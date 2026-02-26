Ukrajna Egyesült Királyságba akkreditált nagykövete, Valerij Zaluzsnij február 25-én a Telegram-csatornáján jelentette be, hogy Ukrajna első, külföldön működő dróngyártó üzeme megkezdte tevékenységét az Egyesült Királyságban. Az üzem az Ukrspecsystems vállalathoz tartozik, amelynek pilóta nélküli eszközei a modern, high-tech hadviselésben már bizonyították hatékonyságukat.
Ukrán dróngyár nyílt az Egyesült Királyságban
Ukrajna külföldre terjeszti hadiipari gyártókapacitásait: az Egyesült Királyságban megkezdte működését az első, Ukrajnán kívüli ukrán dróngyártó üzem – jelentette be Valerij Zaluzsnij nagykövet.
Zaluzsnij bejegyzésében azt írta:
Ukrajna folyamatos rakétatámadások, az infrastruktúra pusztulása és a termelést fenyegető veszélyek közepette vívja harcát, mérnökei azonban ennek ellenére is olyan fejlesztéseken dolgoznak, amelyek közvetlenül a frontvonalon szerzett tapasztalatokra épülnek. Hangsúlyozta: a gyártás brit elindítása stratégiai megfontolásokon alapul.
A nagykövet kiemelte, hogy a lépés nem jelenti a hangsúly eltolását Ukrajnáról. Mint fogalmazott, a cél a közös képességek bővítése és egy olyan második, stabil termelési bázis létrehozása, amely biztosítja a gyártás folytonosságát – írja a Dzerkalo Tyzhnia.
További Külföld híreink
További Külföld híreink
Korábban Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy Ukrajna február 8-án megnyitja a fegyverexport lehetőségét. Tájékoztatása szerint 2026-ra tíz exportközpont működik majd Európában, köztük a balti államokban és az északi országokban. Zelenszkij arról is beszélt, hogy az ukrán drónok gyártása február közepén Németországban is megkezdődik.
Borítókép: Ukrajna első védelmi üzeme megkezdte működését Nagy-Britanniában (Forrás: X)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
A pusztítás évei: az orosz–ukrán háború legvéresebb csatái + videó
Rommá lőtt városok, halálos áldozatok, és óriási pusztítás.
Az Egyesült Államok hivatalos úton figyelmeztette Ukrajnát
Hivatalos diplomáciai figyelmeztetést kaptak az amerikai külügyminisztériumtól.
Bőkezű bevándorláspolitikát hirdet a brit Zöld Párt
Szerintük a migráció semmilyen körülmények között nem tekinthető bűncselekménynek.
Háborús nyomás és energiafront – Fokozódik a tét a választás előtt
Titkos paktumról, háborús nyomásgyakorlásról és energiaügyi zsarolásról szólt a nap.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
A pusztítás évei: az orosz–ukrán háború legvéresebb csatái + videó
Rommá lőtt városok, halálos áldozatok, és óriási pusztítás.
Az Egyesült Államok hivatalos úton figyelmeztette Ukrajnát
Hivatalos diplomáciai figyelmeztetést kaptak az amerikai külügyminisztériumtól.
Bőkezű bevándorláspolitikát hirdet a brit Zöld Párt
Szerintük a migráció semmilyen körülmények között nem tekinthető bűncselekménynek.
Háborús nyomás és energiafront – Fokozódik a tét a választás előtt
Titkos paktumról, háborús nyomásgyakorlásról és energiaügyi zsarolásról szólt a nap.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!