BL-sorsolás: ez vár Szoboszlaiékra és a nagy pofont kapott Real Madridra

Szerda éjjel lezárult a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza, amelynek utolsó, 8. fordulója előtt azt már tudtuk, hogy az egyenes kieséses folytatásban az Arsenal és a Bayern München már a legjobb 16 között van. Tegnap csatlakozott hozzájuk a Liverpool, a Tottenham, a Barcelona, a Chelsea, a Sporting és a Manchester City. További nyolc hely kiadó, és ezekért a rájátszában a Real Madrid és a címvédő Paris Saint-Germain is kénytelen pályára lépni, miután az utolsó fordulóban kicsúsztak a legjobb nyolcból az alapszakasz tabelláján. A 16 között összejöhetnek a Barcelona–PSG és a Manchester City–Real Madrid csúcsrangadók. A Liverpool, Szoboszlai Dominikék ellenfele a BL nyolcaddöntőjében a Juventus, Atlético Madrid, Galatasaray, Club Brugge négyesből kerül ki.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 5:29
A Liverpool a BL alapszakaszában a harmadik helyen végzett Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
A BL alapszakaszának 8. fordulójában szerdán mind a 18 mérkőzés 21 órakor kezdődött. Hét forduló után a 36 csapatból 15 továbbjutása dőlt el, s az, hogy az Arsenal és a Bayern München már a legjobb 16 között van: a 21, illetve a 18 pontjukkal akkor sem eshetnek ki a legjobb nyolc közül, ha a záró körben kikapnak. Azt is tudtuk, hogy négy együttes nem juthat be a 24-be: az Eintracht Frankfurt, a Slavia Praha, a Villarreal és a Kairat Almati. A kiírás értelmében, amely tavaly debütált, az alapszakasz zárása után a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. Ám az sem mindegy, hogy kik végeznek a 9-16. és a 17-24. helyeken, az előbbiek a rájátszás kiemeltjei, akik a visszavágókat otthon játszhatják.

Az utolsó forduló előttt így nézett ki a BL alapszakaszának tabellája
Az utolsó forduló előttt így nézett ki a BL alapszakaszának tabellája Forrás:UEFA

Idén még többet ér a jó helyezés a BL alapszakaszának tabelláján

A rájátszásban a csapatok korábbi ellenfeleket és azonos országból érkezett csapatokat is kaphatnak, ugyanakkor rögzítve van, hogy a klubok mely két-két együttes közül kaphatnak ellenfelet. A 9-10. helyen végzettek a 23-24. helyezettek valamelyikét kapják, a 11-12. a 21-22. ellen, a 13-14. a 19-20. ellen, a 15-16. pedig a 17-18. ellen lép pályára. A nyolcaddöntőkre vonatkozóan szintén kötött, hogy ki melyik párharcokból kap ellenfelet. Az első két helyen záró Arseneal és Bayern München a 15., a 16., a 17. és a 18. helyen zárt együttesek valamelyikével játszik. Ugyanígy a 3. és a 4. helyezett a 13., a 14., a 19. és a 20. közül kap ellenfelet, az 5. és 6. helyezett a 11., 12., a 21. és 22., a 7. és 8. pedig a 9., a 10., a 23. és 24. közül.

Az UEFA a tavalyi lebonyolításhoz képes annyit változtatott, hogy az alapszakasz során legelőrébb végző csapatok nemcsak a nyolcaddöntőben, hanem továbbjutásuk esetén a negyed- és elődöntőben is élvezhetik a hazai pálya előnyét, irányított sorsolással minden esetben otthon játszhatták a kieséses párharc második meccsét. Mindez azonban borul, ha pl. az első kiemelt kiesik: ilyenkor a legyőzője veszi át a kiemelését.

Jegyezzük meg, hogy a 2024/25-ös BL-ben a Paris Saint-Germain úgy nyerte meg a trófeát, hogy az alapszakaszban csak a 15. helyen végzett. A nyolcaddöntőben viszont idegenben az 1-1-es összesítés (0-1, 1-0) után tizenegyespárbajban kiejtette a Liverpool csapatát, az alapszakasz első helyezettjét. (A Liverpoolból Darwin Núnez és Curtis Jones is hibázott, Szoboszlai Dominik nem lőhetett, mert Arne Slot a 106. percben lecserélte.)

Szerda éjjel tehát a 8. forduló 18 meccse után végleges lett a 2025/26-os BL-ben az alapszakasz tabellája. A két nagy vesztes a Real Madrid, amely 4-2-re kikapott a Benfica vendégeként, így a harmadik helyről lecsúszott a kilencedikre, valamint a címvédő PSG, amely a Newcastle elleni hazai 1-1-gyel a hatodik helyről a 11.-re esett vissza. S a Newcastle sem maradt bent a legjobb nyolcban. A Barcelona, a Sporting és a Manchester City viszont a végén bekerült.

 

A BL alapszakaszának a végedménye:

  1. Arsenal 8 8 - - 23-4 24 pont
  2. Bayern München 8 7 - 1 22-8 21
  3. Liverpool 8 6 - 2 20-8 18
  4. Tottenham Hotspur 8 5 2 1 17-7 17
  5. Barcelona 8 5 1 2 22-14 16
  6. Chelsea 8 5 1 2 17-10 16
  7. Sporting Lisboa 8 5 1 2 17-11 16
  8. Manchester City 8 5 1 2 15-9 16
  9. Real Madrid 8 5 - 3 21-12 15
  10. Internazionale 8 5 - 3 15-7 15
  11. Paris Saint-Germain 8 4 2 2 21-11 14
  12. Newcastle United 8 4 2 2 17-7 14
  13. Juventus 8 3 4 1 14-10 13
  14. Atlético Madrid 8 4 1 3 17-15 13
  15. Atalanta 8 4 1 3 10-10 13
  16. Bayer Leverkusen 8 3 3 2 13-14 12
  17. Borussia Dortmund 8 3 2 3 19-17 11
  18. Olimpiakosz 8 3 2 3 10-14 11
  19. Club Brugge 8 3 1 4 15-17 10
  20. Galatasaray 8 3 1 4 9-11 10
  21. Monaco 8 2 4 2 8-14 10
  22. Qarabag 8 3 1 4 13-21 10
  23.  Bodö/Glimt 8 2 3 3 14-15 9
  24. Benfica 8 3 - 5 10-12 9
  25. Olympique Marseille 8 3 - 5 11-14 9
  26. Pafosz 8 2 3 3 8-11 9
  27.  Union Saint-Gilloise 8 3 - 5 8-17 9
  28. PSV Eindhoven 8 2 2 4 16-16 8
  29. Athletic Bilbao 8 2 2 4 9-14 8
  30. Napoli 8 2 2 4 9-15 8
  31. Köbenhavn 8 2 2 4 12-21 8
  32. Ajax Amsterdam 8 2 - 6 8-21 6
  33. Eintracht Frankfurt 8 1 1 6 10-21 4
  34. Slavia Praha 8 - 3 5 5-19 3
  35. Villarreal 8 - 1 7 5-18 1
  36. Kairat Almati 8 - 1 7 7-22 1

Az első nyolc helyezett tehát már ott van a BL-ben a 16 között: Arsenal, Bayern München, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting, Manchester City – a nyolc együttes között öt angol van!

A 16 közé jutásért akár újra összejöhet a Real Madrid–Benfica párharc, de a Benficát az Inter is megkaphatja. Az biztos, hogy a Galatasaray, Sallai Roland együttesére a Juventus vagy az Atlético Madrid vár. S előrébb nézve, a 16 között ez a Liverpool ága. A Liverpool és a Tottenham ellenfelei a Juventus, Atlético Madrid, Galatasaray, Club Brugge négyesből kerülnek ki. Amennyiben a Real Madrid és a Inter veszi az első akadáyt (a Benfica mellett a Bodö/Glimt a másik lehetséges ellenfél), akkor a 16 között a Manchester City, Sporting duó valamelyik tagja vár rájuk. A Barcalona és a Chelsea ellenfelei a PSG, Newcastle, Monaco, Qarabag  négyesből jönnek. A 16 között a Barcelona–PSG és a Manchester City–Real Madrid  meccsek lehetnek a csúcsrangadók.

Az Arsenal–Kairat Almati találkozó összefoglalója a YouTube-linkre kattintva megtekinthető:

