Tagadja a rasszista vádakat, a Benfica argentinja szerint Vinícius Jr. hazudik

Ahogy arra a három héttel ezelőtti, a Bajnokok Ligája alapszakaszának záró fordulójában történt 4-2-es Benfica siker után számítani lehetett, igencsak feszült meccsen csapott össze immár a BL-rájátszásban a portugál gárda a Real Madriddal. Ezúttal a vendégek bizonyultak jobbnak 1-0-ra , ám nem a játék miatt maradt emlékezetes a találkozó, hanem a gólszerző Vinícius Júnior miatt, aki hosszú percekig hisztizett a pályán, miközben azzal vádolta meg a Benfica argentin játékosát, hogy Giancarlo Prestianni majomnak nevezte őt. A gólja utáni ünnepléséért sárga lapot kapó brazil nagy nehezen nyugodott meg, majd a találkozót követően Prestianni a saját közösségi oldalán tagadta Vinícius Jr. vádjait.

Prestianni tagadja az ellene felhozott rasszista vádakat, szerinte Vinícius Jr. félreértette a szavait. Forrás: Marca

Prestianni: Nem majmoztam le senkit, a Real játékosai fenyegettek engem

A Marca a cikkében lehozta a Benfica argentin futballistájának rövid nyilatkozatát, amelyben cáfolta a brazil verzióját, és azzal vádolta a Real Madrid játékosait, hogy súlyosan megfenyegették őt. Miután Vinícius Jr. bepanaszolta Prestiannit a bírónál annak megjegyzése miatt, a francia François Letexier aktiválta az UEFA rasszizmusellenes protokollját, és a mérkőzést nyolc percre leállították. A rasszista megjegyzéseket nem tudta rögzíteni egyik kamera sem, mert az argentin, miközben valóban odaszólt a brazilnak, a mezével eltakarta a száját.

Szeretném tisztázni, hogy soha nem mondtam rasszista sértéseket Viníciusra, egyszerűen félreértelmezte a szavaimat, amit minden bizonnyal rosszul hallott. Nem igaz, hogy majomnak és melegnek neveztem, ahogy azt állítja. Soha életemben nem voltam rasszista, senkit nem sértettem meg ilyen módon

– állította a közösségi oldalán Prestianni, aki hozzátette, azt viszont nagyon sajnálja, hogy a madridi játékosok komolyan megfenyegették őt az általuk vélt, de el nem hangzott kijelentések miatt.

A botrányos jelenetek, ahol jól látszik, hogy a brazil a gólja után a hazai nézőket cukkolta, majd ezt követően szólt oda neki az argentin:

A Real Madrid kiáll Vinícius Jr. mellett

A királyi klub játékosai egyértelműen kiálltak a brazil csatár mellett. Kylian Mbappé megerősítette Vinícius Jr. azon verzióját, miszerint Prestianni rasszista sértéseket vágott a fejéhez a gólját követően.

A 25-ös számú játékos ötször majomnak nevezte Vinit. Magam is láttam és hallottam ezt

– közölte a francia csatár.