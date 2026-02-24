Orbán Viktor: Magától ez a mandátum nem sétál be, ezen melózni kell

„Szombat óta tarolunk, Magyar Pétert és a Tiszát még hamarabb utolérték, mint a sánta kutyát” – áll az Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött posztban.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök azt írta:

„Nálunk kemény meló van, mert mi tudjuk, ha beleteszed a melót, meglesz a győzelem is.”

A kormányfő a Fidesz–KDNP helyi képviselőjelöltjét, Katus Norbertet kísérte el aláírásokat gyűjteni Dány községbe.

– Magától ez a mandátum nem sétál be, ezen melózni kell – mondta Orbán Viktor.

Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla korábban, a Fidesz–KDNP már több mint 24 ezer ívet adott le, amivel magasan túlszárnyalta a Tisza által leadott ajánlóíveket.