Fiatalkorú ukrán gyilkolt Németországban

A német bíróság kemény ítéletet hozott annak a fiatalkorú ukrán fiúnak az ügyében, aki minden jel szerint megölt egy anyát és lányát még a nyár folyamán. Az áldozat, az elkövető szomszédja szintén ukrán származású volt, az eset körülményei azonban továbbra sem tisztázottak – írja az Origo.

Az ukrán fiút bűnösnek mondta ki a bíróság kettős gyilkosság vádjában

Fotó: MATTHIAS BALK / DPA

A fiatal fiú az eddigi adatok alapján a dorsteni erdő egyik ösvényén, brutális módon végzett a 32 éves nővel és egy év, hét hónapos kislányával. Az elkövető másnap visszatért a helyszínre és feladta magát a hatóságoknak. A bírósági tárgyalás a gyanúsított kiskorú voltára való tekintettel teljesen zárt ajtók mögött zajlott.