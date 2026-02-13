Késelés Párizsban: rendőrre támadtak a Diadalív alatt

A támadó a Napóleon-korabeli műemlék alatt található ismeretlen katona sírjánál az örökláng meggyújtási szertartásának biztonságán őrködő egyik rendőrt vette célba. Egy másik rendőr rálőtt a támadóra, aki megsebesült. A belügyminiszter szerint nagyon súlyos, médiaértesülések szerint életveszélyes az állapota.
A rendőrség szerint a díszőrségen álló egyik rendőrt a támadó a késsel könnyebben megsebesítette, mielőtt a társa rálőtt volna.
Az ügyben a francia terrorellenes ügyészség indított vizsgálatot. A Párizs melletti Seine-Saint-Denis-ben lakó férfi terrorellenes megfigyelés alatt áll radikalizálódás miatt.
Borítókép: A késelés helyszíne (Fotó: AFP)
