Halálos kimenetelű késes támadás történt Linz belvárosában. A város egyik utcájában egy férfi késsel rontott egy másikra, majd később leszúrt egy másik férfit is.
Késsel gyilkolt az ámokfutó
Vérengzés volt Linz belvárosában: egy 34 éves férfi megölt egy 26 éves férfit, és egy másik férfit súlyosan megsebesített. A rendőrség szerint a késsel támadó gyanúsított előzőleg a feleségének bejelentette, hogy ámokfutásba kezd és meg akar ölni valakit.
Egy 34 éves horvát férfi délután bejelentette feleségének, hogy ámokfutásba kezd és meg akar ölni valakit – közölte írta az Exxpress, hírügynökségi forrásokra hivatkozva. A nő értesítette a rendőrséget. Már keresték a férfit, amikor a támadás történt.
A bűncselekményt egy kisebb utcai vita előzte meg. A horvát férfi egy számára ismeretlen autóst szidalmazott. Két afgán férfi közbelépett a vitában. Amikor a férfiak elindultak, a 34 éves férfi utánuk szaladt, és egy konyhakéssel a 24 éves férfi nyakát támadta meg. A férfit életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.
A második afgán férfi menekülés közben elesett. Erre a tettes rálépett a fejére, majd mellkason szúrta. A férfi belehalt sérüléseibe. A tettes elmenekült, nem sokkal később azonban az osztrák Gyorsreagálású Csoport (SIG) elfogta és letartóztatta.
Borítókép: Késsel gyilkolt az ámokfutó, a rendőrség elfogta - képünk illusztráció (Fotó: AFP)
