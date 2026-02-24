Európai ParlamentDömötör CsabaUkrajnaorosz-ukrán háborúévforduló

Dömötör Csaba: Brüsszel Ukrajnát élteti + videó

A háború évfordulóján tartott európai parlamenti ülésről osztott meg videót közösségi oldalán Dömötör Csaba. A videó szerint az ülésen több politikus is a „Dicsőség Ukrajnának” köszöntéssel élt, miközben az Európai Parlament épületét ukrán zászlókkal díszítették.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 14:23
Dömötör Csaba a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője
Dömötör Csaba a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI)
Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője videót tett közzé közösségi oldalán az Európai Parlament háborús évfordulóhoz kapcsolódó üléséről.

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője
Dömötör Csaba (Fotó: MTI)

A felvételen az Európai Néppárt, valamint a szocialista és liberális frakciók több képviselője is a „Dicsőség Ukrajnának” kifejezést használta felszólalásában. Dömötör Csaba azt írta, hogy ez a „néppárti nagykoalíció politikája dióhéjban és részleteiben”, hozzátéve: a videóban elhangzott mondatok mind a mai ülésen hangzottak el.

Bejegyzésében arról is beszámolt, hogy az Európai Parlament épületét ukrán zászlókkal díszítették fel, és – megfogalmazása szerint – a nemzeti lobogók helyére is ukrán zászlók kerültek.

A képviselő a háború évfordulóján maga is felszólalt az Európai Parlamentben, ahol az Ukrajnának nyújtott támogatások és a háború következményei kapcsán fejtette ki bírálatát.

Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: MTI)

