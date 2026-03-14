Fiatalkorú ukrán gyilkolt Németországban

Az esseni tartományi bíróság tíz év fiatalkorúak börtönére ítélte azt a 16 éves ukrán fiút, aki Észak-Rajna–Vesztfália tartományban, egy dorsteni erdőben végzett egy nővel és kislányával. Az áldozat szintén ukrán származású volt, azonban az eset körülményei a beismerő vallomás dacára továbbra sem tisztázottak.

2026. 03. 14. 15:42
A német bíróság kemény ítéletet hozott annak a fiatalkorú ukrán fiúnak az ügyében, aki minden jel szerint megölt egy anyát és lányát még a nyár folyamán. Az áldozat, az elkövető szomszédja szintén ukrán származású volt, az eset körülményei azonban továbbra sem tisztázottak – írja az Origo. 

Az ukrán fiút bűnösnek mondta ki a bíróság kettős gyilkosság vádjában
A fiatal fiú az eddigi adatok alapján a dorsteni erdő egyik ösvényén, brutális módon végzett a 32 éves nővel és egy év, hét hónapos kislányával. Az elkövető másnap visszatért a helyszínre és feladta magát a hatóságoknak. A bírósági tárgyalás a gyanúsított kiskorú voltára való tekintettel teljesen zárt ajtók mögött zajlott. 

A bíróság azonban a tárgyalás után közleményében jelezte, hogy a vádlott beismerő vallomást tett. Az eddigi információk szerint pedig az áldozat és az elkövető között a gyilkosságot megelőzően kapcsolat állt fenn. 

A fenti okok miatt az eset pontos körülményeit és a fiú indítékát továbbra is vizsgálják, azonban első fokon a bíróság tíz év letöltendő fiatalkorúak börtönére ítélte az elkövetőt kettős gyilkosság vádjával. A tárgyalás másodfokon folytatódik majd. 

Borítókép: Egy német szövetségi bíróság bejárata (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
