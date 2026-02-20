Vinícius JuniorbenficarasszizmusReal MadridÁlvaro Arbeloa

Fejlemény Vinícius ügyében, Arbeloa drasztikus lépésre szánta el magát

Nem csitulnak az indulatok a botrányos Benfica–Real Madrid Bajnokok Ligája mérkőzés után. Az állítása szerint rasszista szidalmaknak kitett Vinícius Junior mellett ismételten kiállt a királyiak vezetőedzője, Álvaro Arbeloa, aki az Osasuna elleni bajnoki előtt elárulta, minden játékosa hajlandó lett volna megtagadni a folytatást, ha brazil szélsőjük nem tér vissza a pályára. A lisszaboni 1-0-s sikere után a Real Madrid abban is bízik, hogy a hazai visszavágó előtt az UEFA illetékesei példát statuálnak.

P.Fülöp Gábor
2026. 02. 20. 20:39
Vinícius Junior Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior talks with SL Benfica's Portuguese head coach Jose Mourinho after listening racists insults during the UEFA Champions League knockout round play-off first leg football match between SL Be
Vinícius Júniort (középen) Álvaro Arbeloa is próbálta nyugtatgatni Fotó: FILIPE AMORIM Forrás: AFP
Vinícius Júnior ügye még mindig a levegőben lóg, miközben közeledik a Real Madrid–Benfica párharc madridi felvonása (szerda, 21.00). A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutásért kiírt odavágót eldöntő brazil szélső megtagadta a játék folytatását, a játékvezetőnek pedig elpanaszolta, hogy rasszista megjegyzéssel illették őt. A különböző források szerint majomnak nevezték a játékost, mégpedig a Benfica egyik játékosa, minden bizonnyal Gianluca Prestianni. Most Álvaro Arbeloa újra reagált a történtekre.

A játékvezető a pályán nem szankcionálta a Vinícius Júnior elleni rasszista támadást
A játékvezető a pályán nem szankcionálta a Vinícius Júnior elleni rasszista támadást Fotó: ZED JAMESON / ANADOLU

– Vini szomorú volt, ahogy mindannyian. Felháborodott a kedden történteken. Ez egy rasszista cselekedet volt, amit soha többé nem akarunk látni. Ennek nincs helye sem a sportban, sem a társadalmunkban. Hatalmas lehetőségünk van arra, hogy foglalkozzunk ezzel, és folytassuk a küzdelmet a jelenség ellen. Attól félek, hogy ezek a cselekedetek megismétlődnek – mondta pénteken a Real Madrid vezetőedzője. Álvaro Arbeloa tudatta, beleállnak az ügybe. – Az igazán fontos az, hogy küzdjünk az olyan cselekedetek ellen, mint amilyet a minap tapasztaltunk. Ez elfogadhatatlan, és nem fogjuk megengedni vagy tolerálni. Nagyon világosan akarok fogalmazni, különösen, ha egy profi kolléga érintett. Nem akarjuk, hogy ez újra megtörténjen egy futballpályán. Semmi, de abszolút semmi sem igazolhat egy rasszista cselekedetet.

Vinícius Júnior és a csapattársak döntése

Mintegy tíz percig állt a játék a keddi BL-meccsen, miután a brazil játékos nem akart visszatérni a pályára. Most kiderült, a mérkőzés folytatása is veszélybe került.

– Vinícius döntése volt, hogy visszatér a pályára és folytatja a játékot. 

Ha ő azt mondja, hogy nem folytatja, mindannyian levonultunk volna. Mondtam a játékosoknak, hogy egyetlen címre, amit nyerhetnék a Real Madriddal, sem lennék olyan büszke, mint a csapategységünk láttán.

Arra, hogyan reagáltak a társai abban a pillanatban, hogyan játszottak utána, valamint a későbbi védelmező reakcióikra – büszkélkedett a 43 éves tréner, aki nem kívánt reagálni a Benfica edzője, José Mourinho véleményére és a Bayern Münchent irányító Vincent Kompany szavaira sem. Abban viszont bízik, hogy példát statuálnak az illetékesek.

– Egyértelműen az UEFA kezében van a dolog. Évek óta küzdenek a rasszizmus ellen, és most itt a tökéletes alkalom, hogy megmutassák, nem csak szavakról van szó, hogy megbüntessék az ilyen cselekedetet, és biztosítsák, hogy ne fordulhasson elő újra. Úgy vélem, Vinícius egy igazán látványos gólt szerzett egy fenomenális, fantasztikus stadionban. Úgy ünnepelte a gólt, ahogy azt már százszor és százszor láttuk a történelem során, függetlenül a hátterétől vagy a bőrszínétől. Nem ábrázolhatjuk az áldozatot provokátorként – mondta Álvaro Arbeloa.

Mellesleg a Real Madrid szombaton (18.30, tv: Spíler 2) fontos idegenbeli bajnoki mérkőzést játszik az Osasunával. Az éllovas győzelmével ötpontosra növelheti az előnyét, és nyomást helyezhet a vasárnap pályára lépő Barcelonára. 

 

