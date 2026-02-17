Sallaiék a Juventus skalpját akarják, Mourinho célkeresztjében a Real

A Bajnokok Ligája alapszakaszának izgalmai után jönnek azok az ütközetek a labdarúgó BL-ben, amelyeken már tényleg nem lehet hibázni, hiszen az egyenes kieséses szakaszban már minden megmozdulásnak hatalmas tétje van. A legnagyobb érdeklődés egyértelműen a Benfica–Real Madrid párharcot övezi, ugyanis újra szembekerül egykori csapatával José Mourinho. A királyi gárda éppen az emlékezetes lisszaboni vereség (2-4) miatt csúszott ki az első nyolcból a BL alapszakaszának tabelláján, ami azért is dühítő a számukra, mert már egy döntetlennel is kihagyhatták volna ezt a kört.

José Mourinho nagy húzása volt, hogy előre küldte a meccs végén ukrán kapusát, Anatolij Trubint a Real kapujához, és a hálóőr továbbfejelte a Benficát a BL-ben Fotó: ZED JAMESON / ANADOLU

José Mourinho történelmet írna a Benficával, de akár Madridba is visszatérhet

Csaknem három héttel az alapszakasz utolsó fordulóját követően ugyanis újra összecsap a két csapat egymással. A portugál együttes legutóbb az ukrán kapus, Anatolij Trubin 98. percben szerzett fejes góljának köszönhetően jutott tovább a 24., utolsó helyen, és ismét a 15-szörös BEK/Bajnokok Ligája-győztes madridiakkal játszik. Az előző meccs hőse az UEFA hivatalos honlapján mindenkit arra figyelmeztet, hogy nem szabad a 4-2-es Benfica-sikerből kiindulni, mert az ukrán kapus szerint a Madrid mindenképpen meg akarja bosszulni az akkori vereséget.

– Nem szeretnek veszíteni, és nincsenek is ehhez hozzászokva. Természetesen megint győzni szeretnénk ellenük. Ha egyszer már megakadtunk a torkukon, akkor azért ők is óvatosabban állnak majd a meccshez. Szerintem még érzelmesebb összecsapás lesz a mostani, mint ami három hete volt – jelentette ki Trubin.

A Benfica–Real Madrid összecsapás statisztikái a két csapat háromszor találkozott egymással UEFA-sorozatban

az 1962-es BEK-döntőben, amelyet a Benfica 5-3-ra megnyert,

az 1964/65-ös negyeddöntőben – ahol a Benfica előbb kikapott 2-1-re Madridban, majd a visszavágón 5-1-re nyert Lisszabonban

a Benfica az elmúlt öt UEFA-kétfordulós párharcát elvesztette spanyol ellenféllel szemben

a portugál csapat az előző hat UEFA hazai mérkőzéséből négyet megnyert ebben a szezonban

a legutóbbi, 4-2-es Benfica-siker előtt a Real Madrid tíz egymást követő UEFA-mérkőzésen veretlen volt portugál csapatok ellen (8 győzelem, 2 döntetlen)

a Real Madrid az elmúlt 12 Bajnokok Ligája-párharcából tízet megnyert

a Real Madrid sorozatban 29. szezonban vesz részt a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában, míg a Benfica öt szezonon belül negyedszer tér vissza a kieséses szakaszba

A Benfica vezetőedzője, José Mourinho – 2010 májusa és 2013 júniusa között irányította a Real Madridot – számára ismételten dupla fontosságú lesz ez az összecsapás. Egyrészt három hete bebizonyították, le tudják győzni a madridiakat.