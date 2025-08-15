Trump és Putyin találkozója az elmúlt évtizedek legfontosabb amerikai–orosz egyeztetése

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozójától sokat vár a békepárti oldal. A két nagyhatalom vezetője Ukrajnáról és a tervek szerint más világpolitikai és gazdasági kérdésekről is egyeztethet. A hidegháború óta az egyik legfontosabb találkozó vár a felekre.

Trump és Putyin találkozójára figyel a világ (Fotó: AFP)

Trump és Putyin a hidegháború óta az egyik legfontosabb amerikai–orosz egyeztetésre készül

1961 nyarán, a hidegháború egyik legkritikusabb időszakában, két szuperhatalom vezetője találkozott Bécs szívében. Az Egyesült Államok frissen beiktatott elnöke, John F. Kennedy és a Szovjetunió első titkára, Nyikita Hruscsov június 3–4-én ült tárgyalóasztalhoz, hogy megvitassák a világpolitika legégetőbb kérdéseit.

A találkozó jelentőségét nehéz túlbecsülni. Kennedy, aki alig néhány hónapja volt hivatalban, először találkozott szemtől szemben a tapasztalt szovjet vezetővel. A levegőben szinte tapintható volt a feszültség, ahogy a két államférfi próbálta kipuhatolni egymás szándékait.

A megbeszélések középpontjában Berlin jövője állt. Emellett szó esett Laosz semlegességéről és a nukleáris leszerelés lehetőségeiről is, ám konkrét megállapodások nem születtek.

Az amerikai elnök később úgy nyilatkozott, hogy ez volt „a legrosszabb élménye elnökként”.

Bár a csúcstalálkozó nem hozott áttörést, mégis fontos következményekkel járt. Alig két hónappal később megkezdődött a berlini fal építése, ami a hidegháború egyik legismertebb szimbólumává vált. A feszültség tovább fokozódott, és végül az 1962-es kubai rakétaválságban csúcsosodott ki.

Kennedy számára a bécsi találkozó tanulságos volt. Felismerte, hogy keményebb álláspontot kell képviselnie a Szovjetunióval szemben, ami jelentősen befolyásolta későbbi külpolitikai döntéseit.

Az enyhülés korszaka

Richard Nixon és Leonyid Brezsnyev 1972 és 1974 közötti találkozói már az enyhülés jegyében teltek. A SALT (Strategic Arms Limitation Talks)-tárgyalások központi szerepet játszottak, amelyek a nukleáris fegyverek korlátozását célozták.

Az 1970-es évek elején az Egyesült Államok és a Szovjetunió közötti kapcsolatok jelentős változáson mentek keresztül. Ez az időszak az enyhülés korszakaként vált ismertté, amikor a két szuperhatalom igyekezett csökkenteni a feszültséget és javítani a kétoldalú kapcsolatokat.