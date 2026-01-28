Real MadridJosé MourinhoFlorentino PérezXabi AlonsobenficaÁlvaro Arbeloa

A Real Madrid hatalmas blamája a BL-ben, Mourinho ezt jól kitervelte – kapusgól a végén!

Szerda éjjel José Mourinho személye miatt is a fókuszban volt a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának zárófordulójában játszott Benfica–Real Madrid meccs. A két tréner, Mourinho és Álvaro Arbeloa régi ismerősökként üdvözölhették egymást. A meccs elképesztő végjátékot hozott: a Benfica 4-2-re nyert úgy, hogy a kapusa a 98. percben gólt fejelt, ez kellett a portugálok továbbjutásához. A Real Madrid pedig a vereségével a tabellán kicsúszott a legjobb nyolc közül, ami egyből nyolcaddöntőt ér, csak kilencedik lett, vár rá a rájátszás.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 23:19
Anatolij Trubin kapus, a Benfica hőse Fotó: FILIPE AMORIM Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A BL-ben az alapszakasz nyolcadik, utolsó fordulója előtt a Real Madrid a tabella harmadik helyén kényelmes pozícióban volt a tizenöt pontjával. Nem úgy a Benfica, amely a 36 csapat között csak a 29. helyet foglalta el hat ponttal. A tavaly debütált lebonyolítás szerint az utolsó tizenkét csapat kiesik, s a záró kör előtt az utolsó továbbjutó helyen álló, 24. helyezett Olimpiakosznak nyolc pontja volt. A Benficát az a José Mourinho irányítja, aki 2010 és 2013 között a Real Madrid vezetőedzője volt, bajnoki címet, spanyol Király-kupát és Szuperkupát nyert a csapattal, s ugyan a BL-trófea megszerzése vele nem jött össze a királyi gárdának, Florentino Pérez elnök kedveli a portugált. Olyannyira, hogy január közepén arról terjedtek hírek, visszahozná a kispadra, mert a menesztett Xabi Alonsót váltó Álvaro Arbeloa nem a végső megoldás. Mindez azért is pikáns helyzet lenne, mert Mourinho bevallása szerint a Realnál Arbeloa volt az egyik kedvenc játékosa, ezt a mostani meccset felvezető sajtótájékoztatón is elmondta. Arbeloa pedig arról beszélt, hogy Mourinho emberileg és szakmailag is rendkívül fontos szerepet játszott a pályafutásában, nagyon sokra tartja.

A BL nagy találkozása, José Mourinho (Benfica) és Álvaro Arbeloa (Real Madrid) között
A BL szerdai nagy találkozása, José Mourinho (Benfica) és Álvaro Arbeloa (Real Madrid) között Forrás: X/El Chiringuito TV

Nagyon megjárta a Real Madrid a Benfica ellen a BL-ben

A kezdés előtt José Mourinho és Álvaro Arbeloa összeölelkezett, de aztán a jó barátokból ellenfelek lettek. A 30. percben a Real Madrid megszerezte a vezetést, Asencio beadása után Mbappé hét méterről fejelt a bal alsó sarokba (0-1). Ám a Benfica még az első félidőben fordított: a 36. percben Schjelderup ugyancsak fejessel egyenlített (1-1), a hosszabbításban pedig Tchouaméni 16-oson belüli szabálytalansága miatt a hazaik büntetőt rúghattak, és Pavlidisz be is vágta a labdát (2-1). Ám a többi félidei eredmény ismeretében a Benfica szurkolótábora mégsem lehetett boldog, mert a kilenc pont ekkor nem volt elegendő a továbbjutáshoz, a legjobb 24-be kerüléshez. A vesztésre álló Real Madrid ugyanakkor a hatodik helyen állt a virtuális tabellán, és ez volt számára a fontos, tudva, hogy az első nyolc automatiksan a 16 közé jut, mentesül a rájátszás alól.

Az 54. percben egy kontra után Schjelderup betört a 16-oson belülre, és kilőtte a jobb alsó sarkot (3-1). S a Real Madrid számára hirtelen nagyon nyugtalanító lett a helyzet, mert közben a virtuális tabellán a hetedik helyre csúszott vissza. S ezen az sem váloztatott, hogy az 58. percben Mbappé is megszerezte a második gólját (3-2).  A hazai játékosok nem tudhatták a pályán, hogy nem sokkal később a Benfica hirtelen a 24. helyre jött fel. A 84. percben Courtois hatalmas védéssel tartotta meccsben a Realt.

Később úgy alakultak a történések, hogy a Benficának a 3-2-es vezetése már nem lett volna elég a továbbjutáshoz, de a 4-2 igen. S elképesztő lett a meccs vége: a 98. percben a Benfica szabadrúgást végezhetett el jobbról, és a beívelt labdát az ukrán Trubin kapus befejelte! A vége így 4-2 lett, a Benfica a 24. helyen továbbjutott, a Real Madrid pedig a vereségével lecsúszott a kilencedik helyre, nem ússza meg a rájátszást. Hatalmas blama, ami a királyi gárdával történt, és elképesztő szenzáció a Benfica tette! José Mourinho megvillantott valamit a régi mágiájából.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 8. forduló
 

  • Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol) 1-1 (1-1), gólszerzők: Vitinha (8.), illetve Willock (45+2.)
  • Manchester City (angol)–Galatasaray (török) 2-0 (2-0), gólszerzők: Haaland (11.), Cherki (29.)
  • Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) 6-0 (2-0), gólszerzők: Mac Allister (15., 61.), Wirtz (21.), Szalah (50.), Ekitiké (57.), Chiesa (90.)
  • Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz) 0-2 (0-0), gólszerzők: Dimarco (81.), Diouf (90+4.)
  • Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) 4-1 (0-1), gólszerzők: Lewandowski (48.), Yamal (60.), Raphinha (69. – 11-esből), Rashford (85.), illetve Dadason (4.)
  • Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah) 3-2 (3-1), gólszerzők: Gyökeres (3.), Havertz (16.), Martinelli (31.), illetve Jorginho (7. – 11-esből), Ricardinho (90+3.)
  • Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol) 3-0 (2-0), gólszerzők: Tillman (12., 35.), Grimaldo (57.)
  • Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég) 1-2 (1-1), gólszerzők: Sörloth (15.), illetve Sjövold (35.), Hogh (59.)
  • Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 4-2 (2-1), gólszerzők: Schjelderup (36., 54.), Pavlidisz (45+5. – 11-esből), Trubin (90+8.), illetve Mbappé (30., 58.)
  • Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham Hotspur (angol) 0-2 (0-0), gólszerző: Kolo Muani (47.), Solanke (77.)
  • FC Bruges (belga)–Olympique Marseille (francia) 3-0 (2-0), gólszerzők: Diakhon (4.), Vermant (11.), Sztanovics (79.)
  • PSV (holland)–Bayern München (német) 1-2 (0-0), gólszerzők: Saibari (78.), illetve Musiala (58.), Kane (84.)
  • Ajax (holland)–Olympiakosz (görög) 1-2 (0-0), gólszerzők: Dolberg (69. – 11-esből, illetve Martins (52.), Hezze (79.)
  • Napoli (olasz)–Chelsea (angol) 2-3 (2-1), gólszerzők: Vergara (33.), Höjlund (43.), illetve Enzo Fernández (19. – 11-esből), Joao Pedro (61., 82.)
  • Monaco (francia)–Juventus (olasz) 0-0
  • Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz) 1-0 (0-0), gólszerző: Khalaili (70.)
  • Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting CP (portugál) 2-3 (2-1), gólszerzők: Sancet (3.), Guruzeta (28.), illetve Diomande (12.), Trincao (62.), Alisson Santos (90+4.)
  • Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh) 4-1 (1-1), gólszerzők: Dragomir (17.), Bruno (53.), Anderson Silva (84., 87.), illetve Chaloupek (44.)
    A Bajnokok Ligája alapszakaszának végeredményét ITT megtalálható.

A Real Madrid játékosainak Lisszabonban az edzésen jobban ment:

 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter tanár úr

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.