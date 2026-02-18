Rendkívüli

Menczer Tamás: Senki ne veszélyeztesse Magyarország energiabiztonságát, még Zelenszkij se + videó

Tagadja a rasszista vádakat, a Benfica argentinja szerint Vinícius Jr. hazudik

A Real Madrid 1-0-ra legyőzte a Benficát a Bajnokok Ligája-rájátszás első mérkőzésén, a lefújás után azonban nem a játék került középpontba. A győztes gólt szerző Vinícius Júnior rasszizmussal vádolja a hazaiak egyik játékosát, az argentín Gianluca Prestianni tagadja mindezt, ráadásul a közösségi oldalán elárulta, őt fenyegették a királyi gárda játékosai.

Molnár László
2026. 02. 18. 7:38
Mivel Prestinati a szája elé tette a mezét, így a kamerák nem tudták rögzíteni, vajon tényleg mondott-e rasszista sértéseket Vinícius Jr.-nek Forrás: Marca
Ahogy arra a három héttel ezelőtti, a Bajnokok Ligája alapszakaszának záró fordulójában történt 4-2-es Benfica siker után számítani lehetett, igencsak feszült meccsen csapott össze immár a BL-rájátszásban a portugál gárda a Real Madriddal. Ezúttal a vendégek bizonyultak jobbnak 1-0-ra , ám nem a játék miatt maradt emlékezetes a találkozó, hanem a gólszerző Vinícius Júnior miatt, aki hosszú percekig hisztizett a pályán, miközben azzal vádolta meg a Benfica argentin játékosát, hogy Giancarlo Prestianni majomnak nevezte őt. A gólja utáni ünnepléséért sárga lapot kapó brazil nagy nehezen nyugodott meg, majd a találkozót követően Prestianni a saját közösségi oldalán tagadta Vinícius Jr. vádjait.

Prestinati tagadja az ellene felhozott rasszista vádakat, szerinte Vinícius Jr. félreértette a szavait
Prestianni tagadja az ellene felhozott rasszista vádakat, szerinte Vinícius Jr. félreértette a szavait. Forrás: Marca

 

Prestianni: Nem majmoztam le senkit, a Real játékosai fenyegettek engem

A Marca a cikkében lehozta a Benfica argentin futballistájának rövid nyilatkozatát, amelyben cáfolta a brazil verzióját, és azzal vádolta a Real Madrid játékosait, hogy súlyosan megfenyegették őt. Miután Vinícius Jr. bepanaszolta Prestiannit a bírónál annak megjegyzése miatt, a francia François Letexier aktiválta az UEFA rasszizmusellenes protokollját, és a mérkőzést nyolc percre leállították. A rasszista megjegyzéseket nem tudta rögzíteni egyik kamera sem, mert az argentin, miközben valóban odaszólt a brazilnak, a mezével eltakarta a száját.

Szeretném tisztázni, hogy soha nem mondtam rasszista sértéseket Viníciusra, egyszerűen félreértelmezte a szavaimat, amit minden bizonnyal rosszul hallott. Nem igaz, hogy majomnak és melegnek neveztem, ahogy azt állítja. Soha életemben nem voltam rasszista, senkit nem sértettem meg ilyen módon

– állította a közösségi oldalán Prestianni, aki hozzátette, azt viszont nagyon sajnálja, hogy a madridi játékosok komolyan megfenyegették őt az általuk vélt, de el nem hangzott kijelentések miatt.

A botrányos jelenetek, ahol jól látszik, hogy a brazil a gólja után a hazai nézőket cukkolta, majd ezt követően szólt oda neki az argentin:

A Real Madrid kiáll Vinícius Jr. mellett

A királyi klub játékosai egyértelműen kiálltak a brazil csatár mellett. Kylian Mbappé megerősítette Vinícius Jr. azon verzióját, miszerint Prestianni rasszista sértéseket vágott a fejéhez a gólját követően.

A 25-ös számú játékos ötször majomnak nevezte Vinit. Magam is láttam és hallottam ezt

– közölte a francia csatár.

Álvaro Arbeloa a mérkőzés után kijelentette, hisz abban, amit brazil játékosa mondott neki a sértésekről.  – Soha nem fogok kételkedni Viniben. Zéró toleranciát kell tanúsítani a rasszizmussal szemben. Megkérdeztem tőle, hogy folytatni akarja-e a botrány után. Mindig mellette állunk. Ezt nem lehet tolerálni. A játékvezető azt mondta nekem, hogy nem hallott semmit. Azt tettük volna, amit Vini mond, de ő a folytatás mellett döntött. Fantasztikus srác, nagy szívvel – mondta a meccs után Arbeola.

Bajnokok Ligája, rájátszás a nyolcaddöntőbe jutásért, első mérkőzések

  • Monaco (francia)–Paris Saint-Germain (francia) 2-3 (2-2), gólszerzők: F. Balogun (1., 18.), illetve Doué (29., 67.), Hakimi (41.), kiállítva: A. Golovin (48. – Monaco)
  • Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 0-1 (0-0), gólszerző: Vinícius Júnior (50.)
  • Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) 2-0 (2-0), gólszerzők: Guirassy (3.), Beier (42.)
  • Galatasaray (török)–Juventus (olasz) 5-2 (1-2), gólszerzők: Gabriel Sara (15.), N. Lang (49., 75.), D. Sánchez (60.), Boey (86.), illetve T. Koopmeiners (16., 32.), kiállítva: Cabal (67. – Juventus)

Szerda

  • Qarabag (azeri)–Newcastle United (angol) 18.45 (tv: Sport2) 
  • Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német) 21.00 (tv: Sport1)
  • Bodö/Glimt (norvég)–Internazionale (olasz) 21.00
  • FC Bruges (belga)–Atlético Madrid (spanyol) 21.00 (tv: Sport2)

A részletes jegyzőkönyveket megtekintheti ide kattintva!

 

