Orbán Viktor: Magától ez a mandátum nem sétál be, ezen melózni kell

Dányon járt a miniszterelnök aláírást gyűjteni a Fidesz–KDNP helyi képviselőjelöltjével.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 24. 15:39
„Szombat óta tarolunk, Magyar Pétert és a Tiszát még hamarabb utolérték, mint a sánta kutyát” – áll az Orbán Viktor közösségi oldalára feltöltött posztban. 

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Kossuth téren október 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A miniszterelnök azt írta: 

„Nálunk kemény meló van, mert mi tudjuk, ha beleteszed a melót, meglesz a győzelem is.”

A kormányfő a Fidesz–KDNP helyi képviselőjelöltjét, Katus Norbertet kísérte el aláírásokat gyűjteni Dány községbe.

– Magától ez a mandátum nem sétál be, ezen melózni kell – mondta Orbán Viktor.

Ahogy a Magyar Nemzet beszámolt róla korábban, a Fidesz–KDNP már több mint 24 ezer ívet adott le, amivel magasan túlszárnyalta a Tisza által leadott ajánlóíveket.

 

Borítókép: (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

