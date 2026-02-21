A vb-ről álmodó Neymar drámai szavai: kilátásba helyezte a visszavonulását + videó

Rendkívüli

Nyilvánosan és őszintén beszélt az esetleges visszavonulásáról Neymar. A brazil labdarúgó-válogatott gólrekordere sorozatos sérülései miatt gyakorlatilag évek óta alig tud játszani, mégis célba veszi a nyári világbajnokságot. Neymar nem adja fel az álmát, hogy világbajnok legyen. A Cazé tv online adásában elárulta, nem tervez előre hosszú távra, előfordulhat, hogy az év végén befejezi profi pályafutását.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 21. 6:55
Neymar (FILES) Santos' froward #10 Neymar greets fans during a tribute for scoring 150 goals for the club, before the Brasileirao Serie A football match between Santos and Cruzeiro at the Urbano Caldeira Stadium in Santos, Sao Paulo state, Brazil on Decem
Neymar érzi, már nincs messze a végső búcsú ideje Fotó: MIGUEL SCHINCARIOL Forrás: AFP
Neymar Júnior manapság sokkal inkább tűnik egy reklámarcnak, mint labdarúgónak. Az elmúlt években alig tudott pályára lépni folyamatos és elhúzódó, visszatérő sérülései miatt. Jellemző, hogy a szaúdi al-Hilalban mindössze hét meccsen szerepelt, hogy aztán mentőövet dobjon neki nevelőklubja, a Santos FC. Azonban 2025-ben alig játszott, decemberben újabb térdműtéten esett át

Neymar legutóbb 2023-ban szerepelt a brazil válogatottban
Neymar legutóbb 2023-ban szerepelt a brazil válogatottban, amelyben súlyos térdsérülést szenvedett Fotó: FERNANDO TORRES / AGIF

Neymar sokadik visszatérése

Február 16-án felcsillant valami halovány fény az alagút végén: 2026-ban először, tíz kihagyott mérkőzést követően egy félidőt játszott. Egy gólpasszal vette ki a részét a Santos Velo Clube elleni 6-0-s sikeréből. Ebből persze messzemenő következtetést nem szabad levonni, mindenestere a brazil sztár arról beszélt, újra jó fizikai és mentális állapotban érzi magát.

– Tisztában vagyok vele, hogy mindenfélét mondanak rólam olyanok, akik nem is ismernek. A célom, hogy visszatérjek a Santosba, amely segített engem a nehéz időszakban. Szeretném segíteni a csapatomat, ez lebegett eddig is a szemeim előtt. 

Úgy érzem száz százalékos fizikai állapotban vagyok, nincsenek fájdalmaim, nem félek. Jól sikerült a visszatérésem, boldog vagyok.

Még jobban is érzem magam, mint korábban. Minél több meccsre van szükségem, hogy felvegyem a ritmust. Sok edzéssel, kitartással azt remélem, újra a tökéletes formába kerülhetek – nyilatkozott optimistán a Cazé tv online csatornájának a Barcelona és a PSG korábbi sztárja.

Ott lehet Neymar a vb-n?

A brazil labdarúgó-válogatott gólrekordere sorozatos sérülései miatt gyakorlatilag évek óta alig tud játszani, mégis célba veszi a nyári világbajnokságot. A Brazília színeiben 128 mérkőzésen 79 gólt szerző Neymar Júnior továbbra is reménykedik benne, hogy bekerülhet majd Carlo Ancelotti csapatába, s valóra válthatja a nagy álmát. 

– Az idei év rendkívül fontos klubomnak és Brazíliának a világbajnokság miatt. Személy szerint én is nagy kihívás előtt állok. Újra teljes erőbedobással szeretnék teljesíteni – jelezte a szövetségi kapitánynak, hogy 2023 októbere után ismét rendelkezésre áll.

Évről évre tervezek már csak a pályán. Nem tudom, mi fog történi velem ebben az évben, az is lehet, decemberben úgy döntök, hogy befejezem a futballt. A szívemmel fogok dönteni

– bocsátotta előre Neymar, talán arra az eshetőségre is gondolva, hogy nem jut ki a vb-re.

Sokak szerint egy jó Neymar nélkül nem nyerheti meg a világbajnoki címet Brazília. Megoszlanak a vélemények, ám tény: 2016-ban története első olimpiai bajnoki címére vezette hazáját, s arra is jó esély volt, hogy a 2014-es vb-döntőbe is eljusson a Selecaóval – egy brutális belépő miatti sérülés azonban keresztülhúzta a számításait. A remény fénye halványan, de ismét pislákol.

