Kiszabadították, majd átadták a mentőknek a fővárosi hivatásos és a dél-pesti önkéntes tűzoltók azt az embert, aki beszorult egy furgonba, miután két kamionnal karambolozott az M0-s autóút 25-ös kilométerénél – adta hírül a katasztrófavédelem.
Mentőhelikopter érkezett az M0-s autóútra, súlyos baleset történt
Két kamion és egy furgon karambolozott.
A baleset Budapest XXIII. kerületénél, a Dabas felé vezető oldalon történt. A rajok a beavatkozás közben nyomatóhengert és feszítővágót is használtak. A társhatóságuk is az esetnél dolgozik, és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre.
További Belföld híreink
Az M0-s 25-ös kilométerénél csak a belső sáv járható, ezért torlódásra kell készülniük az arra közlekedőknek.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Letoltuk a pályáról a Tiszát + videó
Magyar Péter azt sem szégyelli, amikor lebukik.
Kocsis Máté Kazincbarcikán mutatja be a Zebra DPK-t
Online is követhető lesz az esemény.
Csak egy helyen nem süt majd ki a nap szerdán
Itt a friss időjárás-jelentés.
Orbán Viktor: Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten + videó
Megmagyarázta a lépését a miniszterelnök.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Orbán Viktor: Letoltuk a pályáról a Tiszát + videó
Magyar Péter azt sem szégyelli, amikor lebukik.
Kocsis Máté Kazincbarcikán mutatja be a Zebra DPK-t
Online is követhető lesz az esemény.
Csak egy helyen nem süt majd ki a nap szerdán
Itt a friss időjárás-jelentés.
Orbán Viktor: Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten + videó
Megmagyarázta a lépését a miniszterelnök.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!