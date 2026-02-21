Vinícius esetében precedens alapján borítékolható az UEFA-ítélet, Prestianni vallomást tett

Vinícius Júnior, a Real Madrid brazil sztárja a Benfica elleni BL-meccsen is a középpontba került. A kiváló futballista nagy gólt lőtt, aztán provokatív örömtáncot mutatott be, amiért sárga lapot kapott, majd Gianluca Prestianni odaszólt neki. A futball szempontjából sajnálatos, hogy ezek közül éppen Vinícius góljáról esik a legkevesebb szó a meccs utáni napokban, míg a legtöbb a rasszista botrányról. Prestianni ugyan azt tagadja, hogy rasszista sértést vágott volna Vinícius fejéhez, de aligha ússza meg eltiltás nélkül az UEFA-vizsgálatot.
Az UEFA ugyanis már öt éve precedenst teremtett hasonló helyzetben, amikor Ondrej Kúdela tízmeccses eltiltást kapott, miután Glen Kamara rasszizmussal vádolta meg.
UEFA-precedens a Vinícius-ügyre: Kúdela megkapta az eltiltást
Kúdela és Kamara incidense a mostaninál kisebb figyelmet kapott, hiszen nem a BL-ben, hanem a Rangers és a Slavia Prága Európa-liga-meccsén történt. A történet lényege azonban ugyanaz: a finn Kamarának odaszólt a cseh Kúdela, Kamara és néhány csapattársa szerint rasszista sértés hangzott el. Kúdela ezt tagadta, de az UEFA eltiltotta tíz meccsre, s mivel ez nem csak klubmeccsekre vonatkozott, a cseh futballista a közvetlen bizonyíték nélkül meghozott ítélet miatt lemaradt a 2021 nyarára halasztott Európa-bajnokságról is.
Prestianni játszana a Real Madrid elleni visszavágón
Fontos különbség az akkori és a mostani eset között, hogy Kúdela és Kamara incidense már a párharc visszavágóján történt, s az UEFA-nak több hete volt rá, hogy meghozza a döntést. Most viszont egyetlen hét áll rendelkezésre, s Prestianni már kijelentette: a várható ellenséges hangulat ellenére pályára lépne a párharc madridi visszavágóján.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!