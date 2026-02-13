késelésPárizsrendőr

Késelés Párizsban: rendőrre támadtak a Diadalív alatt

Egy késsel felfegyverzett férfi rendőrökre támadt pénteken a párizsi Diadalív alatt, egyikük rálőtt és megsebesítette – közölte a hatóság. A késelést egy már megfigyelt férfi követte el.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 21:27
Fotó: GUILLAUME BAPTISTE Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A támadó a Napóleon-korabeli műemlék alatt található ismeretlen katona sírjánál az örökláng meggyújtási szertartásának biztonságán őrködő egyik rendőrt vette célba. Egy másik rendőr rálőtt a támadóra, aki megsebesült. A belügyminiszter szerint nagyon súlyos, médiaértesülések szerint életveszélyes az állapota. 

A késelést egy már megfigyelt férfi követte el a Diadalívnél
A késelést egy már megfigyelt férfi követte el a Diadalívnél
Fotó: AFP

A rendőrség szerint a díszőrségen álló egyik rendőrt a támadó a késsel könnyebben megsebesítette, mielőtt a társa rálőtt volna. 

Az ügyben a francia terrorellenes ügyészség indított vizsgálatot. A Párizs melletti Seine-Saint-Denis-ben lakó férfi terrorellenes megfigyelés alatt áll radikalizálódás miatt.

Borítókép: A késelés helyszíne (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrasszizmus

A tej mint fékevesztett rasszizmus

Bayer Zsolt avatarja

A tej rasszista. A tejivás rasszizmus. Pontosabban nácizmus meg fasizmus.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.