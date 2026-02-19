Medvegyev szerint Valerij Zaluzsnij „megkezdte a saját játékát”, és azzal vádolta Volodimir Zelenszkijt, hogy ő felelős a 2023-as ellentámadás kudarcáért.

Valerij Zaluzsnij, Ukrajna brit nagykövete kezet ráz Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

A volt orosz elnök közösségi oldalán úgy fogalmazott:

Nos, ennyi volt. Zaluzsnij elkezdte a saját játékát, és nekiment a bohócnak, azzal vádolva, hogy elrontotta a 2023-as ellentámadást.

Medvegyev: Ideje a popcornt bekészíteni

A posztban Medvegyev „felvilágosult tábornok” és a „porondbohóc” küzdelmeként írta le a kialakult helyzetet, majd gúnyosan hozzátette:

Érdekes, vajon ki tartóztatja le a másikat? Ideje popcornt bekészíteni…

Korábban lapunk is írt arról, hogy Valerij Zaluzsnij soha nem hallott részleteket árult el arról, hogyan próbálta megfélemlíteni őt Volodimir Zelenszkij elnök környezete, és miként eredményezte a politikai vezetés beavatkozása a 2023-as ellentámadás csúfos kudarcát.

Valerij Zaluzsnij, Ukrajna londoni nagykövete (Fotó: AFP)

Valerij Zaluzsnij, az ukrán hadsereg korábbi főparancsnoka menesztése és londoni „száműzetése” óta nyílt titok volt, hogy a népszerű tábornok és az ukrán elnök viszonya annyira elmérgesedett, hogy a konfliktus már a háború első évében majdnem fegyveres összetűzésig fajult a kijevi kormányzati negyedben.

A sokak által Zelenszkij utódjának tartott Zaluzsnij londoni nagyköveti kinevezését száműzetésnek tekintik, amellyel Zelenszkij igyekezett távol tartani legveszélyesebb riválisát a kijevi ügyektől.