Von der Leyen így terelné gyorsítópályára Ukrajna EU-s csatlakozását

Az ukrán vezetés már nem is rejti véka alá, hogy a belépést akár 2027-re i előrehoznák. Erről beszélt Tarasz Kacska, az európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes is, aki az UATV-nek adott nyilatkozatában a korábban emlegetett, 2030 körüli dátumnál jóval korábbi időpontot vázolt fel. Értékelése szerint a nemzetközi partnerek az elmúlt időszakban „letisztultabban” látják, milyen politikai és intézményi eszközökkel lehetne felgyorsítani Ukrajna EU-s csatlakozását. Közben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is világossá tette: az EU vezetése Ukrajna jövőjét az unióhoz kötve képzeli el – írja az Origo.

Ursula von der Leyen az EU jövőjének részeként beszél Ukrajnáról, és egyre erősebb nyomást helyez a közösségre. Fotó: AFP

Kacska szerint Washingtonban és az amerikai pénzügyi körökben is kulcstényezőként tekintenek Ukrajna EU-tagságára. Elmondása szerint a béketerv részeként már zajlanak az egyeztetések az ütemterv rövidítéséről, jóllehet ez példa nélküli lenne az EU történetében. A folyamat gyorsítását szolgálja az is, hogy az ukrán kormány elfogadta az „Accession Pulse” rendszert, amely átláthatóbbá teszi a csatlakozási feltételek teljesítését. Ukrajna uniós ambíciói Brüsszelben sem maradtak visszhang nélkül. António Costa, az Európai Tanács elnöke január 7-én a ciprusi elnökség nicosiai megnyitóján már kiemelt témaként beszélt a bővítésről, különös tekintettel Ukrajnára. A nicosiai rendezvényen felszólalt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is, aki a beszédében kijelentette:

Brüsszel Ukrajna biztonságát Európa biztonságával azonosítja, ezért az Európai Unió továbbra is egy igazságos és tartós béke megteremtésében érdekelt.

Felidézte a párizsi egyeztetést, amelyet fontos állomásként értékelt ezen az úton, és hangsúlyozta: az EU változatlanul előre kívánja mozdítani Ukrajna és Moldova uniós integrációját. Megfogalmazása szerint egy szabad és virágzó Ukrajna, valamint egy egységes és sikeres Moldova helye az Európai Unióban van.