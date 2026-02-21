Tizenöt éve nem látott Real Madrid-vereség, Vinícius Júnior ismét főszereplővé tette magát

A Barcelona hétfői vereségének köszönhetően a Real Madrid a spanyol bajnokság tabellájának éléről várhatta a 25. fordulót, amely során az Osasuna vendége volt. Álvaro Arbeloa vezetőedző együttese kedden a Benfica otthonában győzött a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában, a gólszerző Vinícius Júnior kapcsán mégis az azt követő rasszista balhé miatt maradt emlékezetes a találkozó. A brazil támadó szombaton is kezdőként lépett pályára, és a hazai szurkolók összességében sportszerűen fogadták őt – a pamplonaiak 2011 óta nem tudtak győzni a fővárosiak ellen, így inkább buzdításra törekedett a közönség.

Vinícius Júnior (balra) a Real Madrid BL-mérkőzése után az Osasuna elleni bajnokin is fontos szereplő volt. Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira

VAR-os tizenegyessel szerzett vezetést az Osasuna

Füttyszóból azért kijutott Viníciusnak a mérkőzésen, az első húsz percben a reklamálásainál és a vele szemben elkövetett szabálytalanságoknál is szokásos módon az ellenfél szurkolóinak fütyülése következett. Bár a labdát inkább a Real Madrid birtokolta, a veszélyesebb lehetőségei az Osasunának voltak, Thibaut Courtois-nak több bravúrra is szüksége volt a félidő közepén. Vinícius Júnior helyett inkább a török Arda Güler kapta meg a magáét a szurkolóktól, aki egy szögletnél látványosan feldobta magát, eljátszva, hogy Aimar Oroz durván fellökte őt. Nem sokkal később aztán Oroz valóban szabálytalankodott, a Vinícius elleni szabálytalanságért járó sárga lapja pedig azt jelenti, hogy eltiltják őt a következő bajnokiról.

A 35. percben a hazaiak játékosa,

Ante Budimir műesésért kapott sárgát, miután látványosat esett Courtois mellett, ám a VAR segítségével a játékvezető megváltoztatta a véleményét: mivel összeért a két játékos lába, végül mégis tizenegyes lett belőle, és a belga kapus kapott lapot.

A büntetőt Budimir magabiztosan gólra váltotta (1-0). A félidő hajrájában Vinícius a csapattársaival kiabált, amiért letámadás nélkül hagyták, hogy nyugodtan megtartsák a labdát – végül a szünetig maradt az egygólos hazai előny.

Vinícius Júnior jó játéka gólt hozott a Real Madrid bajnokiján, de hiába

Bár a brazil támadó vezérletével a második félidőben beszorította ellenfelét a rekordbajnok, a lövések nem dolgoztatták meg az Osasuna kapusát. Aztán a a játékrész közepén Kylian Mbappé lesgólja már jelzésértékű volt, a 73. percben pedig egy bal oldali beadás után Vinícius érvényes találatával jött is az egyenlítés (1-1).