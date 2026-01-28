A Real Madrid hatalmas blamája a BL-ben, Mourinho ezt jól kitervelte – kapusgól a végén!

A BL-ben az alapszakasz nyolcadik, utolsó fordulója előtt a Real Madrid a tabella harmadik helyén kényelmes pozícióban volt a tizenöt pontjával. Nem úgy a Benfica, amely a 36 csapat között csak a 29. helyet foglalta el hat ponttal. A tavaly debütált lebonyolítás szerint az utolsó tizenkét csapat kiesik, s a záró kör előtt az utolsó továbbjutó helyen álló, 24. helyezett Olimpiakosznak nyolc pontja volt. A Benficát az a José Mourinho irányítja, aki 2010 és 2013 között a Real Madrid vezetőedzője volt, bajnoki címet, spanyol Király-kupát és Szuperkupát nyert a csapattal, s ugyan a BL-trófea megszerzése vele nem jött össze a királyi gárdának, Florentino Pérez elnök kedveli a portugált. Olyannyira, hogy január közepén arról terjedtek hírek, visszahozná a kispadra, mert a menesztett Xabi Alonsót váltó Álvaro Arbeloa nem a végső megoldás. Mindez azért is pikáns helyzet lenne, mert Mourinho bevallása szerint a Realnál Arbeloa volt az egyik kedvenc játékosa, ezt a mostani meccset felvezető sajtótájékoztatón is elmondta. Arbeloa pedig arról beszélt, hogy Mourinho emberileg és szakmailag is rendkívül fontos szerepet játszott a pályafutásában, nagyon sokra tartja.

A BL szerdai nagy találkozása, José Mourinho (Benfica) és Álvaro Arbeloa (Real Madrid) között Forrás: X/El Chiringuito TV

Nagyon megjárta a Real Madrid a Benfica ellen a BL-ben

A kezdés előtt José Mourinho és Álvaro Arbeloa összeölelkezett, de aztán a jó barátokból ellenfelek lettek. A 30. percben a Real Madrid megszerezte a vezetést, Asencio beadása után Mbappé hét méterről fejelt a bal alsó sarokba (0-1). Ám a Benfica még az első félidőben fordított: a 36. percben Schjelderup ugyancsak fejessel egyenlített (1-1), a hosszabbításban pedig Tchouaméni 16-oson belüli szabálytalansága miatt a hazaik büntetőt rúghattak, és Pavlidisz be is vágta a labdát (2-1). Ám a többi félidei eredmény ismeretében a Benfica szurkolótábora mégsem lehetett boldog, mert a kilenc pont ekkor nem volt elegendő a továbbjutáshoz, a legjobb 24-be kerüléshez. A vesztésre álló Real Madrid ugyanakkor a hatodik helyen állt a virtuális tabellán, és ez volt számára a fontos, tudva, hogy az első nyolc automatiksan a 16 közé jut, mentesül a rájátszás alól.