Sallaiék váltották meg a Manchester City BL-nyolcaddöntős helyét, de így sem búslakodhatnak

A Manchester City és a Sallai Rolanddal a kezdőcsapatban felálló Galatasaray számára is volt tétje az utolsó fordulónak a Bajnokok Ligája alapszakaszában: az angolok a Bodö/Glimt elleni vereséggel a saját dolgukat nehezítették meg, ám a törökök elleni esetleges győzelemmel így is jó esélyük volt arra, hogy az első nyolcban végezzenek, s így elkerüljék a rájátszást a nyolcaddöntőbe kerülésért. A törököknél a pontszerzés már jó alap lett volna a top 24-be kerüléshez, de abban a tudatban léptek pályára az Etihadban, hogy vereség esetén is lehet esélyük erre.

Erling Haaland szerzett vezetést a Manchester Citynek Fotó: Oli Scarff/AFP

Pep Guardiola négy helyen változtatott a Wolverhampton ellen látott kezdőcsapathoz képest, visszakerült a csapatba az az Erling Haaland, aki a szerdai összecsapást megelőzően már öt tétmeccse képtelen volt a kapuba találni – ezzel kapcsolatban azt fejtegette a City trénere, hogy a csapatnak kell minőségibb helyzeteket kialakítani a norvég gólvágó számára, aki ezáltal biztosan visszatér a gólszerzéshez.

Erősen kezdett a Manchester City

Nos, Guardiola ezúttal sem tévedett, s bár Haaland a 3. percben még a jobb alsó mellé fejelt nagy helyzetben, nyolc perccel később már az ő találatával ünnepelhette az előny megszerzését a hazai együttes:

Jérémy Doku ugratta ki a csatárt kiváló labdával, a norvég pedig 14 méterről átemelte a kifutó kapust (1-0).

Haaland idénybeli nyolcadik BL-mérkőzésén a hetedik gólját jegyezte, minden sorozatot figyelembe véve pedig már 27.-szer volt eredményes az idényben.

A kapura gyakorlatilag teljesen veszélytelen vendégcsapat – az első félidőben csupán egyetlen lövést jegyezhettünk fel az isztambuliak oldalán – erejéből többnyire a védekezésre futotta, így egyáltalán nem volt meglepő, hogy a Manchester City az első fél óra végéhez érve megduplázta az előnyét:

Ismét Doku vállalta magára a kiszolgáló szerepét, Rayan Cherki pedig 12 méterről, szemben a kapuval nem hibázott, a jobb sarokba lőtt (2-0).

A City örömét egyedül az törhette meg az első félidőben, hogy nem sokkal a második gól után Dokut le kellett cserélni sérülés miatt, a helyére Phil Foden állt be. A Galatasaraynál Sallai egyértelműen a jobbak közé tartozott, volt fontos szerelése és ígéretes beadása is, ám így sem tudták felvenni a versenyt az angol sztárcsapattal.