Orbán Viktor: Zelenszkij azért fenyeget, mert ukránbarát kormányt akar Magyarországon. Én csak útban vagyok.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az elmúlt napok eseményeiről, a közel-keleti konfliktus Magyarországra való hatásáról, Zelenszkij ukrán elnök halálos fenyegetéséről és az ukrán olajblokádról is szólt. A kormányfő szerint bandita magatartást folytat Magyarországgal szemben Ukrajna vezetése.

2026. 03. 06. 7:26
Túlzás, hogy megijedtem, de jól nem esett – reagált Orbán Viktor a Kossuth rádióban arra, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette. A miniszterelnök szerint meg kell érteni, mi a baja az ukrán elnöknek. – Arról van szó, hogy követelései vannak, és ezeket nem teljesítjük, útban vagyunk, útban van a magyar kormány, és én is, el akarnak minket takarítani, és ha szép szóval nem megy, akkor hát így. És az április 12-i választáson is el akarnak takarítani minket, mert csak így tudják elérni azt, amit szeretnének, hogy ukránbarát miniszterelnök legyen – közölte.

A kormányfő szerint ezeket vissza kell utasítani, nem szabad engedni a zsarolásnak és a fenyegetésnek sem. – Azt az ukrán követelést, hogy le kell válni az orosz olajról, nem teljesítjük, de nem fogjuk támogatni az ukrán háborút továbbra sem, és pénzt sem adunk nekik, és nem fogjuk az EU-ba sem beengedni Ukrajnát, mert a teljes nemzetgazdaságot tönkretenné. Nem fogom elfogadni a követeléseiket, akkor sem, ha zsarolnak vagy megfenyegetnek – mutatott rá.

 

A helyzet világos

A miniszterelnök rámutatott, a helyet világos: a Barátság kőolajvezetéknek nincsen műszaki baja, ami miatt ne érkezhetne meg hozzánk az olaj, politikai döntés van a háttérben. – Nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettséget a szállításra Ukrajna, ehhez képest zsarolják Magyarországot. Ráadásul nem rejtik véka alá, hogy politikai és pénzügyi támogatást adnak a Tisza Pártnak, mert azt szeretnék, hogy ukránbarát kormány legyen Magyarországon. Többek között ezt kőolajhiánnyal, vagyis üzemanyag-áremelkedéssel szeretnék segíteni – mutatott rá a kormányfő, aki szerint bandita magatartást folytat Magyarországgal szemben Ukrajna vezetése. 

A huszadik szankciós csomag és az Ukrajnának szánt uniós hitel blokkolásáról a miniszterelnök elmondta, Magyarország csak a jogával él. – Bárki, aki az EU-költségvetés terhére kölcsönt akar adni, nekünk jogunk van igent vagy nemet mondani. Ez nem kegy, hanem bennünket megillető jog, mi pedig Magyarország érdekei mentén döntünk – közölte, kiemelve, hogy ezért nem támogatnak semmilyen döntést, amíg nem engedik át azt az olajat, amit a nemzetközi szerződés szerint át kellene engedniük az ukránoknak.

– Amíg nem áll helyre a rend, addig nem engedünk. Megállítottuk a benzin és a dízel szállítását, és a nekik fontos további dolgokat is megállítjuk, ha kell – mondta.

 

Ha kell, beavatkozik a kormány

– Hamarabb fognak az ukránok kifogyni a pénzből, mint mi az olajból – jegyezte meg, kiemelve, hogy Magyarországot két dolog sújtja egyszerre, a közel-keleti háború és az olajblokád, ezért is főbenjáró bűn, amit Ukrajna elkövet, mert nemzetközi szerződést szeg.

– Ha jön az olcsó orosz olaj, a megemelkedett árakat is jobban tudjuk kezelni, ha már tarthatatlanná válik az ár, akkor beavatkozunk majd. Mi ebben jelenleg nem vagyunk benne, a piac dönti el, mennyit kell fizetni a benzinért, ám ha ez elviselhetetlenné válik, állami eszközökkel beavatkozunk. Meg fogjuk védeni az embereket az elviselhetetlen energiaáraktól – tájékozatott.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy a tiszás szakértők szerint lehetetlen, hogy ezer forintba kerüljön egy liter benzin. Orbán Viktor elmondása szerint ugyan nem hiszi, hogy hazudnak, inkább ismerethiány lehet a probléma. Ugyanis a régióban található országok közül Magyarországon a legalacsonyabb adótartalma a benzinnek.

 

A Shell rajtunk gazdagodna tovább

Arra is rámutatott: ezen az egész helyzeten a Shell nyer, „halálra keresi magát” – ugyanis ha nincs olcsó orosz kőolaj, akkor tőlük kell venni. Hangsúlyozta: a Tisza-kormány programja nem másról szól, mint hogy az a pénz, amit a nemzeti kormány elvett a nagy multicégektől és odaadott a családoknak, az újra ezekhez a nagy vállalatokhoz kerüljön.

A Barátság kőolajvezeték kapcsán a miniszterelnök elmondta, nem kér Magyar Péter ajánlatából, aki azt mondta, menjenek együtt a helyszínre, felmérni a vezeték állapotát.

– Magyarország felállított egy tényellenőrző bizottságot, magamat viszont nem sorolom közéjük, mert nem rendelkezem ezzel a tudással. Czepek Gáborral már felállítottunk egy tényfeltáró bizottságot, akik viszont értenek ehhez, és azt követeljük, hogy engedjék be a szakértőinket. Biztosak vagyunk ugyanis abban, mert a bizonyítékok is vannak arra vonatkozóan, hogy egy politikai ügyről van szó, és a Barátság kőolajvezetéknek semmi baja. Ezt a játékot a diplomáciai úton kell lejátszani – mondta.

 

Két magyar újra szabad lett

A nemrégiben kiszabadított kárpátaljai magyar hadifoglyokról is beszélt a kormányfő. – Két hadifogoly szabadult ki, szabad emberek lettek, nem értem, mi az ukránoknak ezzel a bajuk, kettős állampolgárokról beszélünk. Az oroszokkal folyamatosan egyeztetések vannak, ha van magyar hadifogoly, aki kényszersorozással került a frontra, akkor átadják nekünk – jelezte.

 

Mindenkit hazahoznak

A közel-keleti helyzetre kitérve elhangzott, jelenleg nagyon sok magyar tartózkodik kint, de mindenkit haza fog hozni a kormány. Mentesítő járatokat indultak, több ezer emberről van szó. Orbán Viktor arra kéri a kint tartozókat, még ha nehéz is, de legyenek türelemmel, csak a légtér biztonsága esetén tudnak repülni, mert ha lelövik a gépet, nem fognak hazaérni.

 

Migránsok tömege indulhat Európa felé

Irán kapcsán újabb migrációs válságra figyelmeztett a miniszterelnök, szerinte erre Európa teljesen felkészületlen. Emlékeztetett, a szíriai polgárháború idején a migránsok Törökországon keresztül Magyarország felé jöttek, a kormány ugyan megállította őket a határon, de a határvédelmi rendszerünk azóta is támadás alatt van. – Brüsszel ránk szeretné erőltetni a hibás migrációs politikáját, de a nemzeti kormány ellenáll – szögezte le. 

A kormányfő hangsúlyozta: a biztonságunk mindennél fontosabb, meg kell akadályozni a terrorcselekményeket, a bűnözőbandák létrejöttét és hogy olyan sok migráns legyen itt, hogy a fejünkre nőjenek. Emlékeztetett: június elsejével életbe lép a migrációs paktum, Magyarország erre nemet mond, ehhez viszont állandóan készültségben kell lenni. 

 

Nő a terrorveszély nyugaton

A terrorfenyegetettség növekedésével kapcsolatban elmondta, minél több a migráns, annál nagyobb a közrend felbomlásának a veszélye és a terrorveszély. – Ez a valóság, ezt mindenki tudja. A Közel-Kelet látszólag messze van, de valójában már itt vannak, már beköltöztek Európába, ez a zsidó–arab konfliktus minden országban jelen van, London, Párizs, Stockholm problémája. Mi ebből kimaradtunk, de ezeknek az országoknak fel kell készülniük arra, hogy az ő országukban is meg akarják majd vívni ezek az emberek a harcaikat – vélekedett.

Orbán Viktor arról is beszélt, a terrorfenyegetés miatt meg kellett ersíteniük a személyi forgalom ellenőrzését, hogy időben észleljék, ha valamilyen fenyegetés fennállna. – A veszély mértéke a migrációs politikánk miatt mérsékelt – fűzte hozzá.

 

Időben lépett a kormány gázügyben

Arról, hogy az olajár növekedése mellett kilőtt a gázár is, pedig éppen most kellene visszatölteni a gáztározókat, a kormányfő elmondta, jelenleg az olajblokád miatt van konfliktusunk Zelenszkijjel, ám korábban is volt már ilyen, amikor elzárták a gázszállítást. – Ez még a háború kitörése után volt, ez azért nem érződött, mert a krími háború óta építettünk azt a vezetékláncolatot, ami kikerüli Ukrajnát, és képesek vagyunk ezáltal arra, hogy az orosz gázt eljuttatjuk Törökországba, és onnan Magyarországra. Ha ez nem lett volna, már rég kilőttek volna a gázárak és ott lenne a gázár, mint Európában  – emlékeztetett, hozzátéve, ha ez nincs, egy átlag havi fizetést elveszítenének a magyar családok. – Egyszer már bedugta a botot a magyarok küllője közé, így most is erre kell figyelni, nehogy ismét megtörténjen. Nehogy felrobbantsanak egy déli útvonalon lévő gázvezetékrendszert, mert abban a pillanatban ellátási gondjaink lesznek – hívta fel a figyelmet.

 

 Veszélyes évek jönnek

A következő évekkel kapcsolatban a miniszterelnök elmondta, nem lesz könnyű a következő négy év. – Az ember a saját gyerekének és unokáinak jobbat kíván, mint ami neki jutott, de fel kell készülnünk, hogy a következő négy év biztosan a veszélyek korszaka lesz, az egész világon, de az EU-ba különösen, miután az unió meghirdetett egy hadászati stratégiát, és azt hirdetik, le kell győznünk az oroszokat, bármibe is kerül ez. Arra kell felkészülnünk, hogy ez a háborús veszély nőni fog, és megoldást kell találnunk arra, hogy ki kell maradnunk. A következő négy év kulcsszava a biztonság és a kimaradás. Akkor leszünk biztonságban, ha kimaradunk a háborúból. A 20. században nem sikerült kimaradni, így az a feladatunk, hogy ami nem sikerült Tisza Istvánnak és Horthy Mikósnak, az nekünk sikerüljön – összegzett Orbán Viktor.

 

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook) 

