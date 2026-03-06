Zelenszkij nemcsak Orbán Viktort, hanem a teljes magyar államot célba vette – véli a baloldali elemző

„Amikor Volodimir Zelenszkij fenyegető hangnemben beszél a magyar miniszterelnökről, akkor valójában nemcsak Orbán Viktort, hanem az általa vezetett magyar államot is célba veszi” – fogalmazott Nagy Attila Tibor politikai elemző az ATV Aktuál című műsorában.

Nagy Attila Tibor. Fotó: Képernyőfotó

A szakértő szerint Zelenszkij ezzel valójában félelmet próbál kelteni Orbán Viktorban, hogy a magyar miniszterelnök engedelmeskedjen az akaratának. Az elemző hangsúlyozta:

az ilyen kijelentések politikailag nehezen védhetők.

Szerinte a kialakult helyzet váratlan lehetőséget is teremthet a Fidesz számára a belpolitikai térben.

Nagy Attila Tibor arra emlékeztetett, hogy a kormányoldal már korábban is azt hangsúlyozta: Ukrajna biztonsági és politikai szempontból kockázatot jelent Magyarország számára, ezért az ország európai uniós csatlakozását sem támogatják.

A mostani fejlemények – véleménye szerint – a kormány korábbi érveit erősíthetik meg a politikai vitában.

Nagy Attila Tibor úgy látja, a következő időszakban derülhet ki, hogy a kialakult helyzet milyen hatással lesz a magyar belpolitikára és a politikai erőviszonyokra.