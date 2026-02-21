Rendkívüli

Vinícius esetében precedens alapján borítékolható az UEFA-ítélet, Prestianni vallomást tett

Vinícius gólja helyett a rasszista botrányról szólnak a hírek napokkal a Benfica és a Real Madrid keddi BL-meccse után is. A brazil Vinícius szerint az argentin Gianluca Prestianni rasszista módon sértegette őt a találat után. Prestianni ezt tagadja, s ott lenne a visszavágón, de a vallomása nem segít rajta. Igaz, az UEFA által öt évvel ezelőtt, Glen Kamara és Ondrej Kúdela ügyében teremtett precedens alapján eleve esélytelen volt Prestianni, hogy elkerülje az eltiltást.

2026. 02. 21.
Vinícius és a száját eltakaró Prestianni beszámolója eltérő, de a Benfica biztosra veheti, hogy az UEFA eltiltja majd játékosát a Real Madrid elleni BL-meccs botránya miatt Fotó: AFP/Patricia de Melo Moreira
Vinícius Júnior, a Real Madrid brazil sztárja a Benfica elleni BL-meccsen is a középpontba került. A kiváló futballista nagy gólt lőtt, aztán provokatív örömtáncot mutatott be, amiért sárga lapot kapott, majd Gianluca Prestianni odaszólt neki. A futball szempontjából sajnálatos, hogy ezek közül éppen Vinícius góljáról esik a legkevesebb szó a meccs utáni napokban, míg a legtöbb a rasszista botrányról. Prestianni ugyan azt tagadja, hogy rasszista sértést vágott volna Vinícius fejéhez, de aligha ússza meg eltiltás nélkül az UEFA-vizsgálatot.

Vinícius Júnior verzióját is meghallgatta José Mourinho, de a Benfica vezetőedzője nem foglalt állást saját játékosa, Gianluca Prestianni ellen a BL rasszista botrányában
Az UEFA ugyanis már öt éve precedenst teremtett hasonló helyzetben, amikor Ondrej Kúdela tízmeccses eltiltást kapott, miután Glen Kamara rasszizmussal vádolta meg.

UEFA-precedens a Vinícius-ügyre: Kúdela megkapta az eltiltást

Kúdela és Kamara incidense a mostaninál kisebb figyelmet kapott, hiszen nem a BL-ben, hanem a Rangers és a Slavia Prága Európa-liga-meccsén történt. A történet lényege azonban ugyanaz: a finn Kamarának odaszólt a cseh Kúdela, Kamara és néhány csapattársa szerint rasszista sértés hangzott el. Kúdela ezt tagadta, de az UEFA eltiltotta tíz meccsre, s mivel ez nem csak klubmeccsekre vonatkozott, a cseh futballista a közvetlen bizonyíték nélkül meghozott ítélet miatt lemaradt a 2021 nyarára halasztott Európa-bajnokságról is.

Prestianni játszana a Real Madrid elleni visszavágón

Fontos különbség az akkori és a mostani eset között, hogy Kúdela és Kamara incidense már a párharc visszavágóján történt, s az UEFA-nak több hete volt rá, hogy meghozza a döntést. Most viszont egyetlen hét áll rendelkezésre, s Prestianni már kijelentette: a várható ellenséges hangulat ellenére pályára lépne a párharc madridi visszavágóján.

José Mourinho, a Benfica vezetőedzőjének reakciója alapján ő meg is adná erre az esélyt argentin futballistájának.

Prestianni vallomást tett, akkor is eltilthatják, ha nem Vinícius mond igazat

Prestiannit már kihallgatta az UEFA, az argentin tagadta, hogy rasszista sértést használt volna. Ugyanakkor az ESPN információi alapján az argentin azt elismerte, hogy homofób kifejezést használt, amikor a száját eltakarva odaszólt Viníciusnak.

Ez egybecseng azzal, amit Aurélien Tchouaméni, a Real Madrid futballistája mondott a meccs után, a francia elmondása szerint neki is ezzel védekezett Prestianni.

Ha nem lett volna eleve egyértelmű Prestianni sorsa, a vallomásával lényegében aláírta az eltiltását.

Ha a rasszizmus vádja alól fel is mentik, a homofób sértés az UEFA fegyelmi szabályzat alapján azzal azonos elbírálás alá esik, s a kiszabható legenyhébb büntetés a tízmeccses eltiltás.

A kérdés már csak az, hogy az ítélet megszületik-e a jövő szerdai visszavágó előtt.

 

