Kínokat, depressziót, halált hozott az elvesztett labdarúgó vb-döntő

Június 11-én a Mexikó–Dél-afrikai Köztársaság mérkőzéssel kezdődik el az idei labdarúgó-világbajnokság. Pontosan száz nappal a rajt előtt indítottuk el a Magyar Nemzet százrészes sorozatát, amely a világbajnokságok történetének száz – általunk kiválasztott – legérdekesebb történetét meséli el. A harmadik részben az 1950-es világbajnokság döntőjéről írunk. A brazilok hazai veresége után több tragédia is megrázta a dél-amerikai országot.

Lantos Gábor
2026. 03. 06. 6:07
Juan Alberto Schiaffino belövi az uruguayi csapat egyenlítő gólját az 1950-es labdarúgó-vb döntőjében Forrás: FILES
1946-ban a FIFA úgy határozott, hogy négy évvel később, 1950-ben Brazília rendezheti meg a 4. labdarúgó-világbajnokságot. A döntés azonban nem aratott osztatlan sikert. Magyarországon is sokat tanakodtak az illetékesek, mit tegyen az MLSZ, aztán a távolmaradás mellett döntöttek. Ennek a legfőbb oka az volt, hogy addigra már leereszkedett az országra a vasfüggöny. Mivel a Szovjetunió úgy döntött, nem nevezi be csapatát a vb-re, a szervilis és Sztálin útmutatásait követő magyarok is követték a szovjet példát. Nemcsak mi tettünk így, hanem az 1934-es ezüstérmes csehszlovákok is. A szurkolóknak persze kellett valami elfogadható magyarázat. Az MLSZ azt találta ki, hogy az olimpiára hivatkozik. A FIFA akkori szabályai szerint azok a játékosok, akik világbajnokságon szerepeltek, nem játszhattak az ötkarikás játékokon. Márpedig az MLSZ-nek és a magyar sportvezetésnek nagyon fontos volt az 1952-es olimpián való részvétel. Ám ez az írás most nem a magyarokról szól, hanem a brazil és az uruguayi csapatról. Uruguay az 1934-es és 1938-as világbajnokságon azért nem vett részt, mert megsértődött. Hogy kikre? Azokra az európai országokra, amelyek nem voltak hajlandók elutazni az általuk 1930-ban rendezett első világbajnokságra. 

1950
Az 1950-es vb-győztes uruguayi válogatottra a mai napig büszkék a dél-amerikai országban. Fotó: AFP/Orlando Kissner

1950: minden a brazilok végső győzelme mellett szólt

Ami a két csapat döntőig vezető útját illeti, abban sok hiba nem akadt. A brazilok legfeljebb akkor húzták össze szemöldöküket, amikor a csoportmérkőzések második fordulójában 2:2-t játszottak Svájc ellen. Ez sem befolyásolta azonban csoportelsőségüket. Az már sokkal érdekesebb volt, hogy az uruguayi csapat a vb első szakaszában csak egy csoportmeccset játszott Bolívia ellen. Mivel ezt 8:0-ra megnyerte, vidáman masírozott tovább.

Következett a döntő csoportkör (ezen a világbajnokságon más volt a lebonyolítás, mert a fődöntőbe jutott négy csapat csoportkörben rendezte le az érmek sorsát.) 

Az első körben a brazilok nem botlottak meg, 7:1-re gázolták el a svédeket, míg Uruguay 2:2-t játszott a spanyolokkal.

A második fordulóban Uruguay 3:2-re verte meg Svédországot, míg a brazil csapat 6:1-re a spanyolokat. A mindent eldöntő utolsó körben jöhetett a nagy meccs Brazília és Uruguay között. 

A meccs:

IV. labdarúgó-világbajnokság, döntő: Brazília–Uruguay 1:2 (0:0)
Maracana Stadion, Rio de Janiero, 174 ezer néző. Vezette: George Reader (angol)
Brazília: Barbosa – Augusto, Juvenal, Bigode – Bauer, Danilo – Zizinho, Jair – Friaca, Ademir, Chico
Uruguay: Máspoli – González – Gambetta, Tejera, Andrade – Miguez, Varela, Pérez – Morán, Schiaffino, Ghiggia
gólszerzők: Friaca 47., ill. Schiaffino 66., Ghiggia 79.

A brazil válogatottnak már a döntetlen is tökéletesen elég lett volna a világbajnoki cím elnyeréséhez. Nem volt olyan ember a hatalmas országban, aki ne bízott volna a sikerben, már az aranyat érő döntetlent is sokan kudarcként fogták volna fel. A nagy álmodozás közepette a brazil csapat szövetségi kapitánya, Flavio Costa megpróbált józan maradni. Ő azt mondta, hogy nagyon tart a meccstől. Úgy érezte, hogy játékosai már régen világbajnoknak érzik magukat. 

A brazil sajtó okozta a csapat vesztét?

Mások azonban a fellegekben jártak. Az O Mondo című brazil lap a döntő napján a következő szalagcímmel jelentkezett: „Ezek a srácok világbajnokok.” Angelo Mendes Moraes kormányzó ennél is tovább ment. A politikus a finálét megelőzően a következőket mondta: „Itt állok előttetek, ti, brazilok előtt, akiket máris világbajnoknak tekintek.”

A brazil válogatott, amely elveszítette a vb-döntőt. Fotó: AFP

Mit tettek mindeközben az uruguayiak? 

Iszonyatosan idegesek voltak, hiszen minden pillanatban azt érezték, hogy semmibe veszik őket, hogy lenézik az 1930-as világbajnokot.

A legidegesebb Obdulio Varela, a csapat egyik kiváló játékosa lett. Ő a döntő délelőttjén az újságosoknál felvásárolta a már említett O Mondo című lapot, majd a szállodában arra biztatta csapattársait, hogy azok vizeljék le az újságot. A hivatalos adatok szerint a döntőre 174 ezer ember jelent meg a Maracana stadionban, de a valóságban ennél jóval többen lehettek. Utólag azt sem tartották kizártnak, hogy a hatalmas létesítménybe 200 ezer ember zsúfolódott be. A hangulat olyan pokoli volt, hogy a meccs előtt a himnuszok közben az uruguayi Julio Pérez félelmében összepisilte magát.

Uruguay mesterterve diadalt hozott

Az első félidőben nem esett gól, s ez mindenképpen az uruguayi csapat óriási dicsérete volt, amely nem csinálta magát össze a félelmetes hangulatban. Hozzá kell tenni, hogy a meccset vezető angol George Reader sem került a szurkolók hatása alá, mert korrekten vezette az őrült meccset. Egészen a 47. percig. 

Akkor ugyanis hangrobbanás rázta meg a Maracanát. 

A brazil Friaca – sokak szerint – lesről lőtt gólt, de az angol bíró ekkor már tudta, mi a dolga. Mindez annyira felbosszantotta az uruguayi csapatot, hogy a mindent egy lapra feltevő vendégek a 66. percben Schiaffino révén egyenlítettek. A korabeli beszámolók szerint ekkor lehetett először vágni a csendet a hatalmas stadionban. De az 1:1 még mindig a brazilok vb-elsőségét jelentette. Nem sokáig. A 79. percben Ghiggia belőtte az újabb uruguayi találatot, amely újra sokkolta a brazilokat. 

Former footballer Alcides Ghiggia, 86, the last survivor of Uruguay's shock win over Brazil in the deciding match of the 1950 World Cup at the Maracana Stadium, touches the FIFA World Cup trophy during its exhibition in Montevideo as part of a world tour ahead of the Brazil 2014 World Cup tournament, on January 16, 2014. AFP PHOTO/ Miguel ROJO (Photo by MIGUEL ROJO / AFP)
Alcides Ghiggia, a győztes gól szerzője. Fotó: AFP/Miguel Rojo

Még mindig volt hátra 11 perc. De a brazilok addigra már teljesen összeroppantak. Az addigi művészek lába és keze remegett, így pedig még ők sem tudtak focizni. A dermesztő csendben a 90. percben az angol bíró lefújta a döntőt, Uruguay másodszor lett világbajnok, az ősi ellenfél hazájában, Rióban. A néma csendben a FIFA elnöke, Jules Rimet gyorsan átadta a győztesnek járó kupát, miközben szerte az országban kitört az őrület. 

Több szurkoló szélütést kapott, mások infarktusban haltak meg a vereség miatt. Legendaként vonult be a sporttörténelembe, hogy egy elkeseredett brazil drukker öngyilkos lett, de erre nincs bizonyíték.

Az viszont biztosan megtörtént, hogy a vereségért a csapat három fekete játékosát, Barbosát, Bigodét és Juvenalt vették elő. Barbosa, a csapat kapusa egy 1963-as kerti partin rituálisan elégette a vb-döntő kapufáit, de rajta ez sem segített. Ujjal mutogattak rá az emberek, ő maga mesélte, hogy saját fülével hallotta, amint egy asszony azt mondta a fiának: „nézd, kisfiam, ez az a férfi, aki az egész országot megríkatta.”

A szövetségi kapitány túlélte az elvesztett vb-döntőt

Egy biztos: a brazil válogatott szövetségi kapitánya, Flavio Costa túlélte a döntőt. Ehhez az is kellett, hogy a lefújás pillanatában több száz helyi rendőrt vezényeltek a szakvezető lakása elé, így a feldühödött tömeg nem tudta megrohamozni Costa lakhelyét. Az viszont teljesen biztos, hogy ez a vereség 2014-ig a brazil futball legfeketébb mérkőzéseként vonult be a köztudatba. Az azonban tényleg más kérdés, hogy a 2014-es vb-elődöntő, a Németországtól elszenvedett 7-1-es borzalmas vereség fájt-e jobban ennek a nemzetnek vagy az 1950-ben elveszített vb-döntő.

Ha egy brazil embert kérdeznénk erről, aligha tudna dönteni.

