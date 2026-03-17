Tragédia lenne innen kiesni a válogatottnak

Az elején két kérdésre kell választ kapnunk. Az első úgy szól, hogy a magyar kosárlabda-válogatott kezében tartja-e a saját sorsát? A válasz erre az igen szó. A második kérdés: kieshetünk-e még a kosárlabda-vb-ért folytatott küzdelmekből? A válasz erre is (sajnos) az igen szó.

Lelik Réka, a magyar női kosárlabda-válogatott játékosa (Fotó: Middle East Images/Burak Basturk)

A magyar női kosárlabda nagy lehetősége

Nézzük akkor mindezt egy kicsit részletesen. Amennyiben Völgyi Péter csapata kedden este 18.30-kor legyőzi a házigazda törököket, akkor nincs az az ármány, számolás, tabella, narratíva, miegymás, amely megakadályozza azt, hogy a csapat 28 év szünet után ott legyen a sportág világbajnokságán. Ez tény. Ugyanakkor nagyon figyelnünk kell a keddi nap másik két mérkőzésére is.

Lássuk a programot!

Japán–Argentína 12.30

Kanada–Ausztrália 15.30

Magyarország–Törökország 18.30

Számunkra az lenne a legfontosabb, hogy Japán ne győzze le Argentínát, Ausztrália ne verje meg Kanadát és mi ne kapjunk ki a török csapattól. Ha ez így történne, akkor – bármennyire is tragikusan hangzik – kiesnénk, mert egy olyan hármas holtversenybe mennénk bele, amelynek a körbeverésében mi állnánk a legrosszabbul.

Mondanom sem kell, ez tényleg borzalmas dolog lenne, ugyanakkor azért kell erről beszélni, mert – sajnos – egyáltalán nem lehetetlen.

A magához térő Japán simán nyerhet Argentína ellen, az eddig veretlen Ausztrália is megverheti a kanadai csapatot és a mieink törökök elleni győzelme sem száz százalék. Nemcsak azért, mert a török csapat játszik hazai pályán (ennek minden előnyével együtt), hanem azért is, mert a magyarok teljesítménye sem mindig volt meggyőző az elmúlt négy meccsen. Igazán jól a japánok elleni mérkőzés második felében játszottunk. Argentína ellen óriási szívvel és nagy akarattal nyertünk úgy, hogy egyik negyed végén sem vezetett Magyarország. Az ausztrálok ellen tisztességesen küzdöttünk, Kanada ellen meg nem volt sanszunk. A csapat leggyengébb pontja pont az, ami a szövetségi kapitányt, Völgyi Pétert is őrületbe kergeti. A mester vasárnap a Magyar Nemzet kérdésére elmondta, hogy a ki nem kényszerített hibák és az eladott labdák azok, amelyek olykor tényleg megmagyarázhatatlanok. Márpedig ebből – sajnos – mind a négy eddigi meccsünkön láttunk bőséggel. Azaz ezeknek a számát kellene csökkenteni vagy a nulla felé redukálni.