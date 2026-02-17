Az autópályán rekedt az olaszok busza, ítéletidő fogadja az Intert a sarkvidéki Bodőben

Ijesztő képek járták be a közösségi médiát: hókotrók és hómarók dolgoznak az Aspmyra Stadion gyepén, hogy játékra alkalmas legyen a pálya a Bodö/Glimt–Inter BL-összecsapásra. A város az Északi-sarkkörön belül fekszik, a hőmérséklet fagypont alatt van, és további havazást is jeleztek a mérkőzés előtti napokra.
A helyzetet jól jellemzi Jan Aage Fjørtoft korábbi norvég válogatott játékos bejegyzése, aki arról számolt be: az olasz tévétársaság közvetítőkocsija az E6-os főúton elakadt, és egy sávot is lezárt, miközben a vontatásra vártak. „Üdvözlünk Norvégiában” – írta ironikusan.
Sarkvidéki pálya, műfű és mínuszok Bodőben
Bodø Európa egyik leghidegebb futballhelyszíne, télen rendszeresen fagypont alatti hőmérséklettel. Nem véletlen, hogy a Glimt műfüves pályát használ: természetes gyep esetén a talaj hetekig játszhatatlan lenne.
A különleges borítás és a zord klíma sok ellenfelet már megtréfált. A norvégok 2020 óta 42 európai hazai meccsükből 31-et megnyertek, ami figyelemre méltó mérleg. Legutóbb a Manchester Cityt győzték le 3–1-re, majd az Atlético Madridot is felülmúlták Spanyolországban.
Az Inter számára tehát nem csupán egy idegenbeli BL-meccs következik, hanem egy olyan helyszín, ahol a környezet is komoly tényező.
