paradicsomnakidőszaktavaszipaprika

Vége a vízízű paradicsomnak, ennyibe fog kerülni a finom magyar

A tél végével lassan leáldozik a több ezer kilométerről utaztatott, sokszor íztelen importzöldségek időszaka. A hazai üvegházi paradicsom már megjelent a polcokon, az igazi áttörésre és a ropogós magyar paprika dömpingjére azonban még egy kicsit várni kell. A termelők gőzerővel dolgoznak a fóliák alatt, a háttérben ugyanis komoly technológiai és klimatikus kihívásokkal küzdenek meg a minőség érdekében.

Schweickhardt Gyula
2026. 03. 06. 5:26
Máthé Orsolya őshonos növények termesztője biodiverzitás kert ökogazdálkodás ökogazdaság kertészkedés kertészet melegház üvegház banya tanya fóliasátor foliasator Bátor 2021.04.23 fotó: Németh András Péter / Szabad Föld Fotó: Nemeth Andras Peter +36208281361
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az év első hónapjaiban a boltok kínálatát hagyományosan a dél-európai vagy észak-afrikai import uralja. Március elejére megváltozik a helyzet, a hazai fűtött üvegházakból származó paradicsom már egyre több helyen elérhető. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) iparági adatai alapján a hazai hajtatófelület nagyjából 3500 hektárt tesz ki, a termelés gerincét pedig Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun és Pest vármegye déli része adja.

A paradicsom üvegházi termesztését mára a modern technológia támogatja. / Fotó: Csapó Balázs
A paradicsom üvegházi termesztését mára a modern technológia támogatja
Fotó: Csapó Balázs

Hogy kerül az asztalra a tavaszi paradicsom?

A téli és kora tavaszi hajtatás komoly szakértelmet és folyamatos odafigyelést igényel a gazdáktól. A fényszegény időszakban a páratartalom és a hőmérséklet szabályozása óriási feladat. A környezeti tényezők folyamatos ingadozása stresszhatást jelent a növényeknek. Ha a nappali és éjszakai hőingadozás túl nagy, a paradicsomnál a fajtára nem jellemző óriásfürtök képződnek, a paprikánál pedig termésdeformáltság léphet fel. A modern hazai kertészetek ezt a problémát pótmegvilágítással és precíziós klímavezérléssel küszöbölik ki, így biztosítva a magas minőséget.

Ha az üvegházi kiültetések rendben lezajlottak a télen, a palánták már szépen fejlődnek. A fűtött fóliákba a paprikafélék telepítése is megtörtént az év elején. A gazdálkodók idén is az április eleji húsvéti időszakra időzítik a nagyobb mennyiségű áru piacra dobását. Ebben az időszakban a kereslet hagyományosan megugrik a friss, ízletes hazai termékek iránt.

A minőség titka a gondoskodás

A fűtött fóliák és üvegházak után a hidegfóliás termesztés is gőzerővel beindult. Ezekbe a berendezésekbe a káposztaféléket jellemzően már februárban kiültették, így azok április közepén már a kosarunkba kerülhetnek. A hidegfóliás paprika- és paradicsompalánták nevelése is a végéhez közeledik, ezek ültetése március-április fordulójára esik, a betakarítást pedig május végére tervezik a gazdák. A hazai termények egyik legnagyobb előnye éppen ez a folyamatosság: a különböző termesztési módok összehangolásával a magyar gazdálkodók tavasztól őszig friss, vitaminban gazdag, rövid ellátási láncon keresztül érkező áruval tudják ellátni a piacot.

Milyen árak várhatók?

A szezon elején mindig magasabb összegekkel találkozhatunk a kasszáknál. A fűtési, világítási és a korszerű technológia fenntartásának költségei értelemszerűen beépülnek a primőr áruk értékébe. A 2026-os kora tavaszi piaci trendek alapján:

  •  a hazai fürtös paradicsom kiskereskedelmi ára a szezon indulásakor kilónként 1800–2200 forint lehet,
  • a tölteni való paprika esetében 1500 és 1800 forintos ársávra lehet számítani.

A hónapok előrehaladtával, a hidegfóliás és a szabadföldi termények megjelenésével a kínálat fokozatosan bővül, ami az árak mérséklődését hozza magával. Addig a nyomonkövethetőséget, a frissességet és a hazai termelők támogatását jelentő prémium áruért valamivel többet kell fizetniük a vásárlóknak.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekháború

EU-zászlós egyenruhában a frontra

Horváth József avatarja

A balliberális sajtóban sztárolt „Oroszország-szakértő” nem lát semmiféle ukrán érdeket a magyar energiaellátás elleni támadás mögött.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.