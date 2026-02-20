Fejlemény Vinícius ügyében, Arbeloa drasztikus lépésre szánta el magát

Vinícius Júnior ügye még mindig a levegőben lóg, miközben közeledik a Real Madrid–Benfica párharc madridi felvonása (szerda, 21.00). A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutásért kiírt odavágót eldöntő brazil szélső megtagadta a játék folytatását, a játékvezetőnek pedig elpanaszolta, hogy rasszista megjegyzéssel illették őt. A különböző források szerint majomnak nevezték a játékost, mégpedig a Benfica egyik játékosa, minden bizonnyal Gianluca Prestianni. Most Álvaro Arbeloa újra reagált a történtekre.

A játékvezető a pályán nem szankcionálta a Vinícius Júnior elleni rasszista támadást Fotó: ZED JAMESON / ANADOLU

– Vini szomorú volt, ahogy mindannyian. Felháborodott a kedden történteken. Ez egy rasszista cselekedet volt, amit soha többé nem akarunk látni. Ennek nincs helye sem a sportban, sem a társadalmunkban. Hatalmas lehetőségünk van arra, hogy foglalkozzunk ezzel, és folytassuk a küzdelmet a jelenség ellen. Attól félek, hogy ezek a cselekedetek megismétlődnek – mondta pénteken a Real Madrid vezetőedzője. Álvaro Arbeloa tudatta, beleállnak az ügybe. – Az igazán fontos az, hogy küzdjünk az olyan cselekedetek ellen, mint amilyet a minap tapasztaltunk. Ez elfogadhatatlan, és nem fogjuk megengedni vagy tolerálni. Nagyon világosan akarok fogalmazni, különösen, ha egy profi kolléga érintett. Nem akarjuk, hogy ez újra megtörténjen egy futballpályán. Semmi, de abszolút semmi sem igazolhat egy rasszista cselekedetet.