Orbán nélkül az EU-ba? Ukrajna „B tervvel” törné át a magyar vétót

Kacska szerint az új, úgynevezett „Lviv-formátumot” kifejezetten azért hozták létre, hogy felgyorsítsák Ukrajna uniós integrációját, és csökkentsék a politikai vétók hatását.

Mint fogalmazott: „továbbra is biztos vagyok benne, hogy Ukrajna százszázalékosan és visszafordíthatatlanul halad az Európai Unió felé.”

Ukrajna: Magyar vétó és politikai nyomás

Az ukrán politikus az interjúban nyíltan kitért Magyarország szerepére is. Úgy vélte, amennyiben Orbán Viktor számára valóban kiemelten fontos a háború és a béke kérdése, akkor ezt másképp is bizonyíthatná.

Ha Orbán számára annyira fontos a háború és béke kérdése, akkor a békefolyamathoz való hozzájárulása az lehet, hogy elkezd szavazni a tárgyalási fejezetek megnyitásáról és lezárásáról.

Kacska szerint a magyar ellenállás geopolitikai alku tárgyává válhat, különösen akkor, ha az Egyesült Államok és Európa egyértelmű politikai kötelezettséget vállal Ukrajna gyors felvételére.

Ha az USA és Európa politikai kötelezettséget vállal arra, hogy Ukrajna 2028-ban csatlakozik az Európai Unióhoz, akkor az Orbán-tényező a geopolitikai megállapodások részévé válik.

– fogalmazott.

Kárpátaljai magyarok: Ez nem fog problémát jelenteni

Az ukrán miniszterelnök-helyettes a magyar kisebbség ügyére is kitért, amely a magyar–ukrán viták egyik legérzékenyebb pontja. Kacska szerint a kérdés megoldható.

Ami a magyar kisebbséget illeti találhatunk rájuk gyakorlati megoldásokat. Ez nem fog problémát jelenteni.

Hozzátette: már párbeszédet folytat olyan ukrán politikusokkal, „akik az ukrán nyelv legnagyobb védelmezőiként ismertek”, és állítása szerint közös jövőkép körvonalazódik. Ezzel szemben korábban Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a térségben korábban nem volt jellemző a nemzetiségek közötti feszültség, ám az utóbbi években erősödött a kisebbségek – köztük a magyarok – elleni uszítás.

Nem a magyar kormány hibájából romlott meg a viszony, hanem az ukrán kormány kezdett el egy erőszakos politikát folytatni.

Mikor nyílhatnak meg a fejezetek?

A csatlakozási tárgyalások technikai oldaláról Kacska elmondta: a háttérmunka már zajlik, és Ukrajna készen áll arra, hogy egyszerre több fejezetet is megnyisson és lezárjon.

Amikor politikai lehetőség nyílik a klaszterek megnyitására, képesek leszünk egyszerre megnyitni és lezárni azokat a fejezeteket, amelyek esetében teljesítettük a közbenső és a végső kritériumokat.

Arra a kérdésre, mikor történhet ez meg, az ukrán miniszterelnök-helyettes egyértelműen a magyar belpolitikára utalt.

Szerintem a kérdés a (magyar – a szerk.) választási kampány vége. Most, a kampány körülményei között nagyon nehéz megváltoztatni a magyar kormány álláspontját. Ez most csak geopolitikai megállapodás révén történhet meg. (…) de biztosan állíthatom, hogy jövőre (2026-ban) mindenképpen látni fogjuk az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló tárgyalások első nyitott és lezárt fejezeteit.

Az ukrán politikus nyilatkozata alapján egyértelmű: Kijev nem kíván megállni a magyar vétónál, és Brüsszel támogatásával olyan megoldásokat keres, amelyekkel politikai akadályok ellenére is közelebb kerülhet az uniós tagsághoz.