A nemzeti petícióval a magyarok kimaradhatnak a háborúból

Reális ambíció, hogy kívül tartsuk Magyarországot a háborún, ne vegyünk részt azokban a lépésekben, amelyek Európát minden nap közelebb viszik a háborúhoz, és ne engedjük, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió péntek reggeli műsorában. A miniszterelnök a nemzeti petíció fontosságát hangsúlyozta, majd kiemelte: csak a nemzeti kormány tud biztonságot adni Magyarországnak.

A nemzeti petícióval kimaradhatunk a háborúból (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Orbán Viktor közölte,

ki kell maradnunk a háborúból, ehhez pedig nemeket kell mondani, és konfliktust kell vállalni Brüsszellel.

Elmondta, nem vállalkozhat arra, hogy több mint húsz, többségében nálunk nagyobb európai országot legyűrjön egy vitában, és érvényt szerezzen a magyar akaratnak.

Persze dolgozok azon, hogy az európai emberek fellázadjanak a háborúval szemben és egyre inkább a béke oldalára álljanak

– fogalmazott.

Kijelentette, az egyetlen esély arra, hogy Európa megmeneküljön a háborútól, ha az olyan emberek, akik békét akarnak, és akik ott is éppúgy többségben vannak, mint Magyarországon, rászorítják saját kormányaikat a háborús politika helyett egy békepolitikára.

Ezért nekünk egyetlen lehetőségünk marad, hogy kimaradjunk ebből. Amit az európaiak csinálnak, rossz dolog, és miután nem tudjuk jó dologra változtatni, ezért az az ambíciónk, hogy a rossz dologból kimaradjunk

– fejtette ki.

Hozzátette:

ezért nem jó, ha brüsszeli bábkormány van Magyarországon, ezért kell nekünk nemzeti kormány, mert csak az tud biztonságot adni Magyarországnak.

