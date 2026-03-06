Vége a vízízű paradicsomnak, ennyibe fog kerülni a finom magyar

Az év első hónapjaiban a boltok kínálatát hagyományosan a dél-európai vagy észak-afrikai import uralja. Március elejére megváltozik a helyzet, a hazai fűtött üvegházakból származó paradicsom már egyre több helyen elérhető. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) iparági adatai alapján a hazai hajtatófelület nagyjából 3500 hektárt tesz ki, a termelés gerincét pedig Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun és Pest vármegye déli része adja.

A paradicsom üvegházi termesztését mára a modern technológia támogatja

Fotó: Csapó Balázs

Hogy kerül az asztalra a tavaszi paradicsom?

A téli és kora tavaszi hajtatás komoly szakértelmet és folyamatos odafigyelést igényel a gazdáktól. A fényszegény időszakban a páratartalom és a hőmérséklet szabályozása óriási feladat. A környezeti tényezők folyamatos ingadozása stresszhatást jelent a növényeknek. Ha a nappali és éjszakai hőingadozás túl nagy, a paradicsomnál a fajtára nem jellemző óriásfürtök képződnek, a paprikánál pedig termésdeformáltság léphet fel. A modern hazai kertészetek ezt a problémát pótmegvilágítással és precíziós klímavezérléssel küszöbölik ki, így biztosítva a magas minőséget.

Ha az üvegházi kiültetések rendben lezajlottak a télen, a palánták már szépen fejlődnek. A fűtött fóliákba a paprikafélék telepítése is megtörtént az év elején. A gazdálkodók idén is az április eleji húsvéti időszakra időzítik a nagyobb mennyiségű áru piacra dobását. Ebben az időszakban a kereslet hagyományosan megugrik a friss, ízletes hazai termékek iránt.

A minőség titka a gondoskodás

A fűtött fóliák és üvegházak után a hidegfóliás termesztés is gőzerővel beindult. Ezekbe a berendezésekbe a káposztaféléket jellemzően már februárban kiültették, így azok április közepén már a kosarunkba kerülhetnek. A hidegfóliás paprika- és paradicsompalánták nevelése is a végéhez közeledik, ezek ültetése március-április fordulójára esik, a betakarítást pedig május végére tervezik a gazdák. A hazai termények egyik legnagyobb előnye éppen ez a folyamatosság: a különböző termesztési módok összehangolásával a magyar gazdálkodók tavasztól őszig friss, vitaminban gazdag, rövid ellátási láncon keresztül érkező áruval tudják ellátni a piacot.