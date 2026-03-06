A háború és a gyenge német gazdaság továbbra is fékezi az ipar teljesítményét, ezért a kormány gazdaságpolitikája három fő pillérre épül

– Januárjában az ipari termelelés 2,5 százalékkal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 0,3 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. decemberinél – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

A Nemzetgazdasági Minisztérium jelezte: a kormány mindent megtesz, hogy megvédje a hazai ipart a háború hatásaitól.

Három fő pillér

– Brüsszel az Ukrajnának ígért százmilliárdokat az európaiakkal és a magyar emberekkel fizettetné meg. A kormány ezt nem fogja hagyni, mert Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar családoknál és a hazai vállalkozásoknál van a helyük. A hazai ipar januárban éves és havi alapon is bővült, ami bizakodásra ad okot, azonban a háború elhúzódása és a gyenge német gazdaság továbbra is fékezi az ipar teljesítményét. A kormány gazdaságpolitikája ezért három fő pillérre épül: az energiabiztonság megteremtésére, a vállalkozóbarát adórendszer fenntartására, valamint a gazdaságfejlesztési források hatékony elosztására – írták

A kormány a negatív külső hatások ellensúlyozása érdekében adócsökkentésekkel és célzott programokkal támogatja a magyar ipar fellendítését és a hazai kis- és kézépvállalkozások (kkv) fejlődését.

Ezt a célt szolgálja: a 150 új gyár program, a Demján Sándor-program, a fix 3 százalékos kkv-hitel, az 1+1 program és a 90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési program. Mindezek mellett a fix 3 százalékos Otthon start program hozzájárul az építőipar élénkítéséhez.

A magyarországi ipart tovább erősíti, hogy a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro.

A friss adatokból látszik, hogy a legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, az elektronikai, az optikai termék gyártása, illetve a villamos berendezés gyártása bővült.

A kormány által bevezetett programok jelentős segítséget nyújtanak a vállalkozásoknaka. Ezek fontosabb részletei a következőek: