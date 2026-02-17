bajnokok ligájabodøintersarkvidéki

Az autópályán rekedt az olaszok busza, ítéletidő fogadja az Intert a sarkvidéki Bodőben

Sarkvidéki hideg, hómarók a stadionban, elakadt tévés busz az autópályán. Nem mindennapi körülmények fogadják az Intert Bodøben a Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt. Az olasz listavezetőnek nemcsak a norvég bajnokkal, hanem az időjárással is meg kell küzdenie.

2026. 02. 17. 6:45
Az Inter játékosainak extrém körülményekre kell felkészülniük Bodőben Fotó: ANDREA ROSITO Forrás: NurPhoto
Ijesztő képek járták be a  közösségi médiát: hókotrók és hómarók dolgoznak az Aspmyra Stadion gyepén, hogy játékra alkalmas legyen a pálya a Bodö/Glimt–Inter BL-összecsapásra. A város az Északi-sarkkörön belül fekszik, a hőmérséklet fagypont alatt van, és további havazást is jeleztek a mérkőzés előtti napokra.

Munkagépekkel szabadítják ki a hó fogságából az Aspmyra Stadiont a szerdai Bodö-Inter BL-meccs előtt
Munkagépekkel szabadítják ki a hó fogságából az Aspmyra Stadiont a szerdai Bodö-Inter BL-meccs előtt Fotó: X/JanAageFjortoft

A helyzetet jól jellemzi Jan Aage Fjørtoft korábbi norvég válogatott játékos bejegyzése, aki arról számolt be: az olasz tévétársaság közvetítőkocsija az E6-os főúton elakadt, és egy sávot is lezárt, miközben a vontatásra vártak. „Üdvözlünk Norvégiában” – írta ironikusan.

Sarkvidéki pálya, műfű és mínuszok Bodőben

Bodø Európa egyik leghidegebb futballhelyszíne, télen rendszeresen fagypont alatti hőmérséklettel. Nem véletlen, hogy a Glimt műfüves pályát használ: természetes gyep esetén a talaj hetekig játszhatatlan lenne.

A különleges borítás és a zord klíma sok ellenfelet már megtréfált. A norvégok 2020 óta 42 európai hazai meccsükből 31-et megnyertek, ami figyelemre méltó mérleg. Legutóbb a Manchester Cityt győzték le 3–1-re, majd az Atlético Madridot is felülmúlták Spanyolországban.

Az Inter számára tehát nem csupán egy idegenbeli BL-meccs következik, hanem egy olyan helyszín, ahol a környezet is komoly tényező.

 

Az Inter megérkezik – de milyen körülmények közé?

Az olasz csapat várhatóan chartergéppel érkezik közvetlenül a Bodø repülőtérre, amely mindössze néhány kilométerre található a stadiontól. Így a közlekedési káosz – amely az E6-os úton a tévés buszt érintette – aligha veszélyezteti a milánó csapat utazását.

A kihívás azonban ettől még valós: mínuszok, hóval borított környezet, jeges levegő és szokatlan pályaborítás várja az Inter játékosait. A Serie A éllovasa ráadásul csak egy ponttal maradt le a közvetlen nyolcaddöntőbe jutásról.

Tavaly az Inter döntőt játszott a Bajnokok Ligájában, most viszont playoffra kényszerült a legjobb 16 közé kerülés érdekében. Az első, norvégiai meccs extrém körülmények között zajlik. A kérdés az, hogy a sarkvidéki hideg mennyire tudja lehűteni az olaszok ambícióit.

