Ukrán dróngyár nyílt az Egyesült Királyságban

Ukrajna külföldre terjeszti hadiipari gyártókapacitásait: az Egyesült Királyságban megkezdte működését az első, Ukrajnán kívüli ukrán dróngyártó üzem – jelentette be Valerij Zaluzsnij nagykövet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 4:00
Ukrajna első védelmi üzeme megkezdte működését Nagy-Britanniában (Forrás: X)
Ukrajna Egyesült Királyságba akkreditált nagykövete, Valerij Zaluzsnij február 25-én a Telegram-csatornáján jelentette be, hogy Ukrajna első, külföldön működő dróngyártó üzeme megkezdte tevékenységét az Egyesült Királyságban. Az üzem az Ukrspecsystems vállalathoz tartozik, amelynek pilóta nélküli eszközei a modern, high-tech hadviselésben már bizonyították hatékonyságukat.

Ukrán dróngyár nyílt az Egyesült Királyságban – jelentette be Valerij Zaluzsnij (Fotó: AFP)

Zaluzsnij bejegyzésében azt írta: 

Ukrajna folyamatos rakétatámadások, az infrastruktúra pusztulása és a termelést fenyegető veszélyek közepette vívja harcát, mérnökei azonban ennek ellenére is olyan fejlesztéseken dolgoznak, amelyek közvetlenül a frontvonalon szerzett tapasztalatokra épülnek. Hangsúlyozta: a gyártás brit elindítása stratégiai megfontolásokon alapul.

A nagykövet kiemelte, hogy a lépés nem jelenti a hangsúly eltolását Ukrajnáról. Mint fogalmazott, a cél a közös képességek bővítése és egy olyan második, stabil termelési bázis létrehozása, amely biztosítja a gyártás folytonosságát – írja a Dzerkalo Tyzhnia.

Korábban Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna február 8-án megnyitja a fegyverexport lehetőségét. Tájékoztatása szerint 2026-ra tíz exportközpont működik majd Európában, köztük a balti államokban és az északi országokban. Zelenszkij arról is beszélt, hogy az ukrán drónok gyártása február közepén Németországban is megkezdődik.

Borítókép: Ukrajna első védelmi üzeme megkezdte működését Nagy-Britanniában (Forrás: X)

