A háború és a gyenge német gazdaság továbbra is fékezi az ipar teljesítményét, ezért a kormány gazdaságpolitikája három fő pillérre épül

Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar családoknál és a hazai vállalkozásoknál van a helyük.

2026. 03. 06. 8:38
Kiderültek az ipari termelés friss mutatói Fotó: Vémi Zoltán
 – Januárjában az ipari termelelés 2,5 százalékkal csökkent, míg munkanaphatástól megtisztítva 0,3 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,5 százalékkal nagyobb volt a 2025. decemberinél – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

A Nemzetgazdasági Minisztérium jelezte: a kormány mindent megtesz, hogy megvédje a hazai ipart a háború hatásaitól.

Három fő pillér

 – Brüsszel az Ukrajnának ígért százmilliárdokat az európaiakkal és a magyar emberekkel fizettetné meg. A kormány ezt nem fogja hagyni, mert Magyarország forrásainak nem Ukrajnában, hanem a magyar családoknál és a hazai vállalkozásoknál van a helyük. A hazai ipar januárban éves és havi alapon is bővült, ami bizakodásra ad okot, azonban a háború elhúzódása és a gyenge német gazdaság továbbra is fékezi az ipar teljesítményét. A kormány gazdaságpolitikája ezért három fő pillérre épül: az energiabiztonság megteremtésére, a vállalkozóbarát adórendszer fenntartására, valamint a gazdaságfejlesztési források hatékony elosztására – írták

A kormány a negatív külső hatások ellensúlyozása érdekében adócsökkentésekkel és célzott programokkal támogatja a magyar ipar fellendítését és a hazai kis- és kézépvállalkozások (kkv) fejlődését. 

Ezt a célt szolgálja: a 150 új gyár program, a Demján Sándor-program, a fix 3 százalékos kkv-hitel, az 1+1 program és a 90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési program. Mindezek mellett a fix 3 százalékos Otthon start program hozzájárul az építőipar élénkítéséhez.

A magyarországi ipart tovább erősíti, hogy a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro.

A friss adatokból látszik, hogy a legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, az elektronikai, az optikai termék gyártása, illetve a villamos berendezés gyártása bővült.

A kormány által bevezetett programok jelentős segítséget nyújtanak a vállalkozásoknaka. Ezek fontosabb részletei a következőek:

  • A Demján Sándor-program több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k termelékenységének növelését, így az ipar fellendítését.
  • A 150 új gyár program a vidéki gazdaság erősítését szolgálja, különös hangsúlyt fektetve a keleti régiók felzárkóztatására.
  • A fix 3 százalékos kkv hitel stabil, kiszámítható konstrukcióival érdemben járul hozzá a vállalkozások likviditásának biztosításához, beruházásainak megvalósításához, valamint versenyképességük és termelékenységük növeléséhez. A program iránt nagy az érdeklődés, a bevezetése óta eltelt öt hónap során csaknem 26 ezer hiteligénylés érkezett 1300 milliárd forint értékben. Miközben több mint 15 ezer szerződés jött létre, mintegy 743 milliárd forint értékben.
  • Az 1+1 beruházásélénkítő támogatási program második üteme húszmilliárd forintos keretével mintegy 257 vállalkozás beruházásait támogatta. A Kkv tőkefinanszírozási program a hazai cégek fejlődését és beruházásainak bővülését támogatja, ezért a nagy érdeklődésre való tekintettel keretösszege százmilliárd forintról százötvenmilliárd forintra emelkedett. A 11 pontból álló, kilencvenmilliárd forintos vállalati adócsökkentési program pedig adminisztrációs- és adókönnyítő intézkedésekkel segíti a hazai vállalkozásokat.

 

