Sallaiék váltották meg a Manchester City BL-nyolcaddöntős helyét, de így sem búslakodhatnak

A Sallai Rolanddal felálló Galatasaray 2-0-s vereséget szenvedett a Manchester City otthonában a Bajnokok Ligája-alapszakasz 8., utolsó fordulójában. A Manchester City győzelmével a legjobb nyolcban végzett, így egyenesen a nyolcaddöntőbe jutott, míg a törökök a vereség ellenére részt vehetnek a rájátszásban a legjobb 16 közé jutásért.

2026. 01. 28. 23:03
Sallai Roland mindent megtett, de ez is kevés volt a Galatasaray pontszerzéséhez Fotó: Oli Scarff Forrás: AFP
A Manchester City és a Sallai Rolanddal a kezdőcsapatban felálló Galatasaray számára is volt tétje az utolsó fordulónak a Bajnokok Ligája alapszakaszában: az angolok a Bodö/Glimt elleni vereséggel a saját dolgukat nehezítették meg, ám a törökök elleni esetleges győzelemmel így is jó esélyük volt arra, hogy az első nyolcban végezzenek, s így elkerüljék a rájátszást a nyolcaddöntőbe kerülésért. A törököknél a pontszerzés már jó alap lett volna a top 24-be kerüléshez, de abban a tudatban léptek pályára az Etihadban, hogy vereség esetén is lehet esélyük erre.

Erling Haaland szerzett vezetést a Manchester Citynek
Erling Haaland szerzett vezetést a Manchester Citynek Fotó: Oli Scarff/AFP

Pep Guardiola négy helyen változtatott a Wolverhampton ellen látott kezdőcsapathoz képest, visszakerült a csapatba az az Erling Haaland, aki a szerdai összecsapást megelőzően már öt tétmeccse képtelen volt a kapuba találni – ezzel kapcsolatban azt fejtegette a City trénere, hogy a csapatnak kell minőségibb helyzeteket kialakítani a norvég gólvágó számára, aki ezáltal biztosan visszatér a gólszerzéshez.

Erősen kezdett a Manchester City

Nos, Guardiola ezúttal sem tévedett, s bár Haaland a 3. percben még a jobb alsó mellé fejelt nagy helyzetben, nyolc perccel később már az ő találatával ünnepelhette az előny megszerzését a hazai együttes:

Jérémy Doku ugratta ki a csatárt kiváló labdával, a norvég pedig 14 méterről átemelte a kifutó kapust (1-0).

Haaland idénybeli nyolcadik BL-mérkőzésén a hetedik gólját jegyezte, minden sorozatot figyelembe véve pedig már 27.-szer volt eredményes az idényben.

A kapura gyakorlatilag teljesen veszélytelen vendégcsapat – az első félidőben csupán egyetlen lövést jegyezhettünk fel az isztambuliak oldalán – erejéből többnyire a védekezésre futotta, így egyáltalán nem volt meglepő, hogy a Manchester City az első fél óra végéhez érve megduplázta az előnyét:

Ismét Doku vállalta magára a kiszolgáló szerepét, Rayan Cherki pedig 12 méterről, szemben a kapuval nem hibázott, a jobb sarokba lőtt (2-0).

A City örömét egyedül az törhette meg az első félidőben, hogy nem sokkal a második gól után Dokut le kellett cserélni sérülés miatt, a helyére Phil Foden állt be. A Galatasaraynál Sallai egyértelműen a jobbak közé tartozott, volt fontos szerelése és ígéretes beadása is, ám így sem tudták felvenni a versenyt az angol sztárcsapattal.

Sallaiéknak a vereség is belefért

A fordulás után Omar Marmus megtaposta az ezúttal is jobbhátvédként futballozó magyart, aki két perccel később veszélyes beadással jelezte, hogy nincs semmi baja, Victor Osimhen elől azonban Abdukodir Khusanov elfejelte a labdát. A Galatasaray továbbra sem mert sokat kockáztatni, mert a gólkülönbség miatt egyáltalán nem volt mindegy, milyen különbséggel marad alul az Etihadban, a City pedig már nem koncentrált úgy a kapu előtt, mint korábban.

Végül maradt a kétgólos angol siker – Sallai végig a pályán volt –, ez pedig azt jelentette, hogy a többi eredmény értelmében a Manchester City a nyolcadik helyen biztosította a helyét a nyolcaddöntőben, míg a Galatasaray a 20. pozícióban végzett, s így részt vehet a rájátszásban a legjobb 16 közé jutásért.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 8. forduló

  • Paris Saint-Germain (francia)–Newcastle United (angol) 1-1 (1-1), gólszerzők: Vitinha (8.), illetve Willock (45+2.)
  • Manchester City (angol)–Galatasaray (török) 2-0 (2-0), gólszerzők: Haaland (11.), Cherki (29.)
  • Liverpool (angol)–Qarabag (azeri) 6-0 (2-0), gólszerzők: Mac Allister (15., 61.), Wirtz (21.), Szalah (50.), Ekitiké (57.), Chiesa (90.)
  • Borussia Dortmund (német)–Internazionale (olasz) 0-2 (0-0), gólszerzők: Dimarco (81.), Diouf (90+4.)
  • Barcelona (spanyol)–Köbenhavn (dán) 4-1 (0-1), gólszerzők: Lewandowski (48.), Yamal (60.), Raphinha (69. – 11-esből), Rashford (85.), illetve Dadason (4.)
  • Arsenal (angol)–Kajrat Almati (kazah) 3-2 (3-1), gólszerzők: Gyökeres (3.), Havertz (16.), Martinelli (31.), illetve Jorginho (7. – 11-esből), Ricardinho (90+3.)
  • Bayer Leverkusen (német)–Villarreal (spanyol) 3-0 (2-0), gólszerzők: Tillman (12., 35.), Grimaldo (57.)
  • Atlético Madrid (spanyol)–Bodö/Glimt (norvég) 1-2 (1-1), gólszerzők: Sörloth (15.), illetve Sjövold (35.), Hogh (59.)
  • Benfica (portugál)–Real Madrid (spanyol) 4-2 (2-1), gólszerzők: Schjelderup (36., 54.), Pavlidisz (45+5. – 11-esből), Trubin (90+8.), illetve Mbappé (30., 58.)
  • Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham Hotspur (angol) 0-2 (0-0), gólszerző: Kolo Muani (47.), Solanke (77.)
  • FC Bruges (belga)–Olympique Marseille (francia) 3-0 (2-0), gólszerzők: Diakhon (4.), Vermant (11.), Sztanovics (79.)
  • PSV (holland)–Bayern München (német) 1-2 (0-0), gólszerzők: Saibari (78.), illetve Musiala (58.), Kane (84.)
  • Ajax (holland)–Olympiakosz (görög) 1-2 (0-0), gólszerzők: Dolberg (69. – 11-esből, illetve Martins (52.), Hezze (79.)
  • Napoli (olasz)–Chelsea (angol) 2-3 (2-1), gólszerzők: Vergara (33.), Höjlund (43.), illetve Enzo Fernández (19. – 11-esből), Joao Pedro (61., 82.)
  • Monaco (francia)–Juventus (olasz) 0-0
  • Union Saint-Gilloise (belga)–Atalanta (olasz) 1-0 (0-0), gólszerző: Khalaili (70.)
  • Athletic Bilbao (spanyol)–Sporting CP (portugál) 2-3 (2-1), gólszerzők: Sancet (3.), Guruzeta (28.), illetve Diomande (12.), Trincao (62.), Alisson Santos (90+4.)
  • Pafosz (ciprusi)–Slavia Praha (cseh) 4-1 (1-1), gólszerzők: Dragomir (17.), Bruno (53.), Anderson Silva (84., 87.), illetve Chaloupek (44.)

A Bajnokok Ligája alapszakaszának végeredményét itt nézheti meg!

 

