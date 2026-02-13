Késelés Párizsban: rendőrre támadtak a Diadalív alatt

A támadó a Napóleon-korabeli műemlék alatt található ismeretlen katona sírjánál az örökláng meggyújtási szertartásának biztonságán őrködő egyik rendőrt vette célba. Egy másik rendőr rálőtt a támadóra, aki megsebesült. A belügyminiszter szerint nagyon súlyos, médiaértesülések szerint életveszélyes az állapota.

A késelést egy már megfigyelt férfi követte el a Diadalívnél

Fotó: AFP

A rendőrség szerint a díszőrségen álló egyik rendőrt a támadó a késsel könnyebben megsebesítette, mielőtt a társa rálőtt volna.

Az ügyben a francia terrorellenes ügyészség indított vizsgálatot. A Párizs melletti Seine-Saint-Denis-ben lakó férfi terrorellenes megfigyelés alatt áll radikalizálódás miatt.

PARIS : Un individu armé d'une arme blanche vient d'être neutralisé par balles aux abords de l'Arc de Triomphe après s'être jeté sur des gendarmes. Le monument a été évacué. L'individu est grièvement blessé. pic.twitter.com/jpQ5ta74zg — Infos Françaises (@InfosFrancaises) February 13, 2026

Borítókép: A késelés helyszíne (Fotó: AFP)