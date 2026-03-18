Sorban hullanak az iráni vezetők: most a hírszerzési minisztert ölték meg

Tegnap éjjel Irán hírszerzési miniszterét, Khatibot is likvidálták

– áll Katz közleményében.

Irán egyelőre nem kommentálta a hírt.

Esmail Khatibot 2021-ben nevezte ki Irán hírszerzési miniszterévé a néhai elnök, Ebrahim Raisi. Iszlám jogot tanult több magas rangú vallási vezetőnél, köztük Irán legfőbb vezetőjénél, Ali Hamenei ajatollahnál. Korábban vezető pozíciókat töltött be a hírszerzési minisztériumban, valamint a legfőbb vezető hivatalában is.

Az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma 2022-ben szankciókat vezetett be ellene, mivel a vádak szerint a hírszerzési minisztérium élén olyan kiberműveletekben vett részt, amelyek az Egyesült Államok és szövetségesei ellen irányultak.

A beszámolók szerint 1980-ban, nem sokkal az 1979-es iszlám forradalom után csatlakozott az Iráni Forradalmi Gárdához.

Amennyiben a szerdán bejelentett állítás megerősítést nyer, ez két napon belül a harmadik magas rangú iráni vezető elleni merénylet lenne – számolt be az al-Dzsazíra.