Kínokat, depressziót, halált hozott az elvesztett labdarúgó vb-döntő

1946-ban a FIFA úgy határozott, hogy négy évvel később, 1950-ben Brazília rendezheti meg a 4. labdarúgó-világbajnokságot. A döntés azonban nem aratott osztatlan sikert. Magyarországon is sokat tanakodtak az illetékesek, mit tegyen az MLSZ, aztán a távolmaradás mellett döntöttek. Ennek a legfőbb oka az volt, hogy addigra már leereszkedett az országra a vasfüggöny. Mivel a Szovjetunió úgy döntött, nem nevezi be csapatát a vb-re, a szervilis és Sztálin útmutatásait követő magyarok is követték a szovjet példát. Nemcsak mi tettünk így, hanem az 1934-es ezüstérmes csehszlovákok is. A szurkolóknak persze kellett valami elfogadható magyarázat. Az MLSZ azt találta ki, hogy az olimpiára hivatkozik. A FIFA akkori szabályai szerint azok a játékosok, akik világbajnokságon szerepeltek, nem játszhattak az ötkarikás játékokon. Márpedig az MLSZ-nek és a magyar sportvezetésnek nagyon fontos volt az 1952-es olimpián való részvétel. Ám ez az írás most nem a magyarokról szól, hanem a brazil és az uruguayi csapatról. Uruguay az 1934-es és 1938-as világbajnokságon azért nem vett részt, mert megsértődött. Hogy kikre? Azokra az európai országokra, amelyek nem voltak hajlandók elutazni az általuk 1930-ban rendezett első világbajnokságra.

Az 1950-es vb-győztes uruguayi válogatottra a mai napig büszkék a dél-amerikai országban. Fotó: AFP/Orlando Kissner

1950: minden a brazilok végső győzelme mellett szólt

Ami a két csapat döntőig vezető útját illeti, abban sok hiba nem akadt. A brazilok legfeljebb akkor húzták össze szemöldöküket, amikor a csoportmérkőzések második fordulójában 2:2-t játszottak Svájc ellen. Ez sem befolyásolta azonban csoportelsőségüket. Az már sokkal érdekesebb volt, hogy az uruguayi csapat a vb első szakaszában csak egy csoportmeccset játszott Bolívia ellen. Mivel ezt 8:0-ra megnyerte, vidáman masírozott tovább.

Következett a döntő csoportkör (ezen a világbajnokságon más volt a lebonyolítás, mert a fődöntőbe jutott négy csapat csoportkörben rendezte le az érmek sorsát.)

Az első körben a brazilok nem botlottak meg, 7:1-re gázolták el a svédeket, míg Uruguay 2:2-t játszott a spanyolokkal.

A második fordulóban Uruguay 3:2-re verte meg Svédországot, míg a brazil csapat 6:1-re a spanyolokat. A mindent eldöntő utolsó körben jöhetett a nagy meccs Brazília és Uruguay között.

A meccs: IV. labdarúgó-világbajnokság, döntő: Brazília–Uruguay 1:2 (0:0)

Maracana Stadion, Rio de Janiero, 174 ezer néző. Vezette: George Reader (angol)

Brazília: Barbosa – Augusto, Juvenal, Bigode – Bauer, Danilo – Zizinho, Jair – Friaca, Ademir, Chico

Uruguay: Máspoli – González – Gambetta, Tejera, Andrade – Miguez, Varela, Pérez – Morán, Schiaffino, Ghiggia

gólszerzők: Friaca 47., ill. Schiaffino 66., Ghiggia 79.

A brazil válogatottnak már a döntetlen is tökéletesen elég lett volna a világbajnoki cím elnyeréséhez. Nem volt olyan ember a hatalmas országban, aki ne bízott volna a sikerben, már az aranyat érő döntetlent is sokan kudarcként fogták volna fel. A nagy álmodozás közepette a brazil csapat szövetségi kapitánya, Flavio Costa megpróbált józan maradni. Ő azt mondta, hogy nagyon tart a meccstől. Úgy érezte, hogy játékosai már régen világbajnoknak érzik magukat.