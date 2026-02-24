„Béke Ukrajna feltételei szerint” – Ursula von der Leyen üzenete a háború évfordulóján

Az Európai Bizottság háborúpárti elnöke, Ursula von der Leyen kedden megérkezett az ukrán fővárosba, ahol a 2022 februárjában kirobbant orosz-ukrán háború kezdete óta immár tizedik alkalommal tett látogatást. A négyéves évfordulón tett útjára António Costa, az Európai Tanács elnöke is elkísérte.
A háború mellett foglalt állást Brüsszel
Von der Leyen saját X-oldalán közzétett bejegyzésében így fogalmazott:
Kijevben vagyok, tizedik alkalommal a háború kezdete óta. Hogy megerősítsem: Európa rendíthetetlenül áll Ukrajna mellett – pénzügyileg, katonailag és ezen a kemény télen át is. Azért, hogy hangsúlyozzam tartós elkötelezettségünket Ukrajna igazságos harca iránt. És hogy egyértelmű üzenetet küldjünk az ukrán népnek és a támadónak egyaránt: nem fogunk engedni, amíg a béke helyre nem áll. Béke Ukrajna feltételei szerint.
A bejegyzéshez Von der Leyen egy rövid videót is csatolt. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az unió továbbra is támogatja Ukrajnát a pénzügyi segítségnyújtással, a katonai eszközökkel és a humanitárius segítségnyújtással a mostani, különösen nehéz téli időszakban is.
A látogatás hivatalos programja szerint a két uniós vezető részt vesz az áldozatokra emlékező hivatalos megemlékezésen, ellátogat egy orosz támadás által megrongált energetikai létesítményhez, majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyal. Emellett videókonferencián egyeztetnek a „Hajlandók Koalíciója” nevű szövetséges csoporttal, amelybe többek között Nagy-Britannia és Franciaország is tartozik.
