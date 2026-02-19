MedvegyevUkrajnaZaluzsnijbelharcZelenszkij

Medvegyev: Kezdődik a harc a tábornok és a bohóc között

Éles hangvételű bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Dmitrij Medvegyev, amelyben az ukrán belpolitikai feszültségeket kommentálta. Az orosz politikus ironikus és sértő kifejezésekkel illette Zelenszkijt, utalva a 2023-as sikertelen ellentámadás körüli felelősségi vitákra.

Szabó István
Forrás: Telegram2026. 02. 19. 14:50
Dmitrij Medvegyev, Oroszország korábbi elnöke Fotó: Yekaterina Shtukina Forrás: SPUTNIK/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Medvegyev szerint Valerij Zaluzsnij „megkezdte a saját játékát”, és azzal vádolta Volodimir Zelenszkijt, hogy ő felelős a 2023-as ellentámadás kudarcáért.

Medvegyev
Valerij Zaluzsnij, Ukrajna brit nagykövete kezet ráz Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

A volt orosz elnök közösségi oldalán úgy fogalmazott:

Nos, ennyi volt. Zaluzsnij elkezdte a saját játékát, és nekiment a bohócnak, azzal vádolva, hogy elrontotta a 2023-as ellentámadást.

Medvegyev: Ideje a popcornt bekészíteni

A posztban Medvegyev „felvilágosult tábornok” és a „porondbohóc” küzdelmeként írta le a kialakult helyzetet, majd gúnyosan hozzátette:

Érdekes, vajon ki tartóztatja le a másikat? Ideje popcornt bekészíteni…

Korábban lapunk is írt arról, hogy Valerij Zaluzsnij soha nem hallott részleteket árult el arról, hogyan próbálta megfélemlíteni őt Volodimir Zelenszkij elnök környezete, és miként eredményezte a politikai vezetés beavatkozása a 2023-as ellentámadás csúfos kudarcát.

Valerij Zaluzsnij, Ukrajna londoni nagykövete  (Fotó: AFP)

Valerij Zaluzsnij, az ukrán hadsereg korábbi főparancsnoka menesztése és londoni „száműzetése” óta nyílt titok volt, hogy a népszerű tábornok és az ukrán elnök viszonya annyira elmérgesedett, hogy a konfliktus már a háború első évében majdnem fegyveres összetűzésig fajult a kijevi kormányzati negyedben.

A sokak által Zelenszkij utódjának tartott Zaluzsnij londoni nagyköveti kinevezését száműzetésnek tekintik, amellyel Zelenszkij igyekezett távol tartani legveszélyesebb riválisát a kijevi ügyektől.

Borítókép: Dmitrij Medvegyev, Oroszország korábbi elnöke (Fotó: Sputnik/AFP/Yekaterina Shtukina) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekhülyének lenni

Hülyének lenni a legegyszerűbb

Bayer Zsolt avatarja

Kérdés: miért nincs diliházban, illetve miért nincs kitoloncolva az országból?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu