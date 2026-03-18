Izrael védelmi minisztere, Israel Katz azt mondta, hogy megölték Irán hírszerzési miniszterét, Esmail Khatibot.
Sorban hullanak az iráni vezetők: most a hírszerzési minisztert ölték meg
Izrael közlése szerint megölték Irán hírszerzési miniszterét, Esmail Khatibot, amit Teherán egyelőre nem erősített meg. Ha a hír igaz, két napon belül már a harmadik magas rangú iráni vezető esett izraeli csapás áldozatául.
Tegnap éjjel Irán hírszerzési miniszterét, Khatibot is likvidálták
– áll Katz közleményében.
Irán egyelőre nem kommentálta a hírt.
Esmail Khatibot 2021-ben nevezte ki Irán hírszerzési miniszterévé a néhai elnök, Ebrahim Raisi. Iszlám jogot tanult több magas rangú vallási vezetőnél, köztük Irán legfőbb vezetőjénél, Ali Hamenei ajatollahnál. Korábban vezető pozíciókat töltött be a hírszerzési minisztériumban, valamint a legfőbb vezető hivatalában is.
Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma 2022-ben szankciókat vezetett be ellene, mivel a vádak szerint a hírszerzési minisztérium élén olyan kiberműveletekben vett részt, amelyek az Egyesült Államok és szövetségesei ellen irányultak.
A beszámolók szerint 1980-ban, nem sokkal az 1979-es iszlám forradalom után csatlakozott az Iráni Forradalmi Gárdához.
Amennyiben a szerdán bejelentett állítás megerősítést nyer, ez két napon belül a harmadik magas rangú iráni vezető elleni merénylet lenne – számolt be az al-Dzsazíra.
Az iráni biztonsági vezetőt, Ali Larijanit, valamint a Baszidzs félkatonai erő vezetőjét, Gholamreza Soleimanit kedden izraeli légicsapásokban ölték meg.
Az ország külügyminisztere ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Larijani halála nem jelent végzetes csapást az iráni vezetésre.
Az al-Dzsazírának adott interjújában Abbasz Aragcsi külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok és Izrael még nem ismerte fel: Irán kormányzata nem egyetlen személyre épül.
Az al-Dzsazíra riportere, Nida Ibrahim, aki a megszállt Ciszjordániából tudósított, elmondta, hogy izraeli katonai elemzők szerint Khatib bizalmi embernek számított, aki közel állt Irán új legfőbb vezetőjéhez, Modzstaba Hameneihez.
Izrael védelmi minisztere pedig azt jelentette be, hogy ő és Benjamin Netanjahu miniszterelnök állandó felhatalmazást adtak az izraeli hadseregnek arra, hogy külön egyedi engedély nélkül is likvidálja a látókörébe kerülő további magas rangú iráni tisztségviselőket.
A célzott likvidálások olyan stratégia, amelyet Izrael évek óta alkalmaz ellenfeleivel szemben. Számos, a Hamászhoz köthető vezetőt öltek meg Gázában.
Borítókép: Iráni zászló (Fotó: AFP)
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
