késférfitámadás

Késsel gyilkolt az ámokfutó

Vérengzés volt Linz belvárosában: egy 34 éves férfi megölt egy 26 éves férfit, és egy másik férfit súlyosan megsebesített. A rendőrség szerint a késsel támadó gyanúsított előzőleg a feleségének bejelentette, hogy ámokfutásba kezd és meg akar ölni valakit.

Magyar Nemzet
2026. 03. 15. 16:15
Késsel gyilkolt az ámokfutó, a rendőrség elfogta - képünk illusztráció Fotó: MATTHIAS BALK Forrás: DPA
Halálos kimenetelű késes támadás történt Linz belvárosában. A város egyik utcájában egy férfi késsel rontott egy másikra, majd később leszúrt egy másik férfit is. 

Egy 34 éves horvát férfi délután bejelentette feleségének, hogy ámokfutásba kezd és meg akar ölni valakit – közölte írta az Exxpress, hírügynökségi forrásokra hivatkozva. A nő értesítette a rendőrséget. Már keresték a férfit, amikor a támadás történt.

A bűncselekményt egy kisebb utcai vita előzte meg. A horvát férfi egy számára ismeretlen autóst szidalmazott. Két afgán férfi közbelépett a vitában. Amikor a férfiak elindultak, a 34 éves férfi utánuk szaladt, és egy konyhakéssel a 24 éves férfi nyakát támadta meg. A férfit életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

A második afgán férfi menekülés közben elesett. Erre a tettes rálépett a fejére, majd mellkason szúrta. A férfi belehalt sérüléseibe. A tettes elmenekült, nem sokkal később azonban az osztrák Gyorsreagálású Csoport (SIG) elfogta és letartóztatta. 

Borítókép: Késsel gyilkolt az ámokfutó, a rendőrség elfogta - képünk illusztráció (Fotó: AFP)

