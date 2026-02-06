Az UEFA lecsapott a Real Madridra, váratlanul súlyos büntetést kapott a brazil sztár

Ami a semleges és Benfica-szurkolóknak egy felejthetetlen pillanat volt, azt a Real Madridnál minél hamarabb kitörölnék a fejükből. A Benfica–Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésről van szó, amelyet a portugálok úgy nyertek meg 4-2-re, hogy az utolsó gólt – a Benfica szempontjából mindent eldöntő, hiszen a továbbjutáshoz kellett a negyedik – Anatolij Trubin kapus szerezte . Ekkor már kettős emberhátrányban volt a Real, Rodrygo és Raúl Asencio is piros lapot kapott, ezen játékosok eltiltásáról hozott most döntést az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA).

A Real Madrid védője, Raúl Asencio is piros lapot kapott a Benfica elleni BL-meccsen Fotó: FILIPE AMORIM / AFP

A Real Madrid szélsője mind a két BL-meccset kihagyja

A sors fintora, hogy a Real éppen a lisszaboni vereségével csúszott ki az első nyolcból, így nem jutott be automatikusan a legjobb 16 közé. A playoffban pedig ismét a Benfica lesz a rekordgyőztes ellenfele. Az első mérkőzést február 17-én, kedden rendezik Lisszabonban, a visszavágóra nyolc nappal később kerül sor. A két sárgával kiállított Asencio csak az odavágót lesz kénytelen kihagyni, a brazil szélső azonban nem úszta meg ennyivel, pedig ő is két sárgát kapott, s ilyen esetekben szinte autimatikus, hogy csak egy mérkőzésre szól az eltiltás.

Rodrygo viszont kétmeccses eltiltást kapott, így az egész párharcot ki kell hagynia. Az UEFA indoklása szerint a brazil labdarúgó „a játékvezetőkkel szembeni sértő és durva nyelvezet miatt” részesült még egy meccses eltiltásban.

Mire kapott piros lapot Rodrygo?

A 25 éves brazilra a fentebbi indoklásban megjelölt viselkedés nem jellemző, ezt jól mutatja, hogy a Benfica elleni volt az első piros lapja egész profi pályafutása során. Rodrygo a hosszabbításban azt nehezményezte Davide Massa játékvezetőnél, hogy a bíró – egyébként teljesen jogosan – szabálytalannak ítélte Jude Bellingham kapussal szemben labdaszerzését. Massa először sárga lapot adott Rodrygónak, aki a reklamálást folytatta, repült a piros lap. A szélső ezt viszont nem vette jó néven, még a játékoskijáróból is beintett a játékvezetőnek és ordibált felé.

Rodrygo a mérkőzés után a közösségi médiában kért elnézést: „Tegnap a pillanat hevében úgy viselkedtem, ahogy még soha. Feleslegesen panaszkodtam a játékvezetőnél, nem szoktam így viselkedni. Soha nem állítottak ki a Real Madridból, és tisztában vagyok a következményekkel. Elnézést kérek a szurkolóktól, a klubtól, a csapattársaimtól és az edzőtől. Továbbra is együtt fogunk küzdeni ezért a címerért és a Bajnokok Ligájáért.”