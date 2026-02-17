josé mourinhojuventusreal madridbenficagalatasaraySallai Rolandbajnokok ligája

Sallaiék a Juventus skalpját akarják, Mourinho célkeresztjében a Real

Folytatódnak az európai kupaküzdelmek, kedd este négy találkozót rendeznek a Bajnokok Ligája rájátszásában. A legnagyobb érdeklődés kétségkívül a Benfica-Real Madrid párharcot kíséri, ugyanis spanyol sajtóértesülések szerint a portugálok mestere, José Mourinho a szezont követően akár a királyi klub kispadjára is átülhet. Lesz magyar érdekeltségű találkozó is, miután a török bajnok, a Galatasaray gárdájában vélhetően Sallai Roland is pályára lép a Juventus ellen.

Molnár László
2026. 02. 17. 4:52
Anatolij Trubin lett a Benfica hőse a BL-alapszakaszban a Real ellen, most jön az újabb portugál-spanyol csata
Anatolij Trubin lett a Benfica hőse a BL-alapszakaszban a Real ellen, most jön az újabb portugál-spanyol csata Fotó: Zed Jameson Forrás: Anadolu/AFP
A Bajnokok Ligája alapszakaszának izgalmai után jönnek azok az ütközetek a labdarúgó BL-ben, amelyeken már tényleg nem lehet hibázni, hiszen az egyenes kieséses szakaszban már minden megmozdulásnak hatalmas tétje van. A legnagyobb érdeklődés egyértelműen a Benfica–Real Madrid párharcot övezi, ugyanis újra szembekerül egykori csapatával José Mourinho. A királyi gárda éppen az emlékezetes lisszaboni vereség (2-4) miatt csúszott ki az első nyolcból a BL alapszakaszának tabelláján, ami azért is dühítő a számukra, mert már egy döntetlennel is kihagyhatták volna ezt a kört.

José Mourinho nagy húzása volt, hogy előre küldte a meccs végén ukrán kapusát, Anatolij Trubint a Real kapujához, és a hálóőr továbbfejelte a Benficát a BL-ben
José Mourinho nagy húzása volt, hogy előre küldte a meccs végén ukrán kapusát, Anatolij Trubint a Real kapujához, és a hálóőr továbbfejelte a Benficát a BL-ben    Fotó: ZED JAMESON / ANADOLU

José Mourinho történelmet írna a Benficával, de akár Madridba is visszatérhet

Csaknem három héttel az alapszakasz utolsó fordulóját követően ugyanis újra összecsap a két csapat egymással. A portugál együttes legutóbb az ukrán kapus, Anatolij Trubin 98. percben szerzett fejes góljának köszönhetően jutott tovább a 24., utolsó helyen, és ismét a 15-szörös BEK/Bajnokok Ligája-győztes madridiakkal játszik. Az előző meccs hőse az UEFA hivatalos honlapján mindenkit arra figyelmeztet, hogy nem szabad a 4-2-es Benfica-sikerből kiindulni, mert az ukrán kapus szerint a Madrid mindenképpen meg akarja bosszulni az akkori vereséget.

– Nem szeretnek veszíteni, és nincsenek is ehhez hozzászokva. Természetesen megint győzni szeretnénk ellenük. Ha egyszer már megakadtunk a torkukon, akkor azért ők is óvatosabban állnak majd a meccshez. Szerintem még érzelmesebb összecsapás lesz a mostani, mint ami három hete volt – jelentette ki Trubin.

A Benfica–Real Madrid összecsapás statisztikái

  • a két csapat háromszor találkozott egymással UEFA-sorozatban
  • az 1962-es BEK-döntőben, amelyet a Benfica 5-3-ra megnyert, 
  • az 1964/65-ös negyeddöntőben – ahol a Benfica előbb kikapott 2-1-re Madridban, majd a visszavágón 5-1-re nyert Lisszabonban
  • a Benfica az elmúlt öt UEFA-kétfordulós párharcát elvesztette spanyol ellenféllel szemben
  • a portugál csapat az előző hat UEFA hazai mérkőzéséből négyet megnyert ebben a szezonban
  • a legutóbbi, 4-2-es Benfica-siker előtt a Real Madrid tíz egymást követő UEFA-mérkőzésen veretlen volt portugál csapatok ellen (8 győzelem, 2 döntetlen)
  • a Real Madrid az elmúlt 12 Bajnokok Ligája-párharcából tízet megnyert
  • a Real Madrid sorozatban 29. szezonban vesz részt a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában, míg a Benfica öt szezonon belül negyedszer tér vissza a kieséses szakaszba

A Benfica vezetőedzője, José Mourinho – 2010 májusa és 2013 júniusa között irányította a Real Madridot – számára ismételten dupla fontosságú lesz ez az összecsapás. Egyrészt három hete bebizonyították, le tudják győzni a madridiakat.

– Egészen az utolsó meccsnapig hittünk abban, hogy itt lehetünk a rájátszásban. Bármi is történjen a Real Madrid elleni párharcban, 

képesek vagyunk továbbjutni, aztán pedig ki tudja, meddig menetelhetünk. Bebizonyítottuk, tudunk nyerni a Real ellen,

és ha képesek leszünk ezt ismét megtenni, akkor már a saját kezünkben lesz a sorsunk, és csak rajtunk múlik, meddig írjuk a saját történelmünket – fogalmazott Mourinho.

Jose Mourinho hisz abban, hogy a Benfica képes lesz kivívni a továbbjutást a Real Madrid ellen
Jose Mourinho hisz abban, hogy a Benfica képes lesz kivívni a továbbjutást a Real Madrid ellen     Fotó: BRUNO DE CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Másrészt a Futballespana.net szerint a királyi klubnál a portugál szakember neve erőteljesen felmerült, mint a Real következő edzője. Egyelőre még nem kezdődtek tárgyalások a legendás edző képviselőivel, ám az már nyilvánosságra került, hogy Mourinho szerződésében van egy záradék, amely lehetővé teszi számára, hogy a szezon végét követően tíz napon belül büntetés és anyagi ellenszolgáltatás nélkül távozzon.

A madridiaknak nem lesz egyszerű a lisszaboni összecsapás a Marca szerint, ugyanis nem elég, hogy Rodrygo és Asensio eltiltás, míg Bellingham és Militao sérülés miatt nem játszhat a mai meccsen. Ráadásul Huijsen, Carreras és Tchouameni is veszélyeztetett, ugyanis ha besárgulnának a meccsen, ki kellene hagyniuk a madridi visszavágót.

Sallaival hirdeti az UEFA a Galatasaray BL-meccsét a Juventus ellen

Magyar szempontból egyértelműen a Galatasaray–Juventus párharc a legfontosabb találkozó ebben a körben, hiszen a magyar válogatott egyik legjobbja, Sallai Roland a torinóiak ellen lép pályára a török bajnok színeiben. Érdekesség, hogy az UEFA hivatalos oldalán Sallai képével illusztrálják a meccsfelvezetőt. A törökök 12 éve nem jutottak el az egyenes kieséses szakaszba a BL-ben, viszont 1963 januárja óta nem kaptak ki Isztambulban olasz ellenféltől. A magyar válogatott szélső, aki török ​​klubjában az utóbbi időben jobb oldali védőként is futballozik, mind a nyolc alapszakasz-mérkőzésen pályára lépett, s jelentős érdemeket szerzett abban, hogy csapata tizenkét év után ismét eljutott a kieséses szakaszba.

A Galatasaray–Juventus párharc statisztikái

  • a török bajnok az elmúlt 17 UEFA-mérkőzéséből csak hármat veszített el olasz csapatok ellen 7-7 győzelem és döntetlen ellenében
  • a Galata a 200. alkalommal léphet pályára a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban
  • Mario Lemina, a Galatasaray középpályása 2015 és 2017 között játszott a Juventusban
  • a Juventus az elmúlt tíz UEFA-mérkőzéséből csak kettőt veszített el a török ​​ellenféllel szemben (5 győzelem, 3 döntetlen), de mindkétszer a Galatasaray ellen kapott ki
  • a Zebrák az elmúlt hat UEFA-sorozatbeli párharcukból egyik alkalommal sem veszítették el az első mérkőzést (3-3 győzelem és döntetlen)
  • a Juventus 12 szezon alatt tizedik alkalommal vesz részt a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában
  • a Galatasaray pedig a 2013/14-es szezon óta először szerepel itt
Sallai Roland alapembere a Galatasaray csapatának, nem véletlen, hogy az UEFA vele reklámozza a Juventus elleni BL-párharcot
Sallai Roland alapembere a Galatasaray csapatának, nem véletlen, hogy az UEFA vele reklámozza a Juventus elleni BL-párharcot     Fotó: YAGIZ GURTUG / NurPhoto

A legrangosabb európai kupasorozatban a 200. meccsére Galatasaray – amely 10 pontot szerezve a huszadik helyen végzett az alapszakaszban – korábban hatszor találkozott a Juventusszal, mind a hatszor a csoportkörben, és csak egyszer kapott ki, de pályaválasztóként még egyszer sem, két győzelem és egy döntetlen a mérlege, és abban reménykednek Sallaiék, hogy ez a jó sorozatuk nem most fog megszakadni a Zebrák ellen. 

A csapatok mind a hat korábbi találkozójára a csoportkörben került sor, a Galatasaray kettőt, a Juve pedig egyet nyert, a másik három pedig döntetlen lett. 

Utoljára 2013-ban csapott össze a két gárda, amikor is 2-2-es döntetlent játszottak Torinóban, majd a törökök 1-0-s hazai győzelmet arattak Isztambulban, amivel a Galatasaray jutott a csoportból a BL nyolcaddöntőjébe. Hasonló eredménnyel most is szívesen kiegyeznének a törökök.

A Galata szurkolói nem véletlenül bíznak Osimhen gólerős játékában:

Amennyiben Osimhen és társai két gólt is képesek lőni a Juventusnak – amely a 13. helyen zárt az alapszakaszban, és az utóbbi öt meccsén veretlen maradt a BL-ben –, akkor a Galata az első török ​​együttesként elérje a 250 gólt a BEK/Bajnokok Ligájában.

– Ahhoz, hogy képesek legyünk továbbjutni a Juve ellen, a legjobb formánkat kell hoznunk. Ez a kieséses szakasz, és minden meccs olyan, mint egy döntő, ráadásul a Juventus egy igazán jó csapat. Ha csapatként mindent megteszünk, akkor továbbjuthatunk a következő fordulóba – jelentette ki Ilkay Gündogan, a Galatasaray BL-győztes középpályása.

A PSG részéről az aranylabdás Ousmane Dembélé lehet a nyerő ember, a támadó lassan a legjobb formáját idézi
A PSG részéről az aranylabdás Ousmane Dembélé lehet a nyerő ember, a támadó lassan a legjobb formáját idézi     Fotó: AFP/Sebastien Salom-Gomis

A PSG lemásolná tavalyi szereplését a BL-rájátszásban, a Monaco megint nyerne a párizsiak ellen

A címvédő Paris Saint-Germain az egyik legnagyobb hazai riválisa, az AS Monaco ellen lép pályára. Luis Enrique csapata szinte lekopírozta tavalyi szereplését, amikor szintén nem jutott be a legjobb nyolc közé az alapszakaszban, ráadásul a hétvégén a hazai bajnokságban is vereséget szenvedett. Mindez nem a legjobb előjel a hercegségbeli vendégszereplés előtt, főleg annak a tudtában, hogy az alapszakaszban a Monaco veretlen maradt saját pályáján: a Galatasarayt legyőzte, a Manchester City, a Tottenham Hotspur és a Juventus ellen pedig nem döntetlent ért el. 

A Monaco– PSG párharc statisztikái

  • a Monaco elvesztette az utolsó öt UEFA-párharcát
  • a hercegségbeli klub az elmúlt hét Bajnokok Ligája-mérkőzéséből csak egyet veszített el 2 győzelem és 4 döntetlen mellett, négyszer gólt sem kapott
  • a két csapat legutóbbi találkozóján 2025. november 29-én Takumi Minamino második félidei góljával a Monaco 1-0-s hazai győzelmet aratott a PSG ellen (Ligue 1), ezzel véget vetett egy ötmeccse nyeretlenségi sorozatának a párizsiak ellen (1 döntetlen, 4 vereség)
  • A PSG az elmúlt hét Bajnokok Ligája-párharcából hatot megnyert
  • A párizsiak a 14. szezonban sorozatban ott vannak a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában
  • a Monaco tavaly jutott el idáig, de a Benfica ellen végül kiesett

A két francia klub gyakori résztvevője a nemzetközi kupáknak, mégis először játszanak majd egymás ellen a francia sorozatokon kívül. A címvédő PSG egy évvel ezelőtt a szintén francia Brest ellen nyert ebben a körben – összesítésben 10-0-ra –, azaz a párizsiak előtt ugyanaz az út áll, csak az ellenfél más. 

A PSG a tavalyi BL-rájátszásban kiütötte a francia Brest gárdáját:

A Dortmund javítana az olasz csapatok elleni mérlegén

A Dortmund és az Atalanta részvételével rendeznek egy német-olasz párharcot is. A Dortmund összességében több sikert ért el a BL-ben, ám az utóbbi időben az olasz ellenfelek ellen nem megy túl jól neki: egy győzelem a legutóbbi 7 meccsen, míg az Atalanta a német ellenfelek ellen kifejezetten jól muzsikál, hiszen mindössze két vereséget szenvedett el ellenük 11 meccsen.

A Dortmund–Atalanta párharc statisztikái

  • a Dortmund a leghíresebb európai kupameccsén 3-1-re verte a Juventust, amivel BL-győztes lett
  • ha nyerne a német klub, az a 100. győzelme lenne ebben a sorozatban
  • a Bajnokok Ligája legutóbbi nyolc, egyeneskieséses párharcából hatot megnyert a Dortmund hazai pályán
  • az Atalanta az elmúlt 11 UEFA-mérkőzéséből csak kettőt veszített el német csapatok ellen, a legutóbbi hármat megnyerték kapott gól nélkül
  • a kék-feketék veretlenek az elmúlt négy nemzetközi kupameccsen német ellenféllel szemben (3 győzelem, 1 döntetlen)
  • a Dortmund 14 szezonból 11. alkalommal, az Atalanta pedig az elmúlt hét szezonból negyedszer játszik a Bajnokok Ligája kieséses szakaszában

A keddi négy meccs legkiélezettebb párharca, mivel előbbi a 17., míg az olasz együttes a 15. helyen végzett az alapszakaszban. A Bajnokok Ligájában még nem játszottak egymással, viszont az Európa-ligában nyolc évvel ezelőtt (2017/18-as szezon) már vívtak egy párharcot egymással. Akkor a Borussia a hazai 3-2-es sikere után az idegenbeli 1-1-es döntetlennel jutott tovább.

A Bajnokok Ligája rájátszás

Kedd

  • Galatasaray–Juventus 18.45
  • Benfica–Real Madrid 21.00
  • Monaco–PSG 21.00
  • Borussia Dortmund–Atalanta 21.00

Szerda

  • Qarabag – Newcastle 18.45
  • Olympiakosz–Bayer Leverkusen 21.00
  • FC Bruges–Atlético Madrid 21.00
  • Bodö/Glimt–Internazionale 21.00

A Dortmund egy másik olasz csapattal, a Juventusszal igencsak gólgazdag meccset vívott az alapszakaszban:

