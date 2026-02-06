Brüsszel „epét hány” a 14. havi nyugdíjtól

Rendkívüli

Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott interjúban visszautasította a 13. és a 14. havi nyugdíjat ért támadásokat. A miniszterelnök szerint a nyugdíjasoknak jár, hogy biztonságban érezhessék magukat idős korukra, a gazdaság pedig ki tudja termelni a magasabb nyugdíjakat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 9:03
Weber leadta az első lövést, Brüsszelben elkezdődött a leszámolás Forrás: AFP
Nyilvánvaló szamárságnak minősítette Orbán Viktor miniszterelnök a 13. és 14. havi nyugdíj elvonására irányuló felvetéseket a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Budapest, 2025. február 12. A 13. havi nyugdíjat kézbesíti egy postás egy fővárosi társasházban 2025. február 12-én. A Magyar Posta a február havi nyugdíjjal együtt a 13. havi nyugellátást ütemezetten február 11-től kézbesíti egészen a hónap végéig. MTI/Kocsis Zoltán
Brüsszel elvenne a magyar nyugdíjasoktól (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

A kormányfő feltette a kérdést:

miért lenne baj, ha a nyugdíjasok magasabb nyugdíjat kapnak? Miért lenne baj, ha egy ország gazdasága ki tudja termelni azt az összeget, amellyel többet tud adni azoknak a polgárainak, akik egész életüket végig dolgozták?

– A nyugdíj nem ajándék, hanem annak elismerése, hogy volt egy időszak, amikor ezek az emberek aktívak voltak és ők vitték a hátukon az országot. Nekik jár, hogy biztonságban érezhessék magukat idős korukra – hangsúlyozta.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy Brüsszel ellenzi a 13. havi nyugdíjat és „epét hány” a 14. havi juttatás bevezetésétől. 

A miniszterelnököt arról is kérdezték, hogy megvan-e a fedezet a jóléti intézkedésekhez, erre úgy reagált, hogy a költségvetési hiány 5 százalékos maradt tavaly is, és idén is tartható ez. Az, hogy kisebb volt a növekedés nem befolyásolja a családalapú gazdasági berendezkedést a kormányfő szerint. 

Borítókép: Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

 

Horváth József
A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

