Mentőhelikopter érkezett az M0-s autóútra, súlyos baleset történt

Két kamion és egy furgon karambolozott.

2026. 02. 24. 15:43
illusztráció Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI
Kiszabadították, majd átadták a mentőknek a fővárosi hivatásos és a dél-pesti önkéntes tűzoltók azt az embert, aki beszorult egy furgonba, miután két kamionnal karambolozott az M0-s autóút 25-ös kilométerénél – adta hírül a katasztrófavédelem. 

A baleset Budapest XXIII. kerületénél, a Dabas felé vezető oldalon történt. A rajok a beavatkozás közben nyomatóhengert és feszítővágót is használtak. A társhatóságuk is az esetnél dolgozik, és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. 

Az M0-s 25-ös kilométerénél csak a belső sáv járható, ezért torlódásra kell készülniük az arra közlekedőknek.

