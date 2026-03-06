Stumpf András szerint nem fontos, hogy Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort

Zelenszkij elfogadhatatlant mondott, ez jó Orbán Viktornak, hiszen látszólag alátámasztja eddigi szövegét az ukránveszélyről, építhet rá, hitelesebbnek tűnhet a kampánya – fejtette ki véleményét Stumpf András, miután Volodimir Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort. Az ukrán államfő nyilvános fórumon, az elnöki hivatalban tartott sajtótájékoztatót az ország fegyveres erőinek helyzetéről, amelynek során kijelentette, reméli, hogy átmegy a Magyarország által a Barátság kőolajvezeték elzárása miatt blokkolt kilencvenmilliárd eurós közös hitelfelvétel, és az ukrán katonák új fegyverekhez jutnak.

Zelenszkij hozzátette, amennyiben azonban Magyarország kiáll a vétója mellett, akkor „megadja Orbán Viktor címét a katonáknak”, hogy elbeszélgessenek vele személyesen.

A Válasz Online újságírója kifejtette, milyen ügyes volt a Tisza elnöke, amiért a magyar miniszterelnököt ért fenyegetés után megszólalt. – Magyar Péter a saját helyzetét jól felmérve, politikai érdekeinek megfelelően, ügyesen reagált, amikor azonnal elítélte Zelenszkij mondatát, ám meglátása szerint „Zelenszkij-megszólalása, legyen bár otromba, amely joggal kelt erős érzelmeket, nem fontos.”

Stumpf szerint ugyanis nincs semmilyen reális veszélye annak, hogy Ukrajna megtámadja Magyarországot vagy a magyar miniszterelnököt. Az újságíró arról is kifejtette álláspontját, szerinte nem az ukránok, hanem az oroszok akarnak beavatkozni a magyar választásokba. – Panyi Szabolcs (Direkt36 újságírója) friss infója szerint a Kreml egy politikai technológusokból álló csapatot már meg is bízott azzal, hogy avatkozzon be a magyar választásba – írta, hozzáfűzve, hogy ez a fontos, és nem az, hogy Zelenszkij halálosan megfenyegette Orbán Viktort.

Megkezdte a baloldal Zelenszkij mentegetését

Nem Stumpf Adrás volt az első, aki Zelenszkij mentegetésére sietett, Batka Zoltán, a Népszava újságírója a közösségi oldalán osztotta meg saját készítésű rajzát, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök látható. A grafikához fűzött bejegyzésében az újságíró úgy fogalmazott:

Jó embereket könnyű rajzolni. Az emberiség hőse, Volodimir Zelenszkij. Vele nem harcolni kell, hanem segíteni, amiben csak lehet. Szlava Ukrajini!

Vásárhelyi Mária szociológus pedig ahelyett, hogy elítélte volna az ukrán elnök egyértelmű fenyegetését, inkább nyelvészkedésbe kezdett. – Zelenszkij eredeti szövegében oroszul és angolul is az van, hogy „hívják fel és mondják meg”, mármint Orbánnak a katonák – magyarázkodott a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy szerinte ez azért nem ugyanaz, mint ahogy itthon a média – mindkét oldalon – interpretálja.