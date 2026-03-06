Rendkívüli

hőmérsékletidőjárásnapsütés

Zavartalanul napos idő vár ránk pénteken

Aki hétvégén szeretne kimozdulni, az már ma elkezdheti a tervezgetést, ugyanis egész hétvégén napos idő lesz, a csúcshőmérséklet pedig 14 és 19 fok között alakul a hét utolsó napjaiban.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 6:28
A HungaroMet előrejelzése szerint pénteken is túlnyomóan derült, napos idő várható, legfeljebb kevés gomolyfelhő, illetve délelőttig némi fátyolfelhőzet lehet az égen. Csapadék nem lesz. Az Észak-Dunántúlon időnként megélénkül a délkeleti szél. A hőmérséklet délután 14 és 19, késő este 0, +10 fok között valószínű.

(Forrás: HungaroMet)

Szombaton derült, száraz idő lesz. A délkeleti szél csupán a Fertő környékén élénkülhet meg. Hajnalra általában –3, +2 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a vízpartok, nagyobb városok környezetében, illetve a magasabban fekvő helyeken enyhébb is lehet az idő. A csúcshőmérséklet 14, 18 fok között várható.

Varánap is marad a napos, száraz idő kevés fátyolfelhővel. A délkeleti, keleti szél főleg az Észak-Dunántúlon megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően –2, +3 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél alacsonyabb, míg vízpartok, nagyobb városok környezetében, valamint a hegyekben magasabb értékek is előfordulhatnak. Délután 14, 18 fok várható.

Borítókép: Illusztráció (Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

