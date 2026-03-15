Késsel gyilkolt az ámokfutó

Egy 34 éves horvát férfi délután bejelentette feleségének, hogy ámokfutásba kezd és meg akar ölni valakit – közölte írta az Exxpress, hírügynökségi forrásokra hivatkozva. A nő értesítette a rendőrséget. Már keresték a férfit, amikor a támadás történt.

A bűncselekményt egy kisebb utcai vita előzte meg. A horvát férfi egy számára ismeretlen autóst szidalmazott. Két afgán férfi közbelépett a vitában. Amikor a férfiak elindultak, a 34 éves férfi utánuk szaladt, és egy konyhakéssel a 24 éves férfi nyakát támadta meg. A férfit életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.