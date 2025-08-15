A 78 éves Donald Trump, aki 1946. június 14-én született New Yorkban, a sikeres ingatlanfejlesztő Frederick (Fred) Christ Trump és Mary MacLeod öt gyermeke közül a negyedik, történelmet írt. Az Egyesült Államok 45. elnöke 2017 és 2021 között töltötte be a tisztséget, majd 2025. január 20-án a 47. amerikai elnökként iktatták be. Ezzel ő lett az első államfő Grover Cleveland óta, aki két, nem egymást követő ciklusra kapott felhatalmazást.

Trump mindig a béke pártján állt Fotó: MANDEL NGAN / AFP

Üzleti birodalom és politikai márka

A Trump család az amerikai üzleti élet egyik meghatározó szereplője ingatlanfejlesztései, szállodaláncai és különböző befektetései révén. A 2000-es évek elején a Trump Organization mintegy ötszáz céget foglalt magában, az ingatlanpiactól kezdve a szórakoztatóiparon át a televíziózásig. Trump háromszor nősült: első felesége Ivana Zelnícková Winklmayr cseh modell volt, akitől három gyermeke született, majd Marla Maples amerikai színésznővel kötött házasságot. Harmadik felesége, Melania Trump (lánykori nevén Melania Knauss), szlovén származású modell, 2005 óta áll mellette, és most másodszor tölti be a first lady szerepét. Ő az első, aki nem született amerikai állampolgárként lett first lady, emellett a legmagasabb elnökfeleség is 180 centiméteres magasságával. Fiuk, Barron, 18 éves és New Yorkban jár egyetemre.

Erős család, támogató légkör

Legidősebb fia, Donald Trump Jr. fontos szerepet játszott az alelnök kiválasztásában. Eric Trump főként a családi üzletben aktív, felesége, Lara Trump a Republikánus Nemzeti Bizottság társelnöke. Ivanka Trump és férje, Jared Kushner korábban a Fehér Házban dolgoztak. Tiffany Trump ritkán vállal politikai szerepet.

A Trump név az üzleti világban és később a politikában is erős márkává vált.

A 2024-es kampány során Trump a gazdasági problémákra és a bevándorlás kérdésére összpontosított, újra mozgósítva támogatóit. A „szuperkedden” elsöprő győzelmet aratott, ami eldöntötte, hogy ő lesz a republikánus elnökjelölt. Nikki Haley visszalépésével hivatalosan is a párt egyetlen komoly versenyzője maradt.