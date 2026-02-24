„Béke Ukrajna feltételei szerint” – Ursula von der Leyen üzenete a háború évfordulóján

Az Európai Bizottság háborúpárti elnöke, Ursula von der Leyen kedden megérkezett az ukrán fővárosba, ahol a 2022 februárjában kirobbant orosz-ukrán háború kezdete óta immár tizedik alkalommal tett látogatást. A négyéves évfordulón tett útjára António Costa, az Európai Tanács elnöke is elkísérte.

Ursula von der Leyen Ukrajában tárgyal a háború kitörésének évfordulóján (Fotó: AFP)

A háború mellett foglalt állást Brüsszel

Von der Leyen saját X-oldalán közzétett bejegyzésében így fogalmazott:

Kijevben vagyok, tizedik alkalommal a háború kezdete óta. Hogy megerősítsem: Európa rendíthetetlenül áll Ukrajna mellett – pénzügyileg, katonailag és ezen a kemény télen át is. Azért, hogy hangsúlyozzam tartós elkötelezettségünket Ukrajna igazságos harca iránt. És hogy egyértelmű üzenetet küldjünk az ukrán népnek és a támadónak egyaránt: nem fogunk engedni, amíg a béke helyre nem áll. Béke Ukrajna feltételei szerint.

In Kyiv for the tenth time since the start of the war.



To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.



To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.



And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026

A bejegyzéshez Von der Leyen egy rövid videót is csatolt. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az unió továbbra is támogatja Ukrajnát a pénzügyi segítségnyújtással, a katonai eszközökkel és a humanitárius segítségnyújtással a mostani, különösen nehéz téli időszakban is.

Four years of an unjust war of aggression.⁰

Four years of unshakable Ukrainian courage.⁰

Four years of unwavering European support.



One shared resolve: to secure a just and lasting peace in Ukraine.



That’s why we are here in Kyiv today. pic.twitter.com/KJJ7levHnp — António Costa (@eucopresident) February 24, 2026

A látogatás hivatalos programja szerint a két uniós vezető részt vesz az áldozatokra emlékező hivatalos megemlékezésen, ellátogat egy orosz támadás által megrongált energetikai létesítményhez, majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyal. Emellett videókonferencián egyeztetnek a „Hajlandók Koalíciója” nevű szövetséges csoporttal, amelybe többek között Nagy-Britannia és Franciaország is tartozik.