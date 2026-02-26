Ukrán dróngyár nyílt az Egyesült Királyságban

Zaluzsnij bejegyzésében azt írta:

Ukrajna folyamatos rakétatámadások, az infrastruktúra pusztulása és a termelést fenyegető veszélyek közepette vívja harcát, mérnökei azonban ennek ellenére is olyan fejlesztéseken dolgoznak, amelyek közvetlenül a frontvonalon szerzett tapasztalatokra épülnek. Hangsúlyozta: a gyártás brit elindítása stratégiai megfontolásokon alapul.

A nagykövet kiemelte, hogy a lépés nem jelenti a hangsúly eltolását Ukrajnáról. Mint fogalmazott, a cél a közös képességek bővítése és egy olyan második, stabil termelési bázis létrehozása, amely biztosítja a gyártás folytonosságát – írja a Dzerkalo Tyzhnia.