„A rasszisták gyávák” – a lemajmozott Vinícius értetlenkedik, Mourinho is megmondta a magáét

A Real Madrid 1-0-ra legyőzte a Benficát a Bajnokok Ligája-rájátszás első mérkőzésén, a lefújás után azonban nem a játék került középpontba. A győztes gólt szerző Vinícius Júnior rasszizmussal vádolja a hazaiak egyik játékosát, a brazil mellett többen is kiálltak, a portugálokat irányító José Mourinho azonban amondó, a Real futballistája magának köszönheti a történteket.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 4:50
A Real Madrid sztárja alaposan kifakadt a rasszista megjegyzés miatt Fotó: Zed Jameson Forrás: Anadolu/AFP
Rendkívül kiélezett és feszült mérkőzést játszott a Benfica vendégeként a Real Madrid, ám Vinícius Júnior gólja elegendőnek bizonyult a sikerhez, így a királyi gárda nagy lépést tett afelé, hogy ott legyen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Az összecsapás azonban nem múlt el botrány nélkül, a gólja utáni ünnepléséért sárga lapot kapó Viníciust ugyanis rasszista támadás érte a portugálok egyik játékosától, Gianluca Prestiannitól. A brazil szerint az argentin szélső lemajmozta őt, az incidens után tíz percig állt a játék, és utána is feszült hangulatban folytatódott a meccs.

Vinícius Júnior nem csupán a gólja miatt került reflektorfénybe
Vinícius Júnior nem csupán a gólja miatt került reflektorfénybe Fotó: Filipe Amorim/AFP

Vinícius nem sokkal a mérkőzés után a hivatalos Instagram-oldalán közzétett sztoriban reagált a történtekre:

A rasszisták mindenekelőtt gyávák. A szájuk elé teszik a mezüket, mutatva, hogy milyen gyengék

– utalt a brazil Prestiannira, aki a felvételeken jól látható módon így tett, miközben szavait a sértetthez intézte. – Ugyanakkor azok védelmét élvezik, akiknek elméletileg az lenne a dolga, hogy az ilyen esetekben megbüntesse őket. A ma történtek semmilyen újdonságot nem jelentenek az én és a csapatom életében. Sárga lapot kaptam a gólom megünnepléséért, amit továbbra sem értek. Másrészt látom, hogy ez csupán egy rosszul kivitelezett protokoll eredménye, amelynek semmiféle célja nincsen. Nem szeretek ilyen helyzetekben szerepelni egy nagy győzelem után, amikor a Real Madridnak kellene a címlapon lennie... de ez most szükséges – írta Vinícius, akinek csapattársa, Kylian Mbappé hasonlóan elítélte a történteket.

– A Benfica 25-ös számú játékosa – akinek nem akarom kimondani a nevét, mert nem érdemli meg – azt mondta, hogy Vinícius egy majom, ezt ötször elismételte.

Ma a labdarúgás összes értéke elveszett. Nem érdemli meg, hogy ezentúl a Bajnokok Ligájában játszhasson

– mondta Prestianniról Mbappé.

A brazil szövetség szintén a támogatásáról biztosította Viníciust:

– A Brazil Labdarúgó-szövetség szolidaritását fejezi ki Vinícius Júniornak, aki egy újabb rasszista cselekmény áldozata lett kedden, miután gólt szerzett a Real Madrid színeiben a Benfica ellen Lisszabonban. A rasszizmus bűncselekmény. Elfogadhatatlan. Nem létezhet sem a futballban, sem máshol. Vini, nem vagy egyedül. A protokoll aktiválásához való hozzáállásod a bátorság és méltóság példája. Büszkék vagyunk rád. Hajthatatlanok leszünk a diszkrimináció minden formája elleni küzdelemben. Melletted állunk. Mindig.

Vinícius Júnior magának köszönheti?

José Mourinho – aki a kiállítása miatt nem lehet ott a Benfica kispadján a madridi visszavágón – azzal vádolta meg Viníciust, hogy ő provokálta ki az incidenst, amelynek eredményeként rasszista megjegyzéssel illeték őt.

– Két teljesen különböző dolgot láttam. Független akarok lenni, így nem kommentálnám. Viníciusnak is pontosan ezt mondtam. Amikor ilyen gólt szerez valaki, tiszteletteljes módon kell ünnepelnie. Amikor a rasszizmusról vitázott, emlékeztettem őt, hogy a Benfica történetének legnagyobb alakja, Eusébio fekete volt. A legutolsó dolog, amit el lehet mondani a klubról, hogy rasszista lenne. Prestianni és ő teljesen ellentétes dolgokat mondtak nekem. Nem hiszek egyiknek vagy másiknak, független akarok maradni.

Bajnokok Ligája, rájátszás a nyolcaddöntőbe jutásért, első mérkőzések

  • Monaco (francia)–Paris Saint-Germain (francia) 2-3 (2-2), gólszerzők: F. Balogun (1., 18.), illetve Doué (29., 67.), Hakimi (41.), kiállítva: A. Golovin (48. – Monaco)
  • Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 0-1 (0-0), gólszerző: Vinícius Júnior (50.)
  • Borussia Dortmund (német)–Atalanta (olasz) 2-0 (2-0), gólszerzők: Guirassy (3.), Beier (42.)
  • Galatasaray (török)–Juventus (olasz) 5-2 (1-2), gólszerzők: Gabriel Sara (15.), N. Lang (49., 75.), D. Sánchez (60.), Boey (86.), illetve T. Koopmeiners (16., 32.), kiállítva: Cabal (67. – Juventus)

Szerda

  • Qarabag (azeri)–Newcastle United (angol) 18.45 (Tv: Sport2) 
  • Olympiakosz (görög)–Bayer Leverkusen (német) 21.00 (Tv: Sport1)
  • Bodö/Glimt (norvég)–Internazionale (olasz) 21.00
  • FC Bruges (belga)–Atlético Madrid (spanyol) 21.00 (Tv: Sport2)

A részletes jegyzőkönyveket megtekintheti ide kattintva!

 

