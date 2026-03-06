Rendkívüli

Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok.

gulyás gergelyvolodimir zelenszkijorbán viktorMagyar Péter

Gulyás Gergely: Zelenszkij kiírta magát a civilizált állami vezetők sorából + videó

Azután kérdezték Gulyás Gergelyt, hogy Volodimir Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. A miniszter szerint az ukrán elnök kijelentése elfogadhatatlan, és ilyet Európában az elmúlt harminc évben nem lehetett hallani.

Magyar Nemzet
2026. 03. 06. 7:22
Fotó: Bús Csaba Forrás: MTI
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Orbán Viktor miniszterelnökkel kapcsolatos kijelentéseiről kérdezték Gulyás Gergelyt, miután az ukrán államfő életveszélyesen megfenyegette a magyar kormányfőt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Zelenszkij megnyilvánulása „sokkszerű”, és példátlan Európában.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky speaks during a press conference in Kyiv on March 3, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Tetiana DZHAFAROVA / AFP)
Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Gulyás Gergely úgy fogalmazott: elfogadhatatlan, hogy egy állam elnöke azzal fenyeget meg egy másik ország miniszterelnökét, hogy katonákat küld a kiiktatására.

Ilyet az elmúlt harminc évben Európában nem láttunk. Zelenszkij elnök mindenféleképpen kiírta magát a civilizált állami vezetők sorából

 – mondta a miniszter.

Hozzátette: Magyarország elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek tartja az ilyen kijelentéseket, és szerinte egy ilyen vezetővel nem lehet normális diplomáciai kapcsolatokat fenntartani.

Gulyás Gergely beszélt a belpolitikai vonatkozásokról is. A miniszter szerint 

Magyar Péternek „be kellene fejeznie a színészkedést”, mert állítása szerint az ukrán vezetés a magyar belpolitikába próbál beavatkozni, és kormányváltást szeretne elérni.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott: Zelenszkij maga beszélt arról, hogy befolyásolni akarja a magyar politikai folyamatokat. Gulyás szerint ezért a Tisza Párt hiteltelen ebben az ügyben.

A miniszter kijelentette, hogy az ukrán vezetés és a Tisza Párt között szoros kapcsolat áll fenn. 

Magyar Péter Kijev és Brüsszel szerelemgyereke

 – fogalmazott, majd hozzátette: Zelenszkij a Tisza egyik legfőbb szövetségese, és ezért történt a Barátság kőolajvezeték elzárása is, ami a magyar energiabiztonságot veszélyezteti.

Mint arról beszámoltunk, Zelenszkij nyilvános fórumon, az elnöki hivatalban életveszélyesen fenyegette meg Orbán Viktort. Az ukrán elnök az ország fegyveres erőinek helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, amelynek során kijelentette, reméli, hogy átmegy a Magyarország által a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt 90 milliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak. Amennyiben azonban Magyarország kiáll a vétója mellett, akkor Orbán Viktorhoz katonákat küld Zelenszkij.

Borítókép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Forrás: MTI/Bús Csaba) 

               
       
       
       

