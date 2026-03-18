Szerdán délután és éjjel többnyire derült lesz az ég, a déli országrészben lehetnek helyenként felhősebb körzetek – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Akcióba lépnek holnap a gomolyfelhők, mutatjuk, hogy ennek milyen következménye lehet
Össze is állnak, szét is terülnek.
Csütörtökön már több gomolyfelhő képződik, amelyek össze is állnak, illetve szétterülnek, ezáltal erősen felhős időszakok is lesznek, emellett összességében mindenhol lesz több-kevesebb napsütés. Csapadék nem várható. Az északkeleti szél napközben sokfelé lesz erős. Éjszakára mérséklődik a szél, de élénk széllökések továbbra is lehetnek.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 1, 6 fok között alakul, de a szélvédett helyeken gyenge fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 10 és 15 fok között valószínű.
