Nemet mondunk az ukrán zsarolásra! – kövesse nálunk élőben a tüntetést!

orbán balázsnemzeti adó - és vámhivatalukrán aranykonvoj

Csak átszállítják Magyarországon ezt a temérdek pénzt, vagy itt használják fel valakinek az érdekében? – Orbán Balázs magyarázatot követel az ukránoktól

Választ vár egyebek mellett arra a kérdésre: miért szállítanak ekkora mennyiségű készpénzt és aranyat Magyarországon, és mire használják?

2026. 03. 06. 14:50
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója
Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója
Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval 40 millió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán közölte: válaszokat követelünk Ukrajna vezetésétől! Emlékeztetett rá, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal súlyos bűncselekmény gyanúja miatt folytat nyomozást. Január óta 900 millió dollárt és 420 millió eurót szállítottak át az országon készpénzben, emellett 146 kilogramm aranytömböt is átvittek Magyarországon. A pénzszállítmányokat olyan személyek kísérték, akik az ukrán titkosszolgálatokhoz köthetők – tette hozzá.

Orbán Balázs nyomatékosította: „magyarázatot követelünk, miért szállítanak ekkora mennyiségű készpénzt és aranyat Magyarországon, és mire használják?  Csak átszállítják Magyarországon, vagy itt használják fel valakinek az érdekében? Felmerül a gyanú: nem az ukrán háborús maffia pénzéről van szó?”

A politikai igazgató közölte: a magyar hatóságok a lehető legalaposabb vizsgálatot fogják lefolytatni. – Válaszokat várunk az ukránoktól! – emelte ki.

