Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok.

Túlzás, hogy megijedtem, de jól nem esett – reagált Orbán Viktor a Kossuth rádióban arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette. A miniszterelnök szerint meg kell érteni, mi a baja az ukrán elnöknek. – Arról van szó, hogy követelései vannak, és ezeket nem teljesítjük, útban vagyunk, útban van a magyar kormány, és én is, el akarnak minket takarítani, és ha szép szóval nem megy, akkor hát így. És az április 12-i választáson is el akarnak takarítani minket, mert csak így tudják elérni azt, amit szeretnének, hogy ukránbarát miniszterelnök legyen – közölte.

A kormányfő szerint ezeket vissza kell utasítani, nem szabad engedni a zsarolásnak és a fenyegetésnek sem. – Azt az ukrán követelést, hogy le kell válni az orosz olajról, nem teljesítjük, de nem fogjuk támogatni az ukrán háborút továbbra sem, és pénzt sem adunk nekik, és nem fogjuk az EU-ba sem beengedni Ukrajnát, mert a teljes nemzetgazdaságot tönkretenné. Nem fogom elfogadni a követeléseiket, akkor sem, ha zsarolnak vagy megfenyegetnek – mutatott rá.

A helyzet világos

A miniszterelnök rámutatott, a helyet világos: a Barátság kőolajvezetéknek nincsen műszaki baja, ami miatt ne érkezhetne meg hozzánk az olaj, politikai döntés van a háttérben. – Nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettséget a szállításra Ukrajna, ehhez képest zsarolják Magyarországot. Ráadásul nem rejtik véka alá, hogy politikai és pénzügyi támogatást adnak a Tisza Pártnak, mert azt szeretnék, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon. Többek között ezt kőolajhiánnyal, vagyis üzemanyag-áremelkedéssel szeretnék segíteni – mutatott rá a kormányfő, aki szerint bandita magatartást folytat Magyarországgal szemben Ukrajna vezetése.

A huszadik szankciós csomag és az Ukrajnának szánt uniós hitel blokkolásáról a miniszterelnök elmondta, Magyarország csak a jogával él. – Bárki, aki az EU-költségvetés terhére kölcsönt akar adni, nekünk jogunk van igent vagy nemet mondani. Ez nem kegy, hanem bennünket megillető jog, mi pedig Magyarország érdekei mentén döntünk – közölte, kiemelve, hogy ezért nem támogatnak semmilyen döntést, amíg nem engedik át azt az olajat, amit a nemzetközi szerződés szerint át kellene engedniük az ukránoknak.