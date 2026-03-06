Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok.

2026. 03. 06.

Így írnak ők – Március 6., délelőtt

0

A ma délelőtti idézetgyűjteményben Raskó György, Lattmann Tamás, Jakab Péter, Mandula Viktor és Boros Bánk Levente gondolataiból tallózunk.

Raskó György

Raskó már tényezőnek hiszi magát

Lattmann Tamás

Lattmann úr most nem a kormányát, hanem a hazáját nézte le...

Jakab Péter

Igazi vérszoci lumpenpropaganda

Mandula Viktor

„Egy beteg ember üres celeb-pojácáskodása”

Boros Bánk Levente

„Ukrajna katonai fenyegetést intézett Magyarország ellen”

