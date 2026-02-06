Rendkívüli

Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

Orbán Viktor: Azért vannak a jó barátok + videó

Orbán Viktor elárulta, hogy mit szól ahhoz, hogy Donald Trump „feltette a tétet a narancsra”. – Háborús időket élünk, minden barátra szükség van – fogalmazott a miniszterelnök.

Forrás: Facebook2026. 02. 06. 8:40
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóban reagált arra a felvetésre, hogy Donald Trump amerikai elnök „feltette a tétet a narancsra”. Videójához azt írta: Azért vannak a jó barátok…

Washington, 2025. november 8. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Donald Trump amerikai elnök (balra) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én.
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos 

„Floridában lakik, ott a narancs jól megy” – válaszolta humorosan a miniszterelnök, aki ezt követően komolyabb hangot ütött meg.

De hogy mit szólok hozzá?, komolyan azt szólom hozzá, hogy háborús időket élünk, és minden barátra szükség van, minél erősebb és minél nagyobb, annál jobb

– fogalmazott.

A miniszterelnök válaszát egyértelmű üzenettel zárta, amely szerint Magyarország üdvözli az erős politikai partnereket.

„Örülünk neki.”

– mondta a miniszterelnök. 

Beszámoltunk arról, hogy Donald Trump feltétlen támogatásáról biztosította Orbán Viktort. 

„Büszke voltam rá, hogy 2022-ben támogattam Viktor újraválasztását, és most ismét megtiszteltetés számomra, hogy ezt megtehetem. Orbán Viktor igazi barát, harcos és győztes, aki teljes, feltétlen támogatásomat élvezi miniszterelnöki újraválasztásához. Soha nem okoz csalódást Magyarország nagyszerű népének” – írta az Egyesült Államok elnöke. 

Orbán Viktor a Kossuth rádiónak adott interjúban is beszélt arról, hogy mit jelent, hogy a mostani amerikai elnök, Donald Trump feltétel nélküli támogatásáról biztosította őt. 

A mi filozófiánk, hogy barátokat kell gyűjteni

– jelentette ki a kormányfő, aki  arra is kitért, hogy 2022 óta megváltoztak a dolgok, a négy évvel ezelőtti választásokon még a baloldalt támogatta az Egyesült Államok akkori vezetése.

– Régi szövetség van az Egyesült Államok elnökével, Donald Trumppal – jegyezte meg. Mint jelezte, az ukrajnai háború kérdésében csak hazánk képviseli azt, hogy ha Donald Trump lett volna az elnök, akkor nem tör ki a háború

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (balra) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


