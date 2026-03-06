Zelenszkij nem csak Orbán Viktort fenyegette katonáival, hanem egész Magyarországot

„Ez egy teljesen új helyzet, ami kialakult Európában, hogy egy európai ország elnöke megöléssel, gyilkossággal fenyegeti egy NATO- és EU-tagország miniszterelnökét” – reagált Zelenszkij szavaira Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Magyarországot, a magyar miniszterelnököt nem lehet fenyegetni, minket, magyarokat nem lehet zsarolni – szögezte le.

Mi azt akarjuk megmutatni, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és nem lehet kényszeríteni

– jelentette ki a miniszterelnök az ukrán elnök szavaira reagálva.