A vb-ről álmodó Neymar drámai szavai: kilátásba helyezte a visszavonulását + videó

Neymar Júnior manapság sokkal inkább tűnik egy reklámarcnak, mint labdarúgónak. Az elmúlt években alig tudott pályára lépni folyamatos és elhúzódó, visszatérő sérülései miatt. Jellemző, hogy a szaúdi al-Hilalban mindössze hét meccsen szerepelt, hogy aztán mentőövet dobjon neki nevelőklubja, a Santos FC. Azonban 2025-ben alig játszott, decemberben újabb térdműtéten esett át.

Neymar legutóbb 2023-ban szerepelt a brazil válogatottban, amelyben súlyos térdsérülést szenvedett Fotó: FERNANDO TORRES / AGIF

Neymar sokadik visszatérése

Február 16-án felcsillant valami halovány fény az alagút végén: 2026-ban először, tíz kihagyott mérkőzést követően egy félidőt játszott. Egy gólpasszal vette ki a részét a Santos Velo Clube elleni 6-0-s sikeréből. Ebből persze messzemenő következtetést nem szabad levonni, mindenestere a brazil sztár arról beszélt, újra jó fizikai és mentális állapotban érzi magát.

– Tisztában vagyok vele, hogy mindenfélét mondanak rólam olyanok, akik nem is ismernek. A célom, hogy visszatérjek a Santosba, amely segített engem a nehéz időszakban. Szeretném segíteni a csapatomat, ez lebegett eddig is a szemeim előtt.

Úgy érzem száz százalékos fizikai állapotban vagyok, nincsenek fájdalmaim, nem félek. Jól sikerült a visszatérésem, boldog vagyok.

Még jobban is érzem magam, mint korábban. Minél több meccsre van szükségem, hogy felvegyem a ritmust. Sok edzéssel, kitartással azt remélem, újra a tökéletes formába kerülhetek – nyilatkozott optimistán a Cazé tv online csatornájának a Barcelona és a PSG korábbi sztárja.

Ott lehet Neymar a vb-n?

A brazil labdarúgó-válogatott gólrekordere sorozatos sérülései miatt gyakorlatilag évek óta alig tud játszani, mégis célba veszi a nyári világbajnokságot. A Brazília színeiben 128 mérkőzésen 79 gólt szerző Neymar Júnior továbbra is reménykedik benne, hogy bekerülhet majd Carlo Ancelotti csapatába, s valóra válthatja a nagy álmát.

– Az idei év rendkívül fontos klubomnak és Brazíliának a világbajnokság miatt. Személy szerint én is nagy kihívás előtt állok. Újra teljes erőbedobással szeretnék teljesíteni – jelezte a szövetségi kapitánynak, hogy 2023 októbere után ismét rendelkezésre áll.

Évről évre tervezek már csak a pályán. Nem tudom, mi fog történi velem ebben az évben, az is lehet, decemberben úgy döntök, hogy befejezem a futballt. A szívemmel fogok dönteni

– bocsátotta előre Neymar, talán arra az eshetőségre is gondolva, hogy nem jut ki a vb-re.