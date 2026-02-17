Az autópályán rekedt az olaszok busza, ítéletidő fogadja az Intert a sarkvidéki Bodőben

Ijesztő képek járták be a közösségi médiát: hókotrók és hómarók dolgoznak az Aspmyra Stadion gyepén, hogy játékra alkalmas legyen a pálya a Bodö/Glimt–Inter BL-összecsapásra. A város az Északi-sarkkörön belül fekszik, a hőmérséklet fagypont alatt van, és további havazást is jeleztek a mérkőzés előtti napokra.

Munkagépekkel szabadítják ki a hó fogságából az Aspmyra Stadiont a szerdai Bodö-Inter BL-meccs előtt Fotó: X/JanAageFjortoft

A helyzetet jól jellemzi Jan Aage Fjørtoft korábbi norvég válogatott játékos bejegyzése, aki arról számolt be: az olasz tévétársaság közvetítőkocsija az E6-os főúton elakadt, és egy sávot is lezárt, miközben a vontatásra vártak. „Üdvözlünk Norvégiában” – írta ironikusan.

Wednesday: Bodø Glimt vs Inter in the Champions League



The stadium is now being mowed.



More snow reported Tuesday. The TV bus for Italian TV is stuck and blocking a lane on the E6 - an hour before Bodø. Waiting for towing. Welcome to Norway 😊



Benvenuti in Norvegia pic.twitter.com/UY7B9FhZt5 — Jan Aage Fjørtoft 🇳🇴 (@JanAageFjortoft) February 15, 2026

Sarkvidéki pálya, műfű és mínuszok Bodőben

Bodø Európa egyik leghidegebb futballhelyszíne, télen rendszeresen fagypont alatti hőmérséklettel. Nem véletlen, hogy a Glimt műfüves pályát használ: természetes gyep esetén a talaj hetekig játszhatatlan lenne.

A különleges borítás és a zord klíma sok ellenfelet már megtréfált. A norvégok 2020 óta 42 európai hazai meccsükből 31-et megnyertek, ami figyelemre méltó mérleg. Legutóbb a Manchester Cityt győzték le 3–1-re, majd az Atlético Madridot is felülmúlták Spanyolországban.

Az Inter számára tehát nem csupán egy idegenbeli BL-meccs következik, hanem egy olyan helyszín, ahol a környezet is komoly tényező.