örömöt szeretnénk látni a magyar női kosárlabda-válogatott játékosain a kijutás után Fotó: BURAK BASTURK Forrás: Middle East Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elején két kérdésre kell választ kapnunk. Az első úgy szól, hogy a magyar kosárlabda-válogatott kezében tartja-e a saját sorsát? A válasz erre az igen szó. A második kérdés: kieshetünk-e még a kosárlabda-vb-ért folytatott küzdelmekből? A válasz erre is (sajnos) az igen szó.

kosárlabda
Lelik Réka, a magyar női kosárlabda-válogatott játékosa (Fotó: Middle East Images/Burak Basturk)

A magyar női kosárlabda nagy lehetősége

Nézzük akkor mindezt egy kicsit részletesen. Amennyiben Völgyi Péter csapata kedden este 18.30-kor legyőzi a házigazda törököket, akkor nincs az az ármány, számolás, tabella, narratíva, miegymás, amely megakadályozza azt, hogy a csapat 28 év szünet után ott legyen a sportág világbajnokságán. Ez tény. Ugyanakkor nagyon figyelnünk kell a keddi nap másik két mérkőzésére is. 

Lássuk a programot!

  • Japán–Argentína 12.30
  • Kanada–Ausztrália 15.30
  • Magyarország–Törökország 18.30

Számunkra az lenne a legfontosabb, hogy Japán ne győzze le Argentínát, Ausztrália ne verje meg Kanadát és mi ne kapjunk ki a török csapattól. Ha ez így történne, akkor – bármennyire is tragikusan hangzik – kiesnénk, mert egy olyan hármas holtversenybe mennénk bele, amelynek a körbeverésében mi állnánk a legrosszabbul. 

Mondanom sem kell, ez tényleg borzalmas dolog lenne, ugyanakkor azért kell erről beszélni, mert – sajnos – egyáltalán nem lehetetlen.

A magához térő Japán simán nyerhet Argentína ellen, az eddig veretlen Ausztrália is megverheti a kanadai csapatot és a mieink törökök elleni győzelme sem száz százalék. Nemcsak azért, mert a török csapat játszik hazai pályán (ennek minden előnyével együtt), hanem azért is, mert a magyarok teljesítménye sem mindig volt meggyőző az elmúlt négy meccsen. Igazán jól a japánok elleni mérkőzés második felében játszottunk. Argentína ellen óriási szívvel és nagy akarattal nyertünk úgy, hogy egyik negyed végén sem vezetett Magyarország. Az ausztrálok ellen tisztességesen küzdöttünk, Kanada ellen meg nem volt sanszunk. A csapat leggyengébb pontja pont az, ami a szövetségi kapitányt, Völgyi Pétert is őrületbe kergeti. A mester vasárnap a Magyar Nemzet kérdésére elmondta, hogy a ki nem kényszerített hibák és az eladott labdák azok, amelyek olykor tényleg megmagyarázhatatlanok. Márpedig ebből – sajnos – mind a négy eddigi meccsünkön láttunk bőséggel. Azaz ezeknek a számát kellene csökkenteni vagy a nulla felé redukálni.

Juhász Dorka mellé kell még egy vezér

Ami az eddigi egyéni teljesítményeket illeti, itt is hullámzó a kép. A csapat vezére, Juhász Dorka az első meccsen, Japán ellen világklasszis teljesítményt nyújtott, 35 pontot szórt. Kanada és Ausztrália ellen nem tudott annyira villogni, igaz, ott teljesen más védekezéssel találta magát szembe, mint az első meccsen. 

Dorka Juhasz of Hungary National Team lies on the court after a collision during the Women's Basketball World Cup 2026 Qualifying Tournaments Groupe Phase - Group A between Hungary National Team and Argentina National Team at Turkcell Basketball Development Center on March 15, 2026 in Istanbul, Turkey. (Photo by Burak Basturk / Middle East Images via AFP)
Juhász Dorka a földön, csak a magyar csapat ne kerüljön padlóra (Fotó: Middle East Images/Burak Basturk)

Az argentinok elleni összecsapáson megint nagyot ment, óriásit küzdött mind támadásban, mind védekezésben. A DVTK játékosa, Lelik Réka rosszul kezdte a sorozatot, saját bevallása szerint is rettenetesen ment neki a játék Kanada és Ausztrália ellen. Az argentin meccsen azonban óriásit játszott, 24 ponttal ő lett a magyarok legeredményesebb játékosa. 

A fiatalok közül Dombai Réka szintén képes olyan produkcióra, amely figyelemre méltó. Takács-Kiss Virág óriásit dolgozik, Dubei Debóra pedig nagyszerűen dob távolról. 

Neki amúgy sincs könnyű dolga, mert klubcsapatával, a Győrrel idén rettenetes szezont fut és a kiesés ellen küzd a magyar bajnokságban. Honosított játékosunk, a 38 éves amerikai Yvonne Turner szintén hasznos tagja az együttesnek, s azok a fiatalok, akik eddig részfeladatokat kaptak, szintén megoldották ezeket, különösen, ha a 18 éves pécsi Josepovits Kinga teljesítményét nézzük. 

Nem kell félni Törökországtól

Szerencsére azért ez a török csapat sem világverő alakulat. Láttuk, hogy a hazai pálya és az elvárások őket is képesek megroppantani. Erre a legjobb példa az argentinok elleni mérkőzésük volt, amelyet elvesztettek, ez volt a torna eddigi legnagyobb meglepetése. Ausztrália ellen nagyon igyekeztek, de úgy tűnik, az olimpiai bronzérmesnek tényleg presztízskérdés, hogy ezen a tornán ne kapjon ki. A török csapat Kanada ellen aratott kétpontos győzelme volt számukra az eddigi legnagyobb tett (ez volt számukra a torna nyitómeccse), amelyen tényleg megmutatták az erejüket. Persze tényleg az lenne a számunkra a legjobb, ha a kedd esti magyar–török összecsapás már csak „barátságos” meccs lenne, azaz úgy kezdődne, hogy mindkét együttes továbbjutóként lép pályára.

Nagy dolog lenne a vb-kijutás

A magyarok a hétfői szünnapot edzéssel töltötték, a tréninget akkor sem lehetett kihagyni, ha tudjuk, hogy az egész mezőny nagyon fáradt már. 

Itt már tényleg a pillanatnyi diszpozíciók döntenek, nagy játékot, látványos feltámadást aligha lehet várni.

Ugyanakkor a török csapatnak sem mindegy az utolsó találkozó alakulása. A japán és az ausztrál válogatott győzelme esetén ugyanis a török együttes már semmiképp sem tud kiesni, azaz kissé más motivációval lép majd pályára, mintha egy élet-halál meccsről lenne szó. Az más kérdés, hogy ostobaság lenne és teljesen felesleges arra bazírozni, hogy egy ilyen esetben Törökország „leadja” vagy „odaadja” a meccset a magyaroknak. Ezen a szinten ilyen nem létezik, itt mindenki nyerni akar.

Debora Dubei of Hungary National Team looks on during the Women's Basketball World Cup 2026 Qualifying Tournaments Groupe Phase - Group A between Hungary National Team and Argentina National Team at Turkcell Basketball Development Center on March 15, 2026 in Istanbul, Turkey. (Photo by Burak Basturk / Middle East Images via AFP)
Dubei Debóra hárompontosaira nagy szükség lesz a törökök ellen is (Fotó: Middle East Images/Burak Basturk)

Így vagy úgy, roppant izgalmas zárókör elé nézünk. A magyar csapat játékosai és az együttessel szimpatizálók abban bíznak, hogy sikerül a kvalifikáció és a csapat ott lehet a szeptemberi, berlini világbajnokságon. A sportág helyzetét és a női szakág elmúlt évi hányattatásait figyelembe véve ez nagyon nagy dolog lenne és rá is férne a kissé alulértékelt, de tényleg lelkes és egymásért meghalni képes magyar női kosárlabda-válogatottra. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter a Békemenet után újabb hatalmas nyaklevest kapott

Csépányi Balázs avatarja

Ezt nem teszi zsebre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.