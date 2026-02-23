Feszültség Barcelonában? Yamal dühösen távozott, Flick azonnal reagált

Lamine Yamalék kihasználták, hogy a Real Madrid 2-1-re kikapott az Osasunától. A Levante ellen Marc Bernal, Frenkie de Jong és Fermín López is eredményes volt, s így a Hansi Flick vezette Barcelona a Girona elleni 2-1-es vereségét kijavítva ismét egy ponttal vezet az ősi rivális előtt.

Lamine Yamal nem örült a lecserélésének. A Barcelona edzője, Hansi Flick is reagált rá. Fotó: NurPhoto/AFP/José Breton

Lamine Yamal dühe a Barcelona bajnokiján

A mérkőzés nem csupán a győzelemről szólt: a gólpasszt adó Yamal cseréje a 88. percben külön figyelmet kapott azzal, hogy láthatóan csalódottan hagyta el a pályát. A 18 éves futballista dühös arckifejezése, valamint a pályáról való lassú távozása rögtön bejárta a spanyol sajtót, amely megjegyezte, hogy nem először történt meg ez – az Eintracht Frankfurt elleni decemberi Bajnokok Ligája-mérkőzésen (2-1) hasonlóan csalódottan vette tudomásul edzője döntését.

Hansi Flick nem lát problémát

Bár Yamal reakcióját egyesek túlzónak nevezték – például az 1988 és 1996 között a Barcelonában futballozó José Mari Bakero, aki arról beszélt, hogy „elég a játékosok dühöngéséből, amikor lecserélik őket” –, Hansi Flick visszafogottan kezelte a helyzetet, és nem engedte, hogy a figyelem elterelődjön a csapat teljesítményéről.

A német tréner a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón leszögezte, hogy nem lát problémát a reakcióban.

Szerinte teljesen emberi dolog, ha egy versenyszellemű játékos nem örül, amikor lecserélik, és felhívta a figyelmet arra, hogy a győzelem volt a legfontosabb, valamint hogy más játékosoknak is meg kell kapniuk a lehetőséget.

– Az a leglényegesebb, hogy nyertünk ma, és vannak játékosaink, akik megérdemlik a perceket – fogalmazott Flick, aki a Yamal helyére beállt Roony Bardghji profi hozzáállását is kiemelte.

Yamalnak azért sok oka nincs a panaszra, az eddigi 2671 játékpercével a Barcelona negyedik legtöbbet pályán lévő futballistája az idényben – Jules Koundé, Pau Cubarsí és Eric García mögött –, a hat Bajnokok Ligája-mérkőzésből háromszor, a huszonegy bajnokiból pedig hétszer cserélték le. Legközelebb szombaton, a Villarreal elleni hazai összecsapáson növelheti a játékperceit.