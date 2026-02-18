„A rasszisták gyávák” – a lemajmozott Vinícius értetlenkedik, Mourinho is megmondta a magáét

Rendkívül kiélezett és feszült mérkőzést játszott a Benfica vendégeként a Real Madrid, ám Vinícius Júnior gólja elegendőnek bizonyult a sikerhez, így a királyi gárda nagy lépést tett afelé, hogy ott legyen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Az összecsapás azonban nem múlt el botrány nélkül, a gólja utáni ünnepléséért sárga lapot kapó Viníciust ugyanis rasszista támadás érte a portugálok egyik játékosától, Gianluca Prestiannitól. A brazil szerint az argentin szélső lemajmozta őt, az incidens után tíz percig állt a játék, és utána is feszült hangulatban folytatódott a meccs.

Vinícius Júnior nem csupán a gólja miatt került reflektorfénybe Fotó: Filipe Amorim/AFP

Vinícius nem sokkal a mérkőzés után a hivatalos Instagram-oldalán közzétett sztoriban reagált a történtekre:

A rasszisták mindenekelőtt gyávák. A szájuk elé teszik a mezüket, mutatva, hogy milyen gyengék

– utalt a brazil Prestiannira, aki a felvételeken jól látható módon így tett, miközben szavait a sértetthez intézte. – Ugyanakkor azok védelmét élvezik, akiknek elméletileg az lenne a dolga, hogy az ilyen esetekben megbüntesse őket. A ma történtek semmilyen újdonságot nem jelentenek az én és a csapatom életében. Sárga lapot kaptam a gólom megünnepléséért, amit továbbra sem értek. Másrészt látom, hogy ez csupán egy rosszul kivitelezett protokoll eredménye, amelynek semmiféle célja nincsen. Nem szeretek ilyen helyzetekben szerepelni egy nagy győzelem után, amikor a Real Madridnak kellene a címlapon lennie... de ez most szükséges – írta Vinícius, akinek csapattársa, Kylian Mbappé hasonlóan elítélte a történteket.

– A Benfica 25-ös számú játékosa – akinek nem akarom kimondani a nevét, mert nem érdemli meg – azt mondta, hogy Vinícius egy majom, ezt ötször elismételte.

Ma a labdarúgás összes értéke elveszett. Nem érdemli meg, hogy ezentúl a Bajnokok Ligájában játszhasson

– mondta Prestianniról Mbappé.

A brazil szövetség szintén a támogatásáról biztosította Viníciust:

– A Brazil Labdarúgó-szövetség szolidaritását fejezi ki Vinícius Júniornak, aki egy újabb rasszista cselekmény áldozata lett kedden, miután gólt szerzett a Real Madrid színeiben a Benfica ellen Lisszabonban. A rasszizmus bűncselekmény. Elfogadhatatlan. Nem létezhet sem a futballban, sem máshol. Vini, nem vagy egyedül. A protokoll aktiválásához való hozzáállásod a bátorság és méltóság példája. Büszkék vagyunk rád. Hajthatatlanok leszünk a diszkrimináció minden formája elleni küzdelemben. Melletted állunk. Mindig.