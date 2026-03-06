Volodimir Zelenszkij ukrán államfő nyilvános fórumon, az elnöki hivatalban életveszélyesen fenyegette meg Orbán Viktor miniszterelnököt. Az ukrán elnök az ország fegyveres erőinek helyzetéről tartott sajtótájékoztatót, amelynek során kijelentette, reméli, hogy átmegy a Magyarország által a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt 90 milliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak. Amennyiben azonban Magyarország kiáll a vétója mellett, akkor Orbán Viktorhoz katonákat küld Zelenszkij.
Zelenszkij nem csak Orbán Viktort fenyegette katonáival, hanem egész Magyarországot
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. A NATO újabb háborúhoz sodródik egyre közelebb .
„Ez egy teljesen új helyzet, ami kialakult Európában, hogy egy európai ország elnöke megöléssel, gyilkossággal fenyegeti egy NATO- és EU-tagország miniszterelnökét” – reagált Zelenszkij szavaira Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarországot, a magyar miniszterelnököt nem lehet fenyegetni, minket, magyarokat nem lehet zsarolni – szögezte le.
Mi azt akarjuk megmutatni, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és nem lehet kényszeríteni
– jelentette ki a miniszterelnök az ukrán elnök szavaira reagálva.
Orbán Viktor csütörtök este a kormánypártok pásztói országjárási fórumán azt mondta, hogy szerint az ukránok mindent feltettek egy lapra. „Az ukránok ukránbarát kormányt akarnak Magyarországon. Nem csinálnak ebből titkot, meg is mondják.
Zelenszkij meg is fenyeget bennünket. Megfenyegeti az országot, megfenyegeti a kormányt és a miniszterelnököt is”
– mondta. A miniszterelnök hangsúlyozta: az ellenzék nem a magyarok oldalára, hanem az ukránok oldalára áll az energia ügyében.
Hozzátette:
az ukránok, a Tisza és Brüsszel „már régen összebeszéltek a hátunk mögött”, hogy a választások után Magyarországon ukránbarát kormány alakuljon.
Orbán Viktor úgy fogalmazott: egy ilyen kormány teljesítené az ukránok követeléseit, támogatná Ukrajna uniós csatlakozását, „odaadná a magyarok pénzét Kijevnek”, és leválasztaná Magyarországot az olcsó energiáról.
Miközben gyakorlatilag az egyik uniós tagállam kormányfője elleni merényletre szólít fel, azért továbbra is szeretne a „klub” tagja lenni Zelenszkij, mégpedig minél előbb. Csakhogy úgy tűnik, újabb torpedó csapódott a gyorsított ukrán EU-csatlakozás hajójába: több tagállam határozottan elutasította az Európai Bizottság úgynevezett „fordított bővítés” koncepcióját egy brüsszeli egyeztetésen. Volodimir Zelenszkij eltökélt, már jövőre az Európai Unió tagjává tenné Ukrajnát. Ez a lépés azonban Európát is belehúzná a háborúba.
Felháborodottan reagált Volodimir Zelenszkij ukrán államfő fenyegetőzésére a szlovák miniszterelnök is. Robert Fico szerint elfogadhatatlan, hogy Zelenszkij „azt gondolja, hogy a szolgái vagyunk”.
Elfogadhatatlan, hogy azt gondolja az ukrán elnök, Zelenszkij, hogy mi az ő szolgái vagyunk, és meg kell tennünk mindent, amit elvár
– fogalmazott Fico.
Mark Rutte, a NATO főtitkára a Newsmaxnak nyilatkozva azt mondta:
a szövetségesek körében széles körű támogatás övezi Donald Trump elnök Irán nukleáris és rakétaképességei elleni fellépését.
Annak ellenére, hogy egyes európai vezetők nyilvánosan bírálták a műveletet.
Az orosz külügyminiszter szerint a NATO egyre inkább bevonódik az Irán elleni műveletekbe. Szergej Lavrov úgy véli, hogy a katonai szövetség korábban az ukrajnai konfliktusban is aktív részvételt mutatott, most pedig a Közel-Keleten zajló konfliktusba kezd belefolyni.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Antonio Costával, az Európai Tanács elnökével és Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével (Fotó: AFP)
