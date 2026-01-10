UkrajnaTarasz KacskaOrbán Viktoruniós csatlakozásterv

Orbán nélkül az EU-ba? Ukrajna „B tervvel” törné át a magyar vétót

Az ukrán vezetés szerint akkor is halad tovább Ukrajna európai integrációja, ha Magyarország blokkolja a hivatalos tárgyalásokat. Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes a közelmúltban nyíltan beszélt a Lvivben elindított „B tervről”, az Orbán-kormány szerepéről és arról is, mikorra nyílhatnak meg az első csatlakozási fejezetek.

Szabó István
Forrás: European Pravda2026. 01. 10. 1:00
Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese Fotó: Maxym Marusenko Forrás: NurPhoto/AFP
Ukrajna és az Európai Unió 2025 decemberében, a Lvivben tartott uniós csúcstalálkozón elindította azt az úgynevezett „B tervet”, amely lehetővé teszi az ukrán EU-csatlakozási folyamat előrehaladását akkor is, ha egyes tagállamok – elsősorban Magyarország – blokkolják a hivatalos tárgyalásokat – erről Tarasz Kacska, az európai és euroatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes beszélt az European Pravda portálnak adott interjúban.

Ukrajna
Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes (Fotó: NurPhoto/AFP/Maxym Marusenko)

Kacska szerint az új, úgynevezett „Lviv-formátumot” kifejezetten azért hozták létre, hogy felgyorsítsák Ukrajna uniós integrációját, és csökkentsék a politikai vétók hatását. 

Mint fogalmazott: „továbbra is biztos vagyok benne, hogy Ukrajna százszázalékosan és visszafordíthatatlanul halad az Európai Unió felé.”

Ukrajna: Magyar vétó és politikai nyomás

Az ukrán politikus az interjúban nyíltan kitért Magyarország szerepére is. Úgy vélte, amennyiben Orbán Viktor számára valóban kiemelten fontos a háború és a béke kérdése, akkor ezt másképp is bizonyíthatná.

Ha Orbán számára annyira fontos a háború és béke kérdése, akkor a békefolyamathoz való hozzájárulása az lehet, hogy elkezd szavazni a tárgyalási fejezetek megnyitásáról és lezárásáról.

Kacska szerint a magyar ellenállás geopolitikai alku tárgyává válhat, különösen akkor, ha az Egyesült Államok és Európa egyértelmű politikai kötelezettséget vállal Ukrajna gyors felvételére.

Ha az USA és Európa politikai kötelezettséget vállal arra, hogy Ukrajna 2028-ban csatlakozik az Európai Unióhoz, akkor az Orbán-tényező a geopolitikai megállapodások részévé válik.

– fogalmazott.

Kárpátaljai magyarok: Ez nem fog problémát jelenteni

Az ukrán miniszterelnök-helyettes a magyar kisebbség ügyére is kitért, amely a magyar–ukrán viták egyik legérzékenyebb pontja. Kacska szerint a kérdés megoldható.

Ami a magyar kisebbséget illeti találhatunk rájuk gyakorlati megoldásokat. Ez nem fog problémát jelenteni.

Hozzátette: már párbeszédet folytat olyan ukrán politikusokkal, „akik az ukrán nyelv legnagyobb védelmezőiként ismertek”, és állítása szerint közös jövőkép körvonalazódik. Ezzel szemben korábban Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a térségben korábban nem volt jellemző a nemzetiségek közötti feszültség, ám az utóbbi években erősödött a kisebbségek – köztük a magyarok – elleni uszítás.

Nem a magyar kormány hibájából romlott meg a viszony, hanem az ukrán kormány kezdett el egy erőszakos politikát folytatni.

Mikor nyílhatnak meg a fejezetek?

A csatlakozási tárgyalások technikai oldaláról Kacska elmondta: a háttérmunka már zajlik, és Ukrajna készen áll arra, hogy egyszerre több fejezetet is megnyisson és lezárjon.

Amikor politikai lehetőség nyílik a klaszterek megnyitására, képesek leszünk egyszerre megnyitni és lezárni azokat a fejezeteket, amelyek esetében teljesítettük a közbenső és a végső kritériumokat.

Arra a kérdésre, mikor történhet ez meg, az ukrán miniszterelnök-helyettes egyértelműen a magyar belpolitikára utalt.

Szerintem a kérdés a (magyar – a szerk.) választási kampány vége. Most, a kampány körülményei között nagyon nehéz megváltoztatni a magyar kormány álláspontját. Ez most csak geopolitikai megállapodás révén történhet meg. (…) de biztosan állíthatom, hogy jövőre (2026-ban) mindenképpen látni fogjuk az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló tárgyalások első nyitott és lezárt fejezeteit.

Az ukrán politikus nyilatkozata alapján egyértelmű: Kijev nem kíván megállni a magyar vétónál, és Brüsszel támogatásával olyan megoldásokat keres, amelyekkel politikai akadályok ellenére is közelebb kerülhet az uniós tagsághoz.

Éles hangvételű üzenetben figyelmeztetett a veszélyekre Orbán Viktor, aki szerint Ukrajna EU-csatlakozásának felgyorsítása nem tiszteli a magyarok döntését, és közvetlenül sodorná háborúba Európát.

Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)

A miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrán béketerv és az ukrán kormány nyilatkozatai egyaránt a 2027-es csatlakozással számolnak.

Ukrajna belépése nemcsak politikai, hanem katonai kockázatot is jelentene, hiszen „ha Ukrajna belép az EU-ba, behozza a háborút is”.

A miniszterelnök úgy fogalmazott: ez Manfred Weber és Ursula von der Leyen terve.

Borítókép: Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese (Fotó: NurPhoto/AFP/Maxym Marusenko) 

Bayer Zsolt
idezojelekvilágháború

Berlin 80 éve és ma

Bayer Zsolt avatarja

Ma muszlimok tömege imádja Allahot ugyanott.

