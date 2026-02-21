Real Madridla ligaOsasunaspanyol fociVinícius Júnior

Tizenöt éve nem látott Real Madrid-vereség, Vinícius Júnior ismét főszereplővé tette magát

A spanyol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójában a Real Madrid 2-1-re kikapott az Osasuna otthonában. A vendégeknél a pályán volt Vinícius Júnior, akinek fogadtatása a közelmúltban történtek után kérdéses volt, de a pamplonai közönség és csapat nem hergelte külön a brazil játékost. Vinícius szerezte a második félidőben az egyenlítést érő gólt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 20:27
Vinícius Júnior (balra) az Osasuna ellen lépett pályára a Real Madrid színeiben Fotó: AFP/Ander Gillenea
A Barcelona hétfői vereségének köszönhetően a Real Madrid a spanyol bajnokság tabellájának éléről várhatta a 25. fordulót, amely során az Osasuna vendége volt. Álvaro Arbeloa vezetőedző együttese kedden a Benfica otthonában győzött a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában, a gólszerző Vinícius Júnior kapcsán mégis az azt követő rasszista balhé miatt maradt emlékezetes a találkozó. A brazil támadó szombaton is kezdőként lépett pályára, és a hazai szurkolók összességében sportszerűen fogadták őt – a pamplonaiak 2011 óta nem tudtak győzni a fővárosiak ellen, így inkább buzdításra törekedett a közönség.

Vinícius Júnior (balra) a Real Madrid BL-mérkőzése után az Osasuna elleni bajnokin is fontos szereplő volt
Vinícius Júnior (balra) a Real Madrid BL-mérkőzése után az Osasuna elleni bajnokin is fontos szereplő volt. Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira

VAR-os tizenegyessel szerzett vezetést az Osasuna

Füttyszóból azért kijutott Viníciusnak a mérkőzésen, az első húsz percben a reklamálásainál és a vele szemben elkövetett szabálytalanságoknál is szokásos módon az ellenfél szurkolóinak fütyülése következett. Bár a labdát inkább a Real Madrid birtokolta, a veszélyesebb lehetőségei az Osasunának voltak, Thibaut Courtois-nak több bravúrra is szüksége volt a félidő közepén. Vinícius Júnior helyett inkább a török Arda Güler kapta meg a magáét a szurkolóktól, aki egy szögletnél látványosan feldobta magát, eljátszva, hogy Aimar Oroz durván fellökte őt. Nem sokkal később aztán Oroz valóban szabálytalankodott, a Vinícius elleni szabálytalanságért járó sárga lapja pedig azt jelenti, hogy eltiltják őt a következő bajnokiról.

A 35. percben a hazaiak játékosa, 

Ante Budimir műesésért kapott sárgát, miután látványosat esett Courtois mellett, ám a VAR segítségével a játékvezető megváltoztatta a véleményét: mivel összeért a két játékos lába, végül mégis tizenegyes lett belőle, és a belga kapus kapott lapot. 

A büntetőt Budimir magabiztosan gólra váltotta (1-0). A félidő hajrájában Vinícius a csapattársaival kiabált, amiért letámadás nélkül hagyták, hogy nyugodtan megtartsák a labdát – végül a szünetig maradt az egygólos hazai előny.

Vinícius Júnior jó játéka gólt hozott a Real Madrid bajnokiján, de hiába

Bár a brazil támadó vezérletével a második félidőben beszorította ellenfelét a rekordbajnok, a lövések nem dolgoztatták meg az Osasuna kapusát. Aztán a a játékrész közepén Kylian Mbappé lesgólja már jelzésértékű volt, a 73. percben pedig egy bal oldali beadás után Vinícius érvényes találatával jött is az egyenlítés (1-1).

A kontrákkal is ritkán kísérletező pamplonai csapat hősiesen küzdött azért, hogy legalább az egyik pontot megmentse, Mbappé hajrábeli ziccerénél is szükség volt a remek védekezésre. Vinícius reklamálásért sárga lapot kapott, majd jött a fordulat: a 90. percben Raúl García éles szögből szerzett találatával ismét előnybe került az Osasuna (2-1). 

A hosszabbításban az újabb gólszerzéssel hiába próbálkozó Real Madrid előnye a vereségnek köszönhetően a La Liga tabellájának élén két pont maradt a vasárnap pályára lépő Barcelona előtt.

La Liga, 25. forduló:

péntek:

  • Athletic Bilbao–Elche 2-1 (0-0)

szombat:

  • Real Sociedad–Oviedo 3-3 (0-0)
  • Real Betis–Rayo Vallecano 1-1 (1-1)
  • Osasuna–Real Madrid 2-1 (1-0)
  • Atlético Madrid–Espanyol 21.00

vasárnap:

  • Getafe–Sevilla 14.00
  • FC Barcelona–Levante 16.15
  • Celta Vigo–Real Mallorca 18.30
  • Villarreal–Valencia 21.00

hétfő:

  • Alavés–Girona 21.00

A tabella állása ide kattintva megtekinthető.

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

