orosz-ukrán háborúUkrajnaVon der Leyen

„Béke Ukrajna feltételei szerint” – Ursula von der Leyen üzenete a háború évfordulóján

Pontosan négy évvel az orosz-ukrán háború kezdete után Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tizedik alkalommal érkezett az ukrán fővárosba. António Costa, az Európai Tanács elnöke társaságában hangsúlyozta: az Európai Unió továbbra is rendíthetetlenül áll Ukrajna mellett – pénzügyileg, katonailag és a legsötétebb téli hónapokban is. Európa katonailag támogatja Ukrajnát, így folytatódik a háború.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 7:07
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Európai Bizottság háborúpárti elnöke, Ursula von der Leyen kedden megérkezett az ukrán fővárosba, ahol a 2022 februárjában kirobbant orosz-ukrán háború kezdete óta immár tizedik alkalommal tett látogatást. A négyéves évfordulón tett útjára António Costa, az Európai Tanács elnöke is elkísérte.

Ursula von der Leyen Ukrajában tárgyal a háború kitörésének évfordulóján (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen Ukrajában tárgyal a háború kitörésének évfordulóján (Fotó: AFP)

A háború mellett foglalt állást Brüsszel 

Von der Leyen saját X-oldalán közzétett bejegyzésében így fogalmazott:

Kijevben vagyok, tizedik alkalommal a háború kezdete óta. Hogy megerősítsem: Európa rendíthetetlenül áll Ukrajna mellett – pénzügyileg, katonailag és ezen a kemény télen át is. Azért, hogy hangsúlyozzam tartós elkötelezettségünket Ukrajna igazságos harca iránt. És hogy egyértelmű üzenetet küldjünk az ukrán népnek és a támadónak egyaránt: nem fogunk engedni, amíg a béke helyre nem áll. Béke Ukrajna feltételei szerint.

A bejegyzéshez Von der Leyen egy rövid videót is csatolt. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az unió továbbra is támogatja Ukrajnát a pénzügyi segítségnyújtással, a katonai eszközökkel és a humanitárius segítségnyújtással a mostani, különösen nehéz téli időszakban is.

A látogatás hivatalos programja szerint a két uniós vezető részt vesz az áldozatokra emlékező hivatalos megemlékezésen, ellátogat egy orosz támadás által megrongált energetikai létesítményhez, majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyal. Emellett videókonferencián egyeztetnek a „Hajlandók Koalíciója” nevű szövetséges csoporttal, amelybe többek között Nagy-Britannia és Franciaország is tartozik.

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekprogram

A megint átmázolt kommunista program

Megyeri Dávid avatarja

Négyévente kiderül, hogy csalóka ábránd volt reménykedni az éppen esedékes balos társulatban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.