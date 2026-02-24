Dömötör Csaba, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője videót tett közzé közösségi oldalán az Európai Parlament háborús évfordulóhoz kapcsolódó üléséről.
Dömötör Csaba: Brüsszel Ukrajnát élteti + videó
A háború évfordulóján tartott európai parlamenti ülésről osztott meg videót közösségi oldalán Dömötör Csaba. A videó szerint az ülésen több politikus is a „Dicsőség Ukrajnának” köszöntéssel élt, miközben az Európai Parlament épületét ukrán zászlókkal díszítették.
A felvételen az Európai Néppárt, valamint a szocialista és liberális frakciók több képviselője is a „Dicsőség Ukrajnának” kifejezést használta felszólalásában. Dömötör Csaba azt írta, hogy ez a „néppárti nagykoalíció politikája dióhéjban és részleteiben”, hozzátéve: a videóban elhangzott mondatok mind a mai ülésen hangzottak el.
Bejegyzésében arról is beszámolt, hogy az Európai Parlament épületét ukrán zászlókkal díszítették fel, és – megfogalmazása szerint – a nemzeti lobogók helyére is ukrán zászlók kerültek.
A képviselő a háború évfordulóján maga is felszólalt az Európai Parlamentben, ahol az Ukrajnának nyújtott támogatások és a háború következményei kapcsán fejtette ki bírálatát.
Borítókép: Dömötör Csaba (Fotó: MTI)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az magyar–amerikai kapcsolatok aranykorát éljük + videó
Az magyar–amerikai kapcsolatok aranykora.
A Patrióták Brüsszelben is kiállnak Magyarország mellett az igaztalan támadásokkal szemben
A mai, Ukrajnáról szóló európai parlamenti szavazáson benyújtottak egy Magyarországot és Szlovákiát elítélő szóbeli módosító javaslatot – írta a közösségi oldalán Gál Kinga.
Európa energiaválsággal és tartós árnyomással fizet a háborúért
Az ukrán vezetés politikai zsarolást hajt végre.
Zelenszkij sürgeti az EU-t: mondjanak egy dátumot a csatlakozáshoz
Ukrán elnök: Az EU-s csatlakozási dátum kijelölése nem pusztán kívánság.
