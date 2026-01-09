UkrajnaBrüsszelTarasz KacskaUkrajna EU-csatlakozásaAntónio CostaUrsula von der Leyen

Von der Leyen így terelné gyorsítópályára Ukrajna EU-s csatlakozását

Noha Ukrajna továbbra sem felel meg az uniós tagság feltételeinek, Kijevben és Brüsszelben már nem is titkolják: gyorsítópályára terelnék az EU-s csatlakozást. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nyíltan az EU jövőjének részeként beszél Ukrajnáról, és egyre erősebb nyomást helyez a közösségre, hogy példátlan gyorsasággal készítsék elő a háborúban álló ország felvételét.

Sebők Barbara
2026. 01. 09. 8:51
Von der Leyen gyorsítópályára terelné Ukrajna EU-s csatlakozását Forrás: AFP
Az ukrán vezetés már nem is rejti véka alá, hogy a belépést akár 2027-re i előrehoznák. Erről beszélt Tarasz Kacska, az európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes is, aki az UATV-nek adott nyilatkozatában a korábban emlegetett, 2030 körüli dátumnál jóval korábbi időpontot vázolt fel. Értékelése szerint a nemzetközi partnerek az elmúlt időszakban „letisztultabban” látják, milyen politikai és intézményi eszközökkel lehetne felgyorsítani Ukrajna EU-s csatlakozását. Közben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is világossá tette: az EU vezetése Ukrajna jövőjét az unióhoz kötve képzeli el – írja az Origo.

Ursula von der Leyen az EU jövőjének részeként beszél Ukrajnáról és egyre erősebb nyomást helyez a közösségre
Ursula von der Leyen az EU jövőjének részeként beszél Ukrajnáról, és egyre erősebb nyomást helyez a közösségre. Fotó: AFP

Kacska szerint Washingtonban és az amerikai pénzügyi körökben is kulcstényezőként tekintenek Ukrajna EU-tagságára. Elmondása szerint a béketerv részeként már zajlanak az egyeztetések az ütemterv rövidítéséről, jóllehet ez példa nélküli lenne az EU történetében. A folyamat gyorsítását szolgálja az is, hogy az ukrán kormány elfogadta az „Accession Pulse” rendszert, amely átláthatóbbá teszi a csatlakozási feltételek teljesítését. Ukrajna uniós ambíciói Brüsszelben sem maradtak visszhang nélkül. António Costa, az Európai Tanács elnöke január 7-én a ciprusi elnökség nicosiai megnyitóján már kiemelt témaként beszélt a bővítésről, különös tekintettel Ukrajnára. A nicosiai rendezvényen felszólalt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is, aki a beszédében kijelentette: 

Brüsszel Ukrajna biztonságát Európa biztonságával azonosítja, ezért az Európai Unió továbbra is egy igazságos és tartós béke megteremtésében érdekelt.

Felidézte a párizsi egyeztetést, amelyet fontos állomásként értékelt ezen az úton, és hangsúlyozta: az EU változatlanul előre kívánja mozdítani Ukrajna és Moldova uniós integrációját. Megfogalmazása szerint egy szabad és virágzó Ukrajna, valamint egy egységes és sikeres Moldova helye az Európai Unióban van.

Von der Leyen António Costával és Níkosz Hrisztodulídisz ciprusi államfővel együtt személyesen is tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel
Von der Leyen António Costával és Níkosz Hrisztodulídisz ciprusi államfővel együtt személyesen is tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Fotó: AFP

A ciprusi fővárosban Ursula von der Leyen António Costával, az Európai Tanács elnökével és Níkosz Hrisztodulídisz ciprusi államfővel együtt személyesen is tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Az egyeztetések középpontjában az EU Tanácsának ciprusi elnökségi célkitűzései álltak, kiemelten a katonai és védelmi támogatás erősítése, valamint az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló tárgyalások felgyorsítása. A találkozóról az Európai Bizottság elnöke az X közösségi oldalán is beszámolt. 

Bejegyzésében a biztonsági garanciákról szóló megállapodást kulcsfontosságú lépésként értékelte Ukrajna jövője szempontjából, és külön hangsúlyozta: az uniós csatlakozás önmagában is biztonsági garanciát jelent. 

Mint írta, ez a folyamat szerinte bizonyítottan a stabilabb és gazdaságilag sikeresebb jövő felé vezet.

Costa a bővítési folyamatot az Európai Unió egyik legjobb befektetéseként írta le, amely hosszú távon Európa békéjét, stabilitását és gazdasági jólétét szolgálná. Úgy vélte, egy nagyobb unió erősebb és biztonságosabb Európát eredményezhet, különösen a gyorsan átalakuló, többpólusú világrendben. 

Az Európai Tanács elnöke szerint a következő bővítési hullám – Ukrajna, Moldova és a nyugat-balkáni térség bevonásával – kulcsszerepet játszhat abban, hogy az EU valódi geopolitikai szereplővé váljon.

Ennek érdekében szerinte párhuzamosan kell haladni a tagjelöltek reformjaival és az uniós intézmények felkészítésével. Arra is utalt: a csatlakozás kérdése a béketárgyalások során akár meghatározó eleme lehet minden későbbi megállapodásnak.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen, António Costa és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

