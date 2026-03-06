Rendkívüli

Nemet mondunk az ukrán zsarolásra! – kövesse nálunk élőben a tüntetést!

„És amit még szándékosan félre is fordít ez a "békevágyó, keresztény erkölcsű" csürhe”

„És amit még szándékosan félre is fordít ez a "békevágyó, keresztény erkölcsű" csürhe”

Ágoston László
2026. 03. 06. 15:03
Ágoston László, Facebook: „Ez a verekedés úgy kezdődött, hogy Zelenszkij visszaütött. Mindenhol olvasom a döbbent véleményeket: hogyhogy valaki nem tűrte néma csendben, kulturált felsőbbrendűséggel, hogy Orbán szétplakátozza vele az országot? Egy megtámadott, vészhelyzetben lévő, minden támogatást vérrel kifizető ország vezetőjeként. Olvasom, hogy a fűtött irodában hátradőlve ki miként értékeli az ukrán vezető válaszát, akinek a népét hónapok óta a fagyhalállal próbálja megtörni Orbán barátja. És amit még szándékosan félre is fordít ez a "békevágyó, keresztény erkölcsű" csürhe.”

