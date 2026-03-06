Rendkívüli

Nemet mondunk az ukrán zsarolásra! – kövesse nálunk élőben a tüntetést!

Sulyok TamásmagyarságLouisiana államdiaszpóra

Sulyok Tamás a Louisiana állambeli Árpádhon magyar közösségénél tett látogatást

A Louisiana állambeli Árpádhon magyar közösségénél tett látogatást Sulyok Tamás köztársasági elnök csütörtökön.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 14:31
Sulyok Tamás a Louisiana állambeli Árpádhon magyar közösségénél tett látogatást (Forrás: Facebook)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sulyok Tamás a New Orleans közelében fekvő, 130 éve alapított településen hangsúlyozta, hogy Árpádhon különleges hely a magyarok számára.

Sulyok Tamás a Louisiana állambeli Árpádhon magyar közösségénél tett látogatást (Fotó: MTI)
Sulyok Tamás a Louisiana állambeli Árpádhon magyar közösségénél tett látogatást (Fotó: MTI) 

Magyarországon mindenkire büszkék vagyunk, aki sikeres lett az Egyesült Államokban. Még büszkébbek vagyunk azokra, akik saját városokat, erős közösségeket építettek, és akik több mint 130 év után is még mindig emlékeznek magyar gyökereikre

– fogalmazott. Hozzátette, hogy akik 1896-ban magyar települést alapítottak az Egyesült Államokban, szülőföldjükről magukkal hozták a kemény munka és bátorság szellemiségét, ami segített felépíteni egy sikeres közösséget.

Az ünnepi alkalmon részt vett Louisiana több vezetője, köztük Nancy Landry, a szövetségi állam államminisztere, valamint Mike Strain, Louisiana mezőgazdasági minisztere.

Louisiana államba egy amerikai fűrészmalom tulajdonosának hívására érkeztek magyar gazdálkodók a XIX. század végén, akik megalapították Árpádhon települést, ahol letelepedve epertermesztéssel kezdtek foglalkozni és évtizedeken keresztül folytattak sikeres tevékenységet.

Az egykori településen élők leszármazottai közül többen élnek máig Louisiana államban, ahol múzeumot működtetnek, és évente egyszer magyar fesztivált tartanak az Árpádhon Magyar Település Kulturális Egyesület (Árpádhon Settlement Hungarian Cultural Association) keretein belül.

Sulyok Tamás köztársasági elnök magyar diaszpóraközösségeket érintő amerikai látogatásának első két állomása New York és Cleveland volt, ahol március 15. alkalmából rendezett ünnepségeken is részt vett.

Sulyok Tamás a Facebookon is beszámolt látogatásáról. Arról írt, hogy Louisiana államban, az Egyesült Államok déli részén található Árpádhon településen járt, amelyet magyar bevándorlók alapítottak az 1890-es években, és ma az egyik legnagyobb magyar vidéki közösségnek számít Amerikában. Felidézte, hogy az első telepesek fatelepen dolgoztak, majd annak bezárása után epertermesztésből éltek. Kiemelte, hogy 

a helyi közösség ma is ápolja a magyar hagyományokat, amit a Magyar Múzeum és annak kilencvenéves igazgatója, Kropog Alex munkája is segít. A köztársasági elnök megköszönte az ott élőknek, hogy több ezer kilométerre Magyarországtól is őrzik a magyar kultúrát.

 

Borítókép: Sulyok Tamás (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu