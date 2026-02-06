Brüsszel „epét hány” a 14. havi nyugdíjtól

Nyilvánvaló szamárságnak minősítette Orbán Viktor miniszterelnök a 13. és 14. havi nyugdíj elvonására irányuló felvetéseket a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Brüsszel elvenne a magyar nyugdíjasoktól (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A kormányfő feltette a kérdést:

miért lenne baj, ha a nyugdíjasok magasabb nyugdíjat kapnak? Miért lenne baj, ha egy ország gazdasága ki tudja termelni azt az összeget, amellyel többet tud adni azoknak a polgárainak, akik egész életüket végig dolgozták?

– A nyugdíj nem ajándék, hanem annak elismerése, hogy volt egy időszak, amikor ezek az emberek aktívak voltak és ők vitték a hátukon az országot. Nekik jár, hogy biztonságban érezhessék magukat idős korukra – hangsúlyozta.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy Brüsszel ellenzi a 13. havi nyugdíjat és „epét hány” a 14. havi juttatás bevezetésétől.

A miniszterelnököt arról is kérdezték, hogy megvan-e a fedezet a jóléti intézkedésekhez, erre úgy reagált, hogy a költségvetési hiány 5 százalékos maradt tavaly is, és idén is tartható ez. Az, hogy kisebb volt a növekedés nem befolyásolja a családalapú gazdasági berendezkedést a kormányfő szerint.

