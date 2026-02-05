Kylian MbappéReal MadridDidier Deschamps

Felesleges Mbappét erre kérni, úgysem teljesíti – edzője kitálalt a támadóról

Egy mutatóban gyakran elmarad a Real Madrid az ellenfeleivel szemben: a királyi gárda játékosai nem futnak annyit, mint az őket megállítani próbáló másik csapat futballistái. Ez különösen igaz Kylian Mbappéra, aki a legrosszabbak között van ilyen szempontból. A francia válogatott szövetségi kapitánya, Didier Deschamps szerint ez a támadója esetében teljesen természetes.

2026. 02. 05. 18:26
Kylian Mbappé nem fut le „maratonokat” a mérkőzések alatt Fotó: GUILLERMO MARTINEZ Forrás: NurPhoto
Gyakori kritika a Real Madriddal szemben, hogy a spanyol élcsapat játékosai nem futnak eleget a mérkőzéseken, a kilométer-számláló gyakran kevesebbet mutat, mint az ellenfeleknél. A királyi gárda támadóira ez különösen igaz, Kylian Mbappét is sokszor előveszik emiatt, aki a lista utolsó helyezettjei közé tartozik. Persze a világbajnok csatár más mutatókban kimagaslik a társak közül, az idényben például minden sorozatot figyelembe véve 37 gólt vágott 30 mérkőzésen, és még öt gólpassz is szerepel a neve mellett – de még ezekkel a számokkal, amelyekkel a Harry Kane-nel (Bayern München) és Erling Haalanddal (Manchester City) az Európai Aranycipőért versenyez, sem tudja elhallgattatni a kritikusokat.

Deschamps (balra) nem ad felesleges utasításokat Mbappénak (jobbra)
Deschamps (balra) nem ad felesleges utasításokat Mbappénak (jobbra) Fotó: FRANCK FIFE/AFP

Deschamps megvédte Mbappét

Mbappé a labdával tehát jól bánik, a labda nélküli játékával viszont vannak gondok egyes vélemények szerint. A francia szövetségi kapitány, Didier Deschamps azonban nem állt be a támadóját kritizálók sorába, ő úgy gondolja, Mbappé elismerést érdemel a játékáért, még akkor is, ha nem feltétlenül mindent úgy csinál, ahogy azt elvárnák tőle.

Ha azt akarod, hogy meccsenként minimum tizenegy kilométert fusson, felesleges a fáradozásod, úgysem fogja megtenni. Akár tetszik, akár nem, a fiatalok imádják Kyliant. Kialakult róla egy olyan kép, hogy önző, és egy csatárnak bizonyos mértékig önzőnek is kell lennie, de mindenkit biztosíthatok arról, hogy amikor a francia válogatottnál van, kapitányként viselkedik

idézte Deschamps-t a Cadena SER.

A Real Madridnak különösen a Bajnokok Ligájában okoz gondot , hogy a játékosai nem képesek akkora távolságot megtenni, mint a riválisok. A letámadás a támadóktól indul, de ha Mbappé, esetleg Vinícius Júnior ebből kevésbé veszi ki a részét, csapattársaikra nagyobb feladat hárul.

Mbappé sebességével nincs baj, maximum a futásmennyiséggel: 

 

