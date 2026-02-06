Rendkívüli

Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

brüsszelnemzeti kormányorbán viktor

A nemzeti petícióval a magyarok kimaradhatnak a háborúból

Orbán Viktor a Kossuth rádióban részletesen beszélt az orosz–ukrán háborúról. A miniszterelnök leszögezte, hogy hazánknak ki kell maradnia a háborúból és ehhez konfliktust kell vállalni Brüsszellel.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 9:50
Fotó: Teknős Miklós (TEK) Magyar Nemzet
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Reális ambíció, hogy kívül tartsuk Magyarországot a háborún, ne vegyünk részt azokban a lépésekben, amelyek Európát minden nap közelebb viszik a háborúhoz, és ne engedjük, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában. A miniszterelnök a nemzeti petíció fontosságát hangsúlyozta, majd kiemelte: csak a nemzeti kormány tud biztonságot adni Magyarországnak.

Budapest, 2026. január 29. A Nemzeti Petíció kérdőívei a kézbesítés napján egy fővárosi társasházban 2026. január 29-én. A mintegy 7,6 millió küldemény kézbesítése országszerte nagyságrendileg öt hetet vesz igénybe. A kormány január 14-én jelentette be, hogy nemzeti petíciót indít az Ukrajna támogatásáról szóló brüsszeli követelésekkel kapcsolatban. MTI/Purger Tamás
A nemzeti petícióval kimaradhatunk a háborúból (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Orbán Viktor közölte, 

ki kell maradnunk a háborúból, ehhez pedig nemeket kell mondani, és konfliktust kell vállalni Brüsszellel.

Elmondta, nem vállalkozhat arra, hogy több mint húsz, többségében nálunk nagyobb európai országot legyűrjön egy vitában, és érvényt szerezzen a magyar akaratnak.

Persze dolgozok azon, hogy az európai emberek fellázadjanak a háborúval szemben és egyre inkább a béke oldalára álljanak

– fogalmazott.

Kijelentette, az egyetlen esély arra, hogy Európa megmeneküljön a háborútól, ha az olyan emberek, akik békét akarnak, és akik ott is éppúgy többségben vannak, mint Magyarországon, rászorítják saját kormányaikat a háborús politika helyett egy békepolitikára.

Ezért nekünk egyetlen lehetőségünk marad, hogy kimaradjunk ebből. Amit az európaiak csinálnak, rossz dolog, és miután nem tudjuk jó dologra változtatni, ezért az az ambíciónk, hogy a rossz dologból kimaradjunk

– fejtette ki.

Hozzátette: 

ezért nem jó, ha brüsszeli bábkormány van Magyarországon, ezért kell nekünk nemzeti kormány, mert csak az tud biztonságot adni Magyarországnak.

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: Teknős Miklós)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu