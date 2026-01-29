BL-sorsolás: ez vár Szoboszlaiékra és a nagy pofont kapott Real Madridra

A BL alapszakaszának 8. fordulójában szerdán mind a 18 mérkőzés 21 órakor kezdődött. Hét forduló után a 36 csapatból 15 továbbjutása dőlt el, s az, hogy az Arsenal és a Bayern München már a legjobb 16 között van: a 21, illetve a 18 pontjukkal akkor sem eshetnek ki a legjobb nyolc közül, ha a záró körben kikapnak. Azt is tudtuk, hogy négy együttes nem juthat be a 24-be: az Eintracht Frankfurt, a Slavia Praha, a Villarreal és a Kairat Almati. A kiírás értelmében, amely tavaly debütált, az alapszakasz zárása után a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. Ám az sem mindegy, hogy kik végeznek a 9-16. és a 17-24. helyeken, az előbbiek a rájátszás kiemeltjei, akik a visszavágókat otthon játszhatják.

Az utolsó forduló előttt így nézett ki a BL alapszakaszának tabellája Forrás:UEFA

Idén még többet ér a jó helyezés a BL alapszakaszának tabelláján

A rájátszásban a csapatok korábbi ellenfeleket és azonos országból érkezett csapatokat is kaphatnak, ugyanakkor rögzítve van, hogy a klubok mely két-két együttes közül kaphatnak ellenfelet. A 9-10. helyen végzettek a 23-24. helyezettek valamelyikét kapják, a 11-12. a 21-22. ellen, a 13-14. a 19-20. ellen, a 15-16. pedig a 17-18. ellen lép pályára. A nyolcaddöntőkre vonatkozóan szintén kötött, hogy ki melyik párharcokból kap ellenfelet. Az első két helyen záró Arseneal és Bayern München a 15., a 16., a 17. és a 18. helyen zárt együttesek valamelyikével játszik. Ugyanígy a 3. és a 4. helyezett a 13., a 14., a 19. és a 20. közül kap ellenfelet, az 5. és 6. helyezett a 11., 12., a 21. és 22., a 7. és 8. pedig a 9., a 10., a 23. és 24. közül.

Az UEFA a tavalyi lebonyolításhoz képes annyit változtatott, hogy az alapszakasz során legelőrébb végző csapatok nemcsak a nyolcaddöntőben, hanem továbbjutásuk esetén a negyed- és elődöntőben is élvezhetik a hazai pálya előnyét, irányított sorsolással minden esetben otthon játszhatták a kieséses párharc második meccsét. Mindez azonban borul, ha pl. az első kiemelt kiesik: ilyenkor a legyőzője veszi át a kiemelését.