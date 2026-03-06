Sulyok Tamás a New Orleans közelében fekvő, 130 éve alapított településen hangsúlyozta, hogy Árpádhon különleges hely a magyarok számára.
Sulyok Tamás a Louisiana állambeli Árpádhon magyar közösségénél tett látogatást
A Louisiana állambeli Árpádhon magyar közösségénél tett látogatást Sulyok Tamás köztársasági elnök csütörtökön.
Magyarországon mindenkire büszkék vagyunk, aki sikeres lett az Egyesült Államokban. Még büszkébbek vagyunk azokra, akik saját városokat, erős közösségeket építettek, és akik több mint 130 év után is még mindig emlékeznek magyar gyökereikre
– fogalmazott. Hozzátette, hogy akik 1896-ban magyar települést alapítottak az Egyesült Államokban, szülőföldjükről magukkal hozták a kemény munka és bátorság szellemiségét, ami segített felépíteni egy sikeres közösséget.
Az ünnepi alkalmon részt vett Louisiana több vezetője, köztük Nancy Landry, a szövetségi állam államminisztere, valamint Mike Strain, Louisiana mezőgazdasági minisztere.
Louisiana államba egy amerikai fűrészmalom tulajdonosának hívására érkeztek magyar gazdálkodók a XIX. század végén, akik megalapították Árpádhon települést, ahol letelepedve epertermesztéssel kezdtek foglalkozni és évtizedeken keresztül folytattak sikeres tevékenységet.
Az egykori településen élők leszármazottai közül többen élnek máig Louisiana államban, ahol múzeumot működtetnek, és évente egyszer magyar fesztivált tartanak az Árpádhon Magyar Település Kulturális Egyesület (Árpádhon Settlement Hungarian Cultural Association) keretein belül.
Sulyok Tamás köztársasági elnök magyar diaszpóraközösségeket érintő amerikai látogatásának első két állomása New York és Cleveland volt, ahol március 15. alkalmából rendezett ünnepségeken is részt vett.
Sulyok Tamás a Facebookon is beszámolt látogatásáról. Arról írt, hogy Louisiana államban, az Egyesült Államok déli részén található Árpádhon településen járt, amelyet magyar bevándorlók alapítottak az 1890-es években, és ma az egyik legnagyobb magyar vidéki közösségnek számít Amerikában. Felidézte, hogy az első telepesek fatelepen dolgoztak, majd annak bezárása után epertermesztésből éltek. Kiemelte, hogy
a helyi közösség ma is ápolja a magyar hagyományokat, amit a Magyar Múzeum és annak kilencvenéves igazgatója, Kropog Alex munkája is segít. A köztársasági elnök megköszönte az ott élőknek, hogy több ezer kilométerre Magyarországtól is őrzik a magyar kultúrát.
Borítókép: Sulyok Tamás (Forrás: Facebook)
