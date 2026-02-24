Dömötör Csaba: Brüsszel Ukrajnát élteti + videó

A felvételen az Európai Néppárt, valamint a szocialista és liberális frakciók több képviselője is a „Dicsőség Ukrajnának” kifejezést használta felszólalásában. Dömötör Csaba azt írta, hogy ez a „néppárti nagykoalíció politikája dióhéjban és részleteiben”, hozzátéve: a videóban elhangzott mondatok mind a mai ülésen hangzottak el.